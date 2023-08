Hovland knuste pengerekord: – Jeg trenger ikke mye

I tillegg til seieren i PGA-tourmesterskapet i helgen kunne Hovland også smile for å ha mottatt en premiesjekk på om lag 190 millioner kroner.

Det gjør at han totalt har spilt inn rundt 340 millioner kroner på PGA-touren i år. Det er rundt 290 millioner mer enn hva hans tidligere rekordinntjening på en sesong var og nesten 90 millioner mer enn Scottie Schefflers tidligere PGA-rekord.

Scheffler spilte inn 250 millioner kroner på PGA-touren denne sesongen, og det er det nærmeste man kommer Hovland på listen over mest inntjente penger på én og samme PGA-sesong.

På pressekonferansen etter runden fikk nordmannen spørsmål om hva han kom til å gjøre med pengepremien.

– Åpenbart er det mye penger du spiller for. Det ligger i bakhodet. Men jeg bor i Stillwater, Oklahoma. Penger rekker langt der. Det er ikke sånn at jeg kaster penger ut av vinduet hver uke. Jeg trenger ikke mye for å være glad. Men åpenbart er det fint for familien og ha den sikringen, og for de eventuelle ungene jeg kommer til å få i fremtiden.

Han fortsetter:

– Det er fint å ha det, men det driver meg ikke. Jeg finner andre ting mer betydningsfull. Men slik samfunnet fungerer, så er penger noe du trenger.

Scheffler hadde også rekorden før årets sesong med en inntjening på 150 millioner kroner i 2021/2022.

Det er verdt å nevne at PGA foran denne sesongen økte premiepengene kraftig i en rekke turneringer. Hovland vant tre turneringer.

Totalt har Hovland vunnet om lag 478 millioner kroner i sin golfkarriere. Sponsoravtaler kommer i tillegg. Opp til Tiger Woods er det imidlertid et lite stykke: Golfikonet har spilt inn over 1,2 milliarder kroner i løpet av karrieren.