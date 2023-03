Hovland fikk kjemperunde spolert: – Det er dritkjipt

Viktor Hovland fikk en superstart på den andre runden av PGA-turneringen Players Championship, men en svak siste halvdel ødela for nordmannen.

Hovland var i tetkampen i turneringen etter fem slag under par etter elleve hull på den andre runden fredag.

Etter det snudde det helt for ham, som endte dagen på ett slag under par. Han er på foreløpig delt 6.-plass, fire slag under par totalt.

På dagens siste hull, banens niende, slo Hovland i vannet og fikk nok med å redde par. Den norske stjernen så frustrert ut mot slutten av fredagens berg-og-dal-bane-runde.

– Hva er det han driver med? Hva er det som skjer med Viktor? Han har spilt med hodet under armen den siste halvannen timen, kommenterte Discoverys Marius Thorp.

På de siste fem hullene gikk Hovland fire slag over par etter blant annet en dobbeltbogey.

– Det er dritkjipt, selvfølgelig. Jeg føler jeg kjemper på likevel, selv når jeg gjør bogeyene og dobbelen. Jeg føler jeg spiller ganske bra, det er bare så veldig marginer her ute når det begynner å blåse, sa Hovland til Discovery etter runden.

– Måten jeg spilte på før det var utrolig kult og jeg spiller bra golf. Det er fortsatt 36 hull igjen, konkluderte nordmannen.

SKUFFET: Viktor Hovland var ikke fornøyd med slaget i vannet. Foto: Jared C. Tilton

Det skiller fire slag opp til teten i den prestisjetunge turneringen som spilles i Florida. Ledende Chad Ramey har ikke gått ut på sin andre runde ennå.

Hovland gikk åpningsrunden på tre slag under par torsdag og slo ut på 12.-plass dagen derpå. Han hadde fem slag opp til Ramey.

Birdiefest

Oslo-gutten startet annenrunden på hull 10, og etter et flott utslag landet han ballen 2,5 meter unna hullet. Det ble en sikker birdie. Så ble det par på de tre neste hullene for golfstjernen.

– En veldig god start. Han synes å være i sonen, sa Discovery-ekspert Marius Thorp. Det var før Hovland slo til med tre kjappe birdier.

Han hadde tre strake birdier på det 14., 15. og 16. hullet på torsdagens runde fortsatte storspillet og gjentok bedriften også på annenrunden.

På det 14. hullet ga han seg en ny mulighet til birdie. Han satte en firemetersputt rett i koppen. På det neste hullet plasserte han ballen 30 centimeter fra koppen, og en ny birdie sendte han opp til seks slag under par sammenlagt i turneringen.

På det 16. hullet slo han utslaget midt på fairway. Ballen havnet i forkant av greenen på slag nummer to. Deretter brukte han ytterligere to slag og sikret den tredje strake birdien. Med sju slag under par lå Hovland på delt annenplass i turneringen.

BRILJERTE: Viktor Hovland viste glimt av klasse. Foto: Richard Heathcote

Snudde

Han hadde også hellet på sin side på den ikoniske 17. hullet på banen.



Greenen er plassert på en halvøy, og Hovlands ball havnet på kanten av treverket og spratt inn på greenen og havnet i det tykkere gresset helt på kanten på motsatt side. Han reddet paret.

På hull fire, hans 13., måtte han tåle en dobbeltbogey etter at han havnet i problemer ute på kanten av banen. Da han måtte tåle bogey både på hull 14 og 17, forsvant store deler av den gode runden hittil.

På det siste hullet, et par fem-hull, slo han utslaget i vannet. Han greide å redde par og endte dagen på ett slag under par.

– Feilene blir altfor store og de kommer også på feil sted, sa Thorp.

– Feilene blir altfor store og de kommer også på feil sted, sa Thorp.