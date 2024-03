Hoseth om familien: – De har det ikke veldig bra

– Det er ting jeg skulle gjort annerledes.

Det har gått et døgn siden den overraskende beskjeden fra Danmark kom: Magne Hoseth er ferdig som Lyngby-trener etter 50 dager.

– Det er en del av fotballen dette. Kanskje ikke så ofte at det skjer så fort, men det er bare å se framover, sier Hoseth til TV 2.

OPTIMIST: Magne Hoseth forteller at han takler bruddet med Lyngby bra. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Livet blir revet fra deg



Averøyingen forteller selv at han takler det hele fint, men at situasjonen preger familien.

– De har det ikke veldig bra, innleder han og utdyper:

– Du tar med familien og skal begynne et nytt liv, så blir det kraftig revet fra deg som er ganske brutalt. De har det nok tøffere enn meg, for jeg er vant til å stå i tøffe tider karrieremessig.

FAMILIEFAR: Magne Hoseth sammen med et av barna. Foto: Privat

Det var i januar at den tidligere Klaksvik-treneren ble klar for danske Lyngby.

Med seg på flyttelasset hadde han kona Monica Møster Hoseth og ekteparets to barn.

– Vi og barna har trivdes veldig godt i Lyngby. Det blir tøft og trist å flytte her ifra når vi endelig har landet og fått det så bra. Alt blir revet fra oss med en gang, sukker Møster Hoseth.

Fru Hoseth er samtidig fullt klar over «fotballivet» hun er med på.

GIFT: Magne Hoseth og Monica Møster Hoseth. Foto: Privat

– Det er brutalt, men det var dette jeg giftet meg med, sier hun.

Under Magne Hoseths tid i Klaksvik på Færøyene bodde resten av familien store deler av tiden i Molde.

– Det er veldig tøft for familien å bryte opp igjen, det er vanskelig for meg å se, erkjenner småbarnsfaren.



Kona beskriver Lyngby-exiten som at noen «sparker deg hardt i magen»:

– I dag tidlig håpte jeg at jeg våknet fra et mareritt, men verden går ikke under og vi har fremdeles hverandre, sier Møster Hoseth.



Paret snakker med TV 2 etter å ha vært på fotballtrening med eldstesønnen.

– Hva er planen videre?

– Nå skal jeg på Prolisens-kurs i England, så flytter vi til Molde neste fredag, forteller Magne Hoseth.

En ny trenerjobb vil han inn i så fort som mulig.

– Jeg lever av dette og synes det er det artigste i verden. Jeg har lært mye som jeg skal ta med meg videre og er klar.

– Uenige i det som har blitt skrevet

Lyngbys halvt norske kaptein Andreas Bjelland begrunnet Hoseths exit med med en manglende tydelighet, noe direktør Anders Byder også ga uttrykk for.

– De har rett til å si akkurat hva de vil, men jeg vet at jeg har en tydelig plan som ville dratt Lyngby framover mot en toppklubb. Det er flere spillere som er veldig uenige i det som har blitt sagt og skrevet, som har sagt det til meg.

FERDIG: Magne Hoseth står uten trenerjobb og flytter tilbake til Molde. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er noen som uttaler seg og noen som ikke gjør det. Jeg lever fint med det, sier Hoseth.

– Men det var noen som savnet tydelighet?

– Det må jeg bare ta lærdom av, at jeg må være tydeligere i det jeg vil ha fram og være litt hardere, svarer Hoseth.

43-åringen føler seg trygg på at tiden i Klaksvik, der han blant annet ledet det færøyske laget til tredje kvalifiseringsrunde i Champions League, viser nok av hva han står for som trener, person og leder.

NEDTUR: Magne Hoseths tid som Lyngby-trener ble kortvarig. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix

– Det var bare en mismatch i Lyngby, sånn er det av og til. Jeg forholder meg rolig til det og skal på stadion i morgen for å heie på dem. Det er den personen jeg er.

– Hva har du lært?

– Hvordan jeg skal håndtere en ny jobb og ikke være så reservert. Jeg har også lært hvordan det er å komme til en klubb med en ny kultur om hvordan ting skal være.

Hoseth understreker at han ser positivt på fremtiden:

– Jeg bærer ingen nag og er ikke bitter eller sur. Hadde jeg vært det hadde jeg ikke dratt på stadion i morgen for å heie på laget.

Kona Monica roser barna som har tatt flyttingen på strak arm.

STÅR SAMMEN: Familien Hoseth. Foto: Privat

– Eldstegutten har allerede begynt å glede seg til å møte kompisene i Molde igjen. Alt blir bra til slutt og alt skjer vel for en grunn. Vi har vært gjennom kraftigere stormer før, forteller hun.