Hoseth avslører jobbtilbud

Det opplyser danskene på sin nettside.



«Lyngby Boldklub beklager og håper på forståelse fra fansen og omverden, samt fra Magne Hoseth», skriver klubben.

– Det er en ekstremt spesiell situasjon. Det er uvirkelig at dette kan skje i Norden. Vanligvis skjer det helt andre steder at trenere får en slik behandling og blir sparket så fort. Men det er jo klubbens rett hvis de mener at ting ikke fungerer, sier Hoseth til Romsdals Budstikke.

– Det kom som et sjokk

Danske Tipsbladet har også intervjuet Hoseth etter den svært overraskende avskjeden fredag.

– Det kom som et sjokk når det skjer sånn. Jeg har vært i jobben i 50 dager, og hvis du skal endre noe, tenkte jeg at jeg trengte mer enn 50 dager. Jeg er helt sikker på at måten vi spilte på, ville ledet oss fremover, sier Hoseth til Tipsbladet.

43-åringen fra Averøy har lite å tilføye med hensyn til hvorfor han fikk så lite tid.

TAKKER LAGET: Magne Hoseth. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Dette er gode spørsmål som jeg synes er vanskelig å svare på, men det var en mismatch. De håpet nok på en annen type manager, men det må du nesten snakke med klubben om, sier Hoseth.



Han avviser at han selv ønsket å slutte.

Hoseth har ikke svart på TV 2s henvendelse.

Jobbtilbud

Til Romsdals Budstikke sier Hoset at han allerede har fått jobbtilbud.

– Det gikk bare noen timer før jeg fikk en henvendelse fra en klubb i Saudi-Arabia som lurte på om jeg var interessert i trenerjobb. Det er jo spennende, men det er mest sannsynlig ikke det jeg kommer til å satse på, sier han til avisen.

Klubbdirektør Anders Byder tar på sin side all skyld.

– Jeg ser ut som en kjempeidiot. Jeg er en kjempeidiot. Jeg påtar meg skylden for alt. Jeg skylder Magne all kjærlighet jeg kan gi ham. Men vi var et sted nå, hvor vi ikke kunne tro på at det kunne lykkes mer sier Byder til dansk TV 2.

Hoseth forteller til Romsdals Budstikke at han har jobbet tett med Lyngby-ledelsen for å justere egen lederstil. Det inkluderer et to timer langt møte med en coach for ledere i København.



Spillerne kalte inn til møte

Lyngbys halvt norske kaptein Andreas Bjelland forteller om bakgrunnen for Magne Hoseths sjokkerende exit.



KAPTEIN: Andreas Bjelland, her for det danske landslaget i 2017. Foto: Bpa / Bildbyrån

– Fra dag én har jeg manglet en tydelighet rundt hva vi vil og hvor vi vil. Det har jeg fortalt Magne, ledelsen og staben, sier Andreas Bjelland til det danske nettstedet bold.dk.

Bjelland, som har norsk far, forteller at Lyngbys kapteinsteam innkalte til et møte under treningsleiren i Tyrkia i starten av februar.

– Vi påpekte og snakket om noen ting. Siden har vi hatt dialog med Andreas Byder (direktør), Nicas Kjeldsen (fotballsjef) og de ansette for å få den klarheten og bringe den fram til trening og i hverdagen.

Ifølge Bjelland skjedde det ikke stort etter det. Fredag ble det kjent at Hoseth ble sparket etter bare 50 dager i klubben. Han rakk å lede laget i kun to kamper.

– Fryktelig lei oss

Klubbens ledelse og eiere understreker tydelig at feilen utelukkende ligger hos dem, og at de har vondt av Hoseth for den situasjonen han har blitt satt i.

– Vi er fryktelig lei oss for situasjonen. Det er utelukkende vi som kan kritiseres, og vi vil hjelpe Magne og familien videre. Det er vi som har tatt ham ut av en god jobb, fått hans familie til Danmark, og det må være vi som skal ta støyten, sier direktør Anders Byder.

– Tidlig i prosessen har vi fått indikasjoner på en manglende tydelighet og involvering. Det har vi snakket om, involvert mange i, ansatt eksperter og arbeidet på klassisk Lyngby-vis.

– Det er ikke en gøy beslutning på noen som helt måte, og vi kan bare håpe på at Fotball-Danmark ikke slakter oss, men forstår den anspente situasjonen vi har stått i, sier direktøren.

Hoseth har tidligere vært assistenttrener i Kristiansund.

Som spiller representerte han blant andre Molde, FC København, Vålerenga, Molde, Stabæk, Viking og Notodden.

Lyngby ligger på niendeplass i den danske superligaen etter 19 serierunder.

Nordmannen kom fra trenerjobben i færøyske Klaksvik. Der hadde han stor suksess. Han ledet blant annet klubben til tredje kvalifiseringsrunden i Champions League.