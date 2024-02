Horneland tok Brann-profiler på fersken:

KOM MED KAFFE: Eirik Horneland leverte kaffe til TV 2 i Marbella. Han var ikke like fornøyd med det spillerne fikk levert av mat dagen før. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

MARBELLA (TV 2): Eirik Horneland er klar på at spillerne har null nedfelte regler å forholde seg til. Men da 48-åringen tok tre spillere på fersken på hos en fastfood-gigant, reagerte Brann-sjefen.

Siden nachspiel-skandalen sommeren 2021 har Horneland gjort braksuksess i Bergen som trener for byens fotballstolthet.

Fra nedrykk og skandaler har Brann gått til det mange mener er landets tredje beste lag og byens kjæledegger.

I spissen har Eirik Horneland stått.

– Vi prøver å være gjestfrie og invitere alle inn på en fin og seriøs måte, sier Horneland der han ankommer til en avtale med TV 2 på et hotellrom i Marbella.

Horneland har med seg kaffe i hånda til panelet i eliteserie-podkasten «Spiss Vinkel».

Der åpner 48-åringene opp om metodene som har tatt Brann tilbake til toppen av norsk fotball.

Etter nachspiel-skandalen skulle man kanskje tro at en del av det handlet om strikte regler og tydelige rammer.

– Vi får ikke drikke alkohol, meldte en Brann-spiller til TV 2 i forkant av podkast-innspillingen.

Det stemmer ikke helt.

– Vi har ingen regler, påstår nemlig Brann-trener Eirik Horneland.

– Kan sparke de hardt i ræva

For kanskje er det nettopp i disse uskrevne reglene at man finner mye av essensen for Branns suksess de siste årene.

– Jeg er opptatt av kulturen og å passe på den. Jeg passer veldig på at det ikke begynner å skli ut, at folk ikke tar en u-sving eller en annen retning. Der får jeg god hjelp av gruppen. Det er de som er de virkelige kulturbærerne, sier Eirik Horneland.

Selv er han på vakt.

– Jeg kan være kjærlig når de trenger det, men også sparke de hardt i ræva når de trenger det, sier Brann-treneren.

Han påpeker at han ofte føler på stemningen blant spillerne.

– Hvis jeg ser at noen mangler litt fokus eller trekker en annen vei, da må jeg være litt hard med dem, sier han.

For selv om reglene er uskrevne, følger Horneland med.

– Jeg kan korrigere småting hele veien: Om de ikke kommer inn på treningsfeltet med rett fokus eller om de går på McDonalds og spiser. Det kan irritere meg, sier Horneland.

Og det var nesten nøyaktig det som nylig skjedde i Marbella, der en Brann-trio begynte å bli matlei etter tre og en halv uke på treningsleir.

– Jeg tok vel (Ole Didrik) Blomberg, (Niklas) Castro og Ulrik (Mathisen) som kjørte Kentucky Fried Chicken i går, røper Horneland.

Fastfood-giganten fra USA, populært kalt KFC, har slått seg opp på å servere fritert kylling.

– Hva sa du til dem?

– Det er jo bare smult det, er det ikke? Vi bygger jo ikke fornuft på det. Da prøver jeg bare korrigere det på en humoristisk måte, og så tror jeg de kjenner meg såpass at de går inn i vår retning igjen, sier Horneland.

AVSLØRT: Ole Didrik Blomberg og Niklas Castro viste seg å være litt matlei på treningsleir. Her fra en tidligere anledning. Foto: Markus Engås / TV 2

Har knapt spillermøter

Kultur, ærgjerrighet og sult er ord som går igjen hos Eirik Horneland.

Selv er han kjent for å være ekstremt «på» under både treninger og kamper.

På feltet er Horneland sjelden stille. Få trenere i Eliteserien tar større plass under en trening.

– Hvordan balanserer du det med å ikke bli for krevende?

– Jeg tror alle kan bli lei av en fotballgarderobe, men jeg tror jeg kan være veldig «på» der, og så skrur jeg helt av etterpå, sier Horneland.

INTENS: Brann-trener Eirik Horneland. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han forteller at Brann knapt har hatt spillermøter i løpet av treningsleiren.

– Det henger litt sammen med hvordan jeg likte det som fotballspiller. Møter var plagsomt, synes jeg. Men når vi er på feltet er det maksimalt fokus, sier Eirik Horneland.

I podkasten forteller Horneland også om strategien bak å ta nesten alle spillersamtaler i plenum.

Han snakker dessuten om hvordan Brann skal kunne tette gapet til suverene Bodø/Glimt.

– Vi må gjøre ting på en litt annen måte enn dem. Hvis vi hadde prøvd å være helt like dem, så hadde vi aldri tatt dem igjen. Vi må rive det opp på en litt annen måte og presse saft ut av steinen på en litt annen måte, sier Eirik Horneland.