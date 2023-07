Horneland om mulig løsning: – Det blir på våre premisser

GOD DIALOG: Eirik Horneland forteller at han har en god dialog med sin kaptein Sivert Heltne Nilsen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Det fortsetter å storme rundt Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen.

Gjennom media har spillerens agent vært klar på at 31-åringen er interessert i en overgang til svenske Elfsborg, mens Heltne Nilsen selv har svart svært unnvikende og kun henvist til sin onkel og agent Geir Morten Nilsen.

Senest etter søndagens tap mot Molde.

Intervju skaper reaksjoner

I et over ni minutter langt videointervju prøvde Bergens Tidende og Bergensavisen å få Brann-kapteinen til å svare på om han ønsket å bli i klubben – uten å lykkes.

Det får supporterne til å reagere.

– Det er ikke godt nok. Han må kunne svare på sånne direkte spørsmål som handler om hans egen situasjon uten å skyve onkelen foran seg. Det synes jeg var veldig, veldig skuffende. Det er mange som reagerer på det i supportermiljøet, sier supporterleder i Bataljonen, Erlend Vågane.

GODE TIDER: Erlend Vågane etter at opprykket fra OBOS-ligaen var i boks. Foto: Markus Engås / TV 2

– Såpass konkrete spørsmål, i alle fall når han er kaptein og leder, så må man kunne forvente at det ikke levner noen tvil om hvor han ønsker å være. Det må man kunne forvente.



Situasjonen rundt Branns kaptein har preget nyhetsbildet i Bergen gjennom helgen.

– Det skaper utrolig mye uro, som vi ikke trenger. Han er kaptein, en viktig leder for klubben. Han er under kontrakt. Han må gå foran og få lagt denne saken død så fort som mulig, sier Vågane.



Og Brann-trener Eirik Horneland legger ikke skjul på at han ønsker å få floken løst så fort som mulig.

– Det er en vanskelig situasjon, både for oss som klubb å stå i, og for Sivert som spiller. Vi er i en fase nå hvor vi ønsker veldig å få løst det opp. Å komme oss videre og få kontroll på situasjonen, og det er der vi står nå, sier en åpenhjertig Brann-trener til TV 2 mandag.

– Føler du at Brann har kontroll på situasjonen?

– Man har aldri kontroll på slike situasjoner. Jeg har vært med såpass lenge i fotball. Når andre klubber har lyst på dine spillere, så kompliserer det alltid ting.

OPTIMIST: – Sivert vet hvor han har meg, og jeg vet hvor jeg har han, sier Brann-trener Eirik Horneland. Foto: Markus Engås / TV 2

Horneland tror på løsning: – Rimelig trygg

Ifølge flere rapporter skal Elfsborg være villig til å gi 31 år gamle Heltne Nilsen en fireårskontrakt. Midtbanekrigeren har to år igjen av sin nåværende kontrakt med Brann, og mange, inkludert TV 2s ekspert Yaw Ihle Amankwah, mener at hele situasjonen har oppstått som følge av at han ønsker seg en lengre og forbedret Brann-kontrakt.

Det har Horneland ingen problemer med å skjønne.

– Sivert er tilbudt en lang avtale av en annen klubb og ønsker å ha et lengre perspektiv på fotballkarrieren sin. I Brann har han to år igjen (av nåværende kontrakt). Og når han han da får et nytt tilbud, så setter han det opp mot det han allerede har. Det er en del av fotballen. Men det her løser vi opp, det føler jeg meg rimelig trygg på.

– Jeg er en god optimist, og det finnes alltid en løsning. Men skal man finne frem til en løsning må man ha god kommunikasjon og være ærlige og tydelige med hverandre.

– Hva tror du løsningen blir?

– Jeg tror ingenting. Jeg jobber gjennom saken sammen med klubben og Sivert. Jeg har en god dialog med Sivert, og klubben har en god dialog med Sivert. Og så skal vi finne ut av det.

Og Horneland er klinkende klar når han får spørsmål om hva han synes om at fansen reagerer på kapteinens opptreden i media.

– Vi liker ikke det. Vi ønsker å være en klubb å stole på. Dette rydder vi opp i. Som klubb vet vi hvordan vi vil ha det, som hovedtrener i denne klubben vet jeg nøyaktig hvordan jeg vil ha det. Det blir på våre premisser. Det viker vi aldri unna.

– Men det er mennesker vi jobber med, og det er snakk om indre og ytre press. Da kan man ende opp i situasjoner som blir rotete sett utenfra, og som gir dere noe å fyre på, og som også gjør noe med følelsene til alle som følger oss. Men slapp helt av, dette rydder vi opp i.

– Vil henge over ham

Men så lenge ingen løsning ligger på bordet, og Heltne Nilsens agent fortsetter å fyre mot Brann i media, vil nok de færreste Brann-patrioter føle seg helt trygge.



For supporterleder Vågane vekker saken vonde minner fra en tid hvor kaos og usikkerhet konstant omhyllet Sportsklubben Brann. Ja, kanskje var de to siste årene med sportslig suksess og idyll bare et blaff?

– Klubben har ikke vært til å kjenne igjen de siste to årene, så nå er vi tilbake der vi skal være med rot og kaos, sier Vågane og ler.

– Men, nei, seriøst. Det er det siste vi trenger nå. Vi er på full fart fremover og på vei oppover. Det har vært utrolig mye positivt. At denne saken nå kommer seilende inn fra siden. Det er helt utrolig håpløst. Det er ikke sånn det skal være rundt klubben. Denne ballen må legges død sånn at vi kan bygge klubben videre.



TAP: Det ble tap for Brann og Sivert Heltne Nilsen mot Molde. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Og ifølge Vågane er løsningen enkel. Han er klar på at Heltne Nilsen må ta avstand fra agenten og at saken må legges død.

– Det er det som må til for å gjenreise tilliten mellom kapteinen, klubben og byen.



– Å legge press på klubben via mediene er helt uhørt. Det er ingen god forhandlingsstrategi. Det vil nok henge over ham en stund. Forhandlingene må skje internt og ikke ute i media. Det som er hovedproblemet i utgangspunktet. Det går ikke an å gjøre det på denne måten. Det skaper støy som vi ikke trenger.

Sivert Heltne Nilsen var til stede på Branns restitusjonstrening mandag. TV 2 hadde en avtale med Brann om å prate med kapteinen etter treningen, men Heltne Nilsen dro fra Brann Stadion uten å prate med media.

Han har heller ikke besvart TV 2s henvendelser på telefon og SMS. Det samme gjelder agent Geir Morten Nilsen.

Til BA sier agent Nilsen dette om en mulig løsning.

– Saken er ikke så komplisert. Vi må bare få signaler på at han er en del av den langsiktige planen til Brann. Hvis ikke må de slippe ham.