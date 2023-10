Horneland gir kontant svar: – Nei, nei, nei

BRÅK: Her forklarer Sivert Heltne Nilsen seg for pressen etter at det ble klart at han kom til å bli i Brann likevel. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Eirik Horneland hyller Sivert Heltne Nilsen som Branns beste spiller i høst – og forteller at ett spørsmål aldri var på bordet under sommerstormen.

– Jeg følte aldri at Sivert var illojal mot meg, sier Brann-trener Eirik Horneland i TV 2-podkasten «Fotballrådet».

Det er drøyt tre måneder siden nyheten om at Sivert Heltne Nilsen kunne komme til å forlate Brann slo ned som et lyn fra klar himmel i Bergen.

Uttalelser som sådde tvil om hvorvidt han ønsket å bli i klubben, satte sinnene i kok hos supporterne.

Supportergrupperingen Bergens Glade Gutter ba om at Heltne Nilsen ble fratatt kapteinsbindet om han ikke kunne slå fast at det var Brann han ville spille for, ifølge BA.

Horneland har et kontant svar når TV 2 spør om dette noen gang var aktuelt:

– Nei, nei, nei.

– Jeg visste nøyaktig hvor jeg hadde Sivert. Og Sivert visste nøyaktig hvor han hadde meg. Vi stoler veldig på hverandre, men er ikke redde for å ta en «fight», sier Brann-treneren.

NØKKELSPILLER: Sivert Heltne Nilsen (32) ble i Brann og har svart med storspill. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Smeller ofte

Han forteller at det slettes ikke er unormalt med litt tenning i Bergen – men er klar på at det bør være sånn òg.

– Jeg går veldig fort videre. Vi har tøffe interaksjoner i Brann-garderoben og på feltet hver eneste dag. Det må smelle litt, mener Horneland.

– Det kan ikke være snilt og flatt i en gruppe som skal opp og frem og vinne fotballkamper og mesterskap. Da må det smelle. Det smeller ofte mellom meg og Sivert, men det smeller ofte mellom meg og andre også. Men det fine med oss er at når vi har gått hjem, har vi lagt det fra oss, fortsetter Brann-treneren.

Løkberg: – Da vil ingen ha deg

Utsagnet kjenner Viking-profil Kristoffer Løkberg seg igjen i.

Han mener at det er en viktig egenskap å kunne legge bak seg enkelthendelser, enten det er mellom spiller eller trener, innad i en tropp.

– Jeg kan omtrent slåss med Zlatko Tripic på mandagstreningen, men vi kan ikke komme inn på tirsdagen som uvenner og skape en dårlig energi. Vi legger det jo bak oss, forteller Løkberg.

– Hvis du skal leve i fotballen i mange år, tror jeg ikke at du kan gå rundt og havne i klinsj med enkeltmennesker og over enkelthendelser. Da overlever du ikke lenge. Det er ingen som vil ha deg heller, hvis du får på deg at dersom du havner i unåde én dag, er du ferdig. Da blir det vanskelig å jobbe sammen over tid, sier Løkberg.

FOTBALLPROFIL: Viking-spiller Kristoffer Løkberg, som også er fast inventar i TV 2s podkast «Fotballrådet». Foto: Carina Johansen

– Litt ut av kontroll

For Heltne Nilsen og Horneland endte saken godt.

Brann er det store formlaget i Eliteserien, og spiller nøkkelkamp mot Molde i medaljekampen på lørdag – med kapteinen i en viktig rolle.

– Vi hadde en åpen dialog hele veien. Utfordringen i fotballen er at det er mye media rundt. Der av kommer ting ut, og litt ut av kontroll – mer enn hvis du hadde jobbet i kommunen og kunne holdt alt innenfor kontorets vegger, sier Horneland og ler.

Og understreker:

– Men det er en del av sjarmen.

– Sivert har vært vår beste spiller i høst, og har virkelig brettet opp ermene etter den hendelsen der, fullroser sjefen.

