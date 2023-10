Horneland advarte Brann-helten: – Det kan vi ikke ha

Sander Kartum (28) fikk virkelig vist seg fram på Brann Stadion med to scoringer mot Molde.

På tribunen satt mor, far og øvrig familie. Tydelig beveget.

– Jeg trodde ærlig talt at jeg ikke fikk sjansen til å oppleve dette. At en av våre barn skulle blomstre slik på fotballbanen. Det var veldig artig, sier pappa Guttorm Kartum i tårer.

– Var veldig spinkel



I tidlig alder var det nemlig lite som tydet på at trønderen skulle bli en Eliteserie-profil.

– I hvert fall når man tenker tilbake på at Sander var veldig liten i oppveksten og slet med fysikken. Han har vokst noe enormt de siste årene, sier faren.

Sander Kartum kommer etter hvert ut av garderoben og møter familien. Han utdyper om problemene han opplevde som juniorspiller:

– Fysisk var man ikke helt på nivå med de andre. Jeg vokste sent, var veldig spinkel og kort da jeg var ung. Så har man fått mer og mer fysikk etter hvert. Og tatt steg på det.

Mamma Eva forteller om en sønn som hadde andre fremtidsplaner enn fotball.

– Han var i militæret og utdannet seg som lærer. Da var kanskje ikke fotballen helt i fokus. Han ville så gjerne, men han klarte ikke å kombinere det helt, sier moren.

STOLT: Sander Kartum sammen med foreldrene Eva og Guttorm. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Du ser blank ut i øynene?

– Ja, jeg er det, fordi dette var en stor opplevelse, sier pappa Guttorm.

– Ikke bare for oss som er der, men jeg tror det er mange som sitter hjemme i stuen på Stjørdal i Lånke og skriker.



– Jeg tenker på bestemoren som sitter hjemme i Lånke. Hun sitter vel og griner ennå, ler tante May Britt Leikvold Trapnes.



De snakker om den lille bygda i Trøndelag som familien kommer fra.

HERJET: Sander Kartum kunne juble for scoring to ganger mot Molde. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

– Satte kniven litt i ryggen på ham

Brann-trener Eirik Horneland forklarer hvilket grep de tok i pausen:

Mer kraft sentralt på midtbanen med Frederik Børsting, slik at de oftere kunne få satt opp Sander Kartum i nærheten av mål.

– Det gikk ikke så verst, det?

– Nei, det var vi veldig godt fornøyd med. Vi fikk Sander opp i de posisjonene han er aller best i, og de han har slitt med å komme opp i mot de beste motstanderne når han spiller som indreløper, sier Horneland.

Brann-treneren avslører det som tyder på å ha vært noen tøffe samtaler i kulissene.

– Det er deilig at han lyktes. Vi har satt litt kniven i ryggen på ham og sagt at «nå må det skje noe mer». Vi har syntes at han har vært altfor passiv og hatt høye skuldre når han har vært i Brann. Og det kan vi ikke ha, slår Horneland fast.

– Her prøver vi å spille litt rock'n roll-fotball, og da må han henge seg på, fortsetter han.

KRAV: Brann-trener Eirik Horneland ga klar beskjed til Sander Kartum. Foto: Jan Kåre Ness

Tante og onkel var også begeistret.

– Helt fantastisk. Ja, også mot Molde. Det var godt for en trønder, sier onkel Lars Trapnes, som før kampen hadde uttalt at de «hatet» laget fra rosenes by.

– Vi har en Facebook-side. Det har ramlet inn masse meldinger der, sier May Britt Leikvold Trapnes.

Far Guttorm forteller om en ungdomstid der midtbanespilleren holdt på å gi opp drømmen.

– Sander var en veldig bra teknisk og taktisk fotballspiller, men da han kom opp i 14-årsalderen, møtte han ganske fysiske spillere. Så stagnerte det litt da han var 18–19 år. Da spilte han på andrelaget til Stjørdals-Blink i fjerdedivisjon.

Spådde forløsning

Derfor var det nok ekstra gledelig for familien å se de to første scoringene på Brann Stadion.

– Han har hatt noen bra kamper, men vi har ventet litt på scoringen. Vi sa at han scorer når vi kommer. Det stemte, men to da gitt! Sier mamma Eva.

Branns nye stjerne forteller at han kjente på lettelse da målene gikk inn.

– Det er en stund siden jeg har fått målpoeng. Det var deilig at det satt i dag, og det løsnet skikkelig, sier Sander Kartum.



Det hjalp også at flere kjente fjes var til stede.

– Man blir kanskje litt ekstra skjerpet. Det er artig at de er med på tribunen og følger med, sier trønderen.

28-åringen kom fra Kristiansund til Brann denne sommeren. Før det spilte han åtte år i Stjørdals-Blink.

– Det var litt vanskelig i starten, men så fant man sin plass på laget. Jeg har fått mye spilletid, og man bygger veldig mye selvtillit på det, sier Kartum om starten i bergensklubben.

Men det hele startet i Lånke.



– Far er rørt?

– Det er sjelden, det tar jeg med meg, ler Branns nye yndling. Han sender også ros i retur til foreldrene:



– De har betydd veldig mye i fotballen og resten av livet. De har fulgt med hele veien, og stilt opp når man har trengt det. Både mamma og pappa har vært trenere, forteller Sander Kartum.