Hoppsjefen gir seg: –Har preget familielivet

– Vi har noe å snakke om.



Slik starter Clas Brede Bråthen pressekonferansen hvor han forteller at han gir seg som hoppsjef. Han har vært i stillingen i 20 år. Bråthen fortsetter i jobben ut sesongen.

Det var en tydelig preget Bråthen som møtte pressen fredag.

– Disse årene har bydd på mye glede, og mange utfordringer, forteller Bråthen til pressen.



– Det er hevet over enhver tvil at jobben har preget familielivet. For meg har det å være hoppsjef ikke bare vært en jobb, det har blitt en livsstil. Det kan til og med kanskje kalles et kall.

Bråthen forteller at det aldri har vært noe alternativ å trekke seg som hoppsjef. Helt frem til familien tok et oppgjør høsten 2023.

– Sent i høst sa familien min i fra at: «nå går det faktisk ikke lenger». De savnet den gamle versjonen av meg. Han som ikke så problemer, bare muligheter, sier Bråthen.



TV 2 erfarte før pressekonferansen at Clas Brede Bråthen siden i fjor høst vurderte å slutte i jobben som sportssjef.

Konflikten med Norges Skiforbund, som startet i 2021, har tæret på kreftene, og Bråthen har innsett at totalbelastningen både på han selv og familien har vært veldig stor.



Internt i hoppavdelingen har man også sett at stadig negative medieoppslag rundt Bråthen og Skiforbundet har gjort det kommersielle arbeidet vanskeligere enn de selv har ønsket.

Clas Brede Bråthen har vært sjef for de norske hopperne i 20 år. Hopplandslaget har levert flust av sterke resultater i denne perioden. Foto: Geir Olsen/NTB

Har hatt en stor stjerne

Etter det TV 2 vet er det ingen mistillit internt i hopplandslaget som påvirker avgjørelsen. Bråthen har hatt en stor stjerne, og et godt samarbeid med hoppkomiteens leder Stine Korsen.

TV 2 har vært i kontrakt med landslagssjef Alexander Stöckl.

– Jeg kan ikke si noe før etter pressekonferansen, sier han til TV 2 på telefon fra Polen.



Det norske hopplandslaget har hatt stor sportslig suksess under Bråthens ledelse. Maren Lundbys OL-gull og Halvor Egner Graneruds to sammenlagtseirer i verdenscupen er bare noen av høydepunktene i norsk hoppsport under Bråthens ledelse.

Clas Brede Bråthen var naturlig nok tilstede på pressekonferansen der Maren Lundby annonserte at hun la opp. Foto: Stian Lysberg Solum

– Neppe forlater norsk hoppsport

Terje Svabø, tidligere rådgiver og forfatter av biografien til Bråthen, er ikke overrasket over nyheten.

– Dette kom ikke som noen stor bombe på meg. Men jeg vil si at Clas Brede har gjort en helt enestående jobb for norsk hoppsport. Jeg beundrer måten han har jobbet for likestilling, og den åpenheten som for lengst burde vært der rundt norsk hoppsport betydning i NSF, sier Svabø til TV 2.



SKREV BOK: Terje Svabø (til høyre) skrev bok om hoppsjef Clas Brede Bråthen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg forstår godt at han vil bruke kreftene sine på noe annet etter alt han har gjort. Selv om han neppe forlater norsk hoppsport for godt. Jeg håper og tror det fortsatt er bruk for hans kunnskaper et sted i Ski-Norge, sier Svabø.