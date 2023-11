Hoppgutta måtte kle seg splitter nakne før måling

Tidligere i høst møtte Det internasjonale Skiforbundet (FIS) opp i Oslo med sitt nye 3D-apparat for å foreta kroppsskanning av landets beste skihoppere.

En del av prosedyren var da at guttene måtte kle seg helt nakne foran en lege, før de tok på en truse de hadde på seg der selve målingen ble gjort.

– Vi begynner virkelig å pushe noen grenser jeg er ukomfortabel med, sier Johann André Forfang til TV 2.

Grunnen til at man må strippe, er at FIS skal forsikre seg om at utøverne ikke jukser med å legge noe inn i trusa.

Årsaken til det er enkel. Jo lavere skrittet er, jo større flate får man å fly på i hoppdressen.

TRENING: Johann André Forfang i armene på trener Magnus Brevig under en treningsøkt. Foto: Geir Olsen / NTB

– I utgangspunktet var vi positive til at man fikk en 3D-måling av kroppen. Det virket rettferdig. Men så har vi vel opplevd at FIS ikke hadde det tekniske utstyret som skulle gjøre dette til en ren objektiv sak. Fortsatt er det en kontrollør som setter et punkt fysisk på hvor skrittet måles fra, sier hopplandslagets Magnus Brevig, som har hovedansvaret for utstyr og teknologi.

Må måle på nytt

Flere TV 2 har pratet med, opplevde målingen tidligere i høst som nedverdigende.

Og nå må de til alt overmål gjøre kroppsskanningen på nytt.

– Vi har fått beskjed om at alle guttene skal inn til ny måling før verdenscupåpningen i Ruka neste uke, forteller Brevig.

Han hevder at de ikke har fått en forklaring på hvorfor målingen skal tas på nytt.

– Det vet jeg ikke. Men de har åpenbart ikke fått de målingene de har forventet.

Det nye med den neste målingen er at samtlige utøvere skal ha på samme type undertøy.

– Det står at man skal møte opp i eget undertøy. Så må man strippe foran det de kaller helsepersonell, for så å ta på seg en standardisert Speedo-type truse. Det er det vi har fått beskjed om, sier Brevig.

FJORÅRETS VINNER: Halvor Egner Granerud gjør en såkalt «imit» med trener Magnus Brevig før trening og kvalifiseringen til Nyttårshopprennet i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen. Foto: Geir Olsen / NTB

Fjorårets verdenscupvinner Halvor Egner Granerud synes ikke noe om metoden de må gjennom på nytt.

Vant til å vise fram tissen

– Jeg tenker at det kunne vært løst på en måte som at det ikke involverer at man må være helt naken, sier Granerud.

Selv var han ikke veldig brydd av måten målingen ble gjort på. Men han har forståelse for at noen synes metoden er på kanten.

– Man må vise fram tissen sin på doping også, slik at kontrolløren ser at man tisser selv. Så det er ikke noe nytt at man må kle seg naken for å vise at man ikke jukser. Sånn er det dessverre i toppidretten, sier han.



Han skjønner at man prøver å ta eventuelle juksemakere, men mener at målemetoden man hadde i fjor var mye bedre.

KRITISK: – Jeg likte bedre den metoden som var i fjor, sier fjorårets verdenscupvinner Halvor Egner Granerud om den nye målemetoden. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Da målte man løperne med klær på, og beregnet skrittlengden ved å måle utøvere først liggende, og deretter sittende på et bord.

Ved å trekke fra lengden fra rumpa og opp, fra den totale kroppslengden, fant man målet man beregnet skrittlengden på.

– Jeg likte bedre den metoden som var i fjor. Det var ikke fare for å kle seg naken. Og den var definitivt mindre inngripende, sier Granerud.

Det er også lagkompis Forfang enig i. Selv om tromsøværingen i utgangspunktet var positiv til endringene.

– Jeg trodde jo at denne metoden skulle være bedre. Man får jo en faktisk 3D-figur av utøveren. Problemet er at det fortsatt er for mye som er subjektivt. Når det er et menneske som setter punktet der man måler skrittet, så er de det som gjør at metoden feiler i mine øyne, sier Forfang.

Halvnaken foran menn

Under kombinertlandslagets kickoff på Operaen mandag fortalte verdensmester Gyda Westvold Hansen at hun ble kroppsmålt halvnaken foran menn.

– Det var ikke noe jeg var komfortabel med, sier hun til TV 2.

UBEHAGELIG: Under kombinertlandslagets kick-off i operaen i Bjørvika fortalte Gyda Westvold Hansen om en ukomfortabel situasjon. Foto: Emilie Holtet / NTB

Dette førte til at ledelsen i kombinert klaget inn metodene til FIS. Ved senere målinger har det bare vært kvinner til stede.

De kvinnelige norske hopperne har ikke hatt lignende opplevelser.

– Nei, jentene våre har følt seg greit ivaretatt. De slipper også å måle på nytt. Så da er vel FIS fornøyd med de svarene de har fått der, sier Magnus Brevig.

De nye målene som tas i forbindelse med verdenscupåpningen, skal ikke gjelde før i konkurransene i Klingenthal andre helgen i desember.

Også dette reagerer Forfang på.

– Hvis man skulle få målinger som gjør at man må endre på skilengden, eller store endringer på dressen, så er jo det vanskelig å få endret på kort tid, sier han oppgitt.

RIKTIG FOKUS: Johann André Forfang (venstre) forteller at han prøver å tenke minst mulig på det som kommer. Her sammen med fjorårets verdenscupvinner Halvor Egner Granerud under den tysk-østerrikske hoppuka. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg er spent på hvordan prosedyren blir ved neste måling.

Han prøver derfor å tenke minst mulig på det som kommer.

– Jeg har drevet med dette i over ti år. Og det eneste jeg kan si er at kroppen min har vært lik hvert eneste år. Det blir mye fokus på ting jeg ikke liker å ha fokus på, sukker Forfang.

TV 2 har sendt forespørsel om en kommentar til sjefen for FIS' utstyrskontroll Christian Kathol, men han har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.