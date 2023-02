Holund vraket: – Et vanskelig uttak

Eirik Myhr Nossum under 15 km fri teknikk under NM på ski på Gjøvik. Foto: Terje Pedersen / NTB

Saken oppdateres!

Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg er Norges deltakere på fredagens skiathlon.

Det betyr at Hans Christer Holund ikke får plass på laget. I forrige VM tok han bronse på 30 kilometer med skibytte.

Trener Eirik Myhr Nossum er tydelig på at han har hatt en vanskelig jobb med å velge ut hvilke løpere som får sjansen.

– Det har vært et vanskelig uttak. Det er sjeldent vi går denne distansen. Men vi måtte lande et lag på et tidspunkt.

– Uttak kan være litt matematikk med kuleramme og Excel. Det er ofte lettere når man har en del uttaksrenn. Nå må vi tilbake til OL i fjor. Da må man bruke litt klassisk, skøyter, fellesstarter og formkurve. Dermed blir det en slags skjønnsmessig vurdering der historie blir viktig.

– Jeg føler vi er veldig godt dekket på ulike scenarioer. Jeg tror vi har noen som er brukbare i spurt. Så har vi noen som håper at det kanskje ikke blir spurt.

Holund er selvkritisk etter torsdagens uttak.

– Jeg dreit meg ut i Tour de Ski, sier Holund til VG.

– Jeg trente for mye og var i dårlig form i to helger etter nyttår og gikk meg ut av laget. Jeg kan takke meg selv.

Simen Hegstad Krüger er glad for at han får sjansen.

– Man er aldri sikker før man får den telefonen. Jeg følte jeg hadde levert en del sterke søknader, sier Simen Hegstad Krüger.