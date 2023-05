Alma Rune forteller at broren Holger Rune ikke alltid har vært like motivert til å trene.

Holger Rune har kommet inn som et friskt pust i tennisverden, med kontroversiell oppførsel og strålende prestasjoner.

Dansken sjokkerte for eksempel verden da han slo Novak Djokovic i finalen i Paris Masters i november.

– Målet mitt er å bli nummer én i verden og vinne Grand Slams, har Rune selvsikkert uttalt til ATP tidligere i år.

Bak fasaden ligger det tusenvis av treningstimer, og søsteren Alma Rune beundrer hvor målrettet broren er.

– Han har en plan A og et mål. Det er alt eller ingenting. Han bare går fullstendig for det, sier hun i et intervju med ATPs hjemmeside.



Samtidig avslører hun at broren ikke var like dedikert som barn.



– Han var ganske lat og litt feit, sier Alma Rune, og legger til at han elsket kake.

– Ville ikke bevege seg

Runes mangeårige trener, Lars Christensen, forteller at den store jobben startet når Rune var 12 eller 13 år.

– Han var ganske lat på den tiden og ville ikke bevege seg så mye, sier Christensen i samme artikkel.

Rune fikk klar beskjed at om han ville konkurrere mot de beste og nå drømmene sine, måtte han ta grep.

– Jeg satt opp øvelser for ham og han hatet det og hatet meg for at jeg gjorde det, sier Christensen.

Den dag i dag er mannen ranket som nummer sju i verden glad for staheten treneren viste.



– Når man ser tilbake takker jeg ham for det, ler Rune.

Ruud-feide

I juni i fjor skapte dansken overskrifter, da han valgte å ikke si noe til Casper Ruud, etter tapet mot nordmannen i semifinalen i Rolland-Garros.

– Jeg kjenner ikke Holger personlig, men jeg har sett på tv at det kan være mye drama til tider. Når man er på en stor scene så er det kanskje på tide å vokse opp litt, uttalte Ruud til TV 2.



Under kampen ropte 20-åringen også «forlat» i retningen familien satt, og etterpå forlot moren arenaen.

– Det er en liten misforståelse. Det var ikke til min mor, det var til en helt annen. Jeg ville at noen skulle forlate boksen, men det var ikke min mor, mente Rune selv.