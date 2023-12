Højlund ble United-helt i ellevill snuoperasjon

Manchester United-Aston Villa 3-2

– Jeg er glad. Jeg er den lykkeligste mannen som er i live nå, sier matchvinner Rasmus Højlund (20) i et intervju vist på Viaplay.

– For mange folk snakker om angrepsspillerne i Manchester United, at vi aldri scorer mål, tilføyer tomålsscorer Alejandro Garnacho (19) – og trekker frem at også Marcus Rashford noterte seg for en målgivende.

I likhet med Højlund er argentineren i skyene.

– Det er en av de beste dagene i mitt liv, sier Garnacho med et smil.

SUPERTALENTER: Alejandro Garnacho (19) og Rasmus Højlund (20) stod bak en enorm snuoperasjon på Boxing Day for Manchester United. Foto: Oli Scarff / AFP / NTB

Sir Dave Brailsford fra Ineos, selskapet som kjøpte 25 prosent av Manchester United på julaften, fikk se dramaet fra tribunen.

Først ble han vitne til en grufull første omgang av de røde djevlene.

NY MANN: Sir Dave Brailsford (til venstre) er sjef for Ineos' sportssatsing, og er ventet å få en rolle i Manchester United. Foto: Martin Rickett

Fikk slakt

John McGinn og Leander Dendoncker sørget for tomålsledelse til gjestene.

Begge målene kom etter innøvde dødballtrekk, og Manchester United-spillerne fikk gjennomgå for måten de forsvarte seg på.

– Amatørenes aften, skrev Samuel Luckhurst fra Manchester Evening News.

– De ti siste minuttene har bare vært kaos, skrev Simon Stone hos BBC.

Reporterne meldte om buing blant United-supporterne. Da lagene gikk til pause, hadde ikke United-fansen sett favorittlaget sitt score på fire og en halv kamp.

Vill feiring

Erik ten Hags menn slo kraftig tilbake.

Lagets argentinske supertalent, Alejandro Garnacho (19), scoret både 1-2 og 2-2.

Så var det duket for sommerens danske storkjøp.

Rasmus Højlund (20), som ikke hadde et eneste mål på sine 14 første Premier League-kamper, plasserte ballen i mål via stolpen på lekkert vis.

Deretter fulgte en ellevill feiring.

Foto: Martin Rickett Les mer Foto: Oli Scarff / AFP / NTB Les mer Foto: Oli Scarff / AFP / NTB Les mer Foto: Oli Scarff / AFP / NTB Les mer Foto: Oli Scarff / AFP / NTB Les mer Foto: Oli Scarff / AFP / NTB Les mer

– Det er fantastisk, virkelig! Jeg føler faktisk lettelse på vegne av Rasmus Højlund, kommenterte Ally McCoist, ifølge BBC.

Manager Erik ten Hag er tilfreds med eleven.

– Han vet at han kan. På høyeste nivå, i Champions League, scoret han fem ganger og viste ferdighetene sine. Premier League er nær Champions League, så det kommer og vil gi ham selvtillit. Når spisser har selvtillit, scorer de, sier nederlenderen til BBC.

Håpet lever

Seieren er viktig for Uniteds topp fire-håp. Nå er det fem poeng opp til Tottenham på fjerdeplass, som riktignok har én kamp mindre spilt.

Opp til Aston Villa på tredjeplass skiller det åtte poeng. Men avstanden hadde vært 14, hadde det ikke vært for Alejandro Garnacho og Rasmus Højlund.

På TV 2 Play kan du se mer om hvordan sistnevnte har kommet seg hele veien til Manchester United: