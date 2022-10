Høgmo vant duellen mot Hareide – ett poeng fra svensk seriegull med Häcken

Häcken-Malmö 2-1

Laget hans er ett poeng unna å vinne Allsvenskan for første gang etter seieren over Malmö søndag.

Tittelen kan være i boks allerede mandag kveld, men da må toer Djurgården avgi poeng mot tabelljumbo Sundsvall. Häcken kan uansett avgjøre det selv i byderbyet borte mot IFK Göteborg om en uke.

Om heller ikke det skulle gå, har de enda en sjanse i siste runde.

– Ingenting er klart før det er klart, men jeg er uhørt stolt over det spillerne presterer utpå her i dag. Det er «high class», sier Høgmo til svenske Discovery med feirende spillere og supportere i bakgrunnen.

– Vi har slått Djurgården borte, AIK borte og nå slått Malmö hjemme med ti mann, sier den tidligere landslagssjefen – til tider på «svorsk» under intervjuet:

– Det vitner om en fantastisk autoritet i dette laget, som jeg «gillar» å se.

EUFORI: Per-Mathias Høgmo og resten av Häcken-leiren tok helt av da dommeren blåste av kampen – vel vitende om at gullet er på vei. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

HISTORISK: Gøteborg-klubben har aldri vunnet Allsvenskan før. Nå er de nærmere enn noen gang. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Søndag sørget en nordmann for at Häcken fikk en pangstart. Etter kun 36 sekunder la Lars Olden Larsen en markkryper i det lengste hjørnet. Det var hans tredje seriemål for sesongen.

Vertene fikk Allsvenskans toppscorer Alexander Jeremejeff utvist tidlig etter hvilen. Det røde kortet kom opp etter at han la Ola Toivonen i bakken med bruk av albuen.

Likevel skulle Häcken doble ledelsen ved kaptein Samuel Gustafsson. Det skjedde i det 73. minutt etter en genial pasning fra Mikkel Rygaard.

Felix Beijmo scoret Malmös redusering på tampen, men Åge Hareides lag greide ikke å unngå et tredje strake tap.