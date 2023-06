Høgmo om den svenske landslagsjobben: – Vil dere meg så vondt?

Det er en gryende tanke i Sverige at Per-Mathias Høgmo burde ta over det svenske landslaget.

– Den tanken finnes ikke i hodet mitt, sier Häcken-suksessen til svenske Expressen.

Forelagt påstanden om at flere ønsker ham som landslagssjef, flirer Høgmo, og stiller spørsmålet:

– Vil dere meg så vondt?



Han hevder at han fortsatt er «supermotivert» for gå på jobb hver dag i Häcken.

– Du lever på dine resultater

63-åringen er genierklært i Sverige, etter å ha tatt over et BK Häcken som lå på sisteplass i 2021, for så å vinne både Allsvenskan og den svenske cupen.

Samtidig brenner det under føttene på Sveriges landslagssjef Janne Andersson.

Expressen-kommentatoren Therese Strömberg skriver at Andersson er i ferd med å bli fotballens «Bagdad Bob» – eller komiske Ali på norsk.



Samtidig har Sportsbladet gjennomført en undersøkelse hvor hele 76 prosent av de over 130.000 som har svart ønsker å kvitte seg med Andersson.



– Det blir jo mye snakk og jeg har vært landslagssjef selv, så jeg vet hvordan det er. Du lever på dine resultater og det blir alltid diskusjoner når resultatene ikke blir som ønsket. Det er en del av spillet, sier Høgmo.

– «Per Messias»



Robert Laul følger Häcken tett som kommentator i Göteborgs-Posten, og tror at Høgmo hadde vært en utmerket erstatter.

– På kort sikt kan han injisere nytt mot og energi i den svenske troppen før høstens avgjørende EM-kvalikkamper, sier Laul og fortsetter:

– Med Høgmo som landslagssjef tror jeg at Sveriges sjanser til å spille EM i Tyskland vil øke.

Fotballjournalist Robert Laul mener Høgmo ville vært perfekt som sveriges landslagssjef. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Laul mener at Høgmo står for en moderne fotball som vil passe med spillermateriellet Sverige har disponibelt.

– Han er døpt til «Per Messias» i Djurgården. Alt han rører blir til gull i Sverige. Han er uhørt høyt ansett i svensk fotball. Dessuten har han en varm og herlig personlighet, fjernt fra fotballens slitsomme machoideal, sier Laul.



Om Høgmo vil takke ja til et eventuelt tilbud, tviler Laul på.

Champions League-kvalik

Høgmo har mange års erfaring som landslagstrener for diverse norske U-landslag, og ledet det norske kvinnelandslaget til OL gull i Sydney 2000.

Likevel huskes han best i Norge for sine mislykkede forsøk på å kvalifisere seg til mesterskap med Norge fra 2013 til 2016, samt sine uortodokse treningsmetoder.

– Det er klart at det alltid er interessant å jobbe internasjonalt med de beste spillerne. Det er motiverende, det er jo ingen tvil om det, men i en klubb får du påvirke prosesser hver dag. Du jobber tett med teamet og spillerne – og det liker jeg, forklarer Høgmo.

Kontrakten med den svenske klubben varer ut 2024.

Laget ligger for øyeblikket på en tredjeplass i serien, og i sommer skal de ut i Champions League-kvalik, mot walisiske The New Saints.

– Vi har satt oss i en fantastisk situasjon. Jeg merker på spillertroppen at de virkelig ser fram til det vi skal inn i nå, sier Høgmo om situasjonen i klubben.