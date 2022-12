Høgmo ble redningen: – Et spesielt år

Lars Olden Larsen er hjemme på ferie i Oslo og har lagt bak seg sitt første år som utenlandsproff.

– Det har vært et spesielt år, sier Årvoll-mannen til TV 2.

I starten av året ble 24-åringen Mjøndalens dyreste spillersalg noensinne da den russiske klubben Nizjnij Novgorod hentet ham på en kontrakt fram til sommeren 2025.

Men knapt en måned senere måtte han på klubbjakt igjen. Det neste steget skulle vise seg å bli en eventyrhistorie i svensk fotball.

FEIRER: Lars Olden Larsen (t. v) og hans norske lagkompis Tomas Totland var en del av suksesshistorien til Häcken i 2022. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Klubbytte etter en måned

Overgangen til Nizjnij Novgorod gikk i orden i starten av februar. Så ventet noen uker med oppkjøring i den russiske vinterkulda.

Før debuten mot Ural ventet i slutten av samme måned.

Men på samme tidspunkt startet Russland invasjonen i Ukraina.

– Det man selv opplever er jo kjempegøy, men så skjer det så forferdelige ting så nært. Det oppstår et antiklimaks – og blir vanskeligere å fokusere 100 prosent på det man har kommet for å gjøre, sa Olden Larsen til TV 2 i mai.

Fire kamper inn i utenlandsoppholdet stoppet den russiske toppdivisjonen.

Dermed ga Fifa utenlandske spillere muligheten til å suspendere kontraktene sine med russiske klubber.

– Mens jeg spilte den siste kampen og pakket tingene, så holdt agenten min parallelt med å finne meg en ny klubb, forklarer han.

– En ny utfordring

Til tross for stående tilbud fra norske klubber, klarte Per Mathias Høgmo å overtale 24-åringen til å fortsette karrieren i Häcken på lån frem til sommeren.

– Det var en ny utfordring istedenfor å vende hjem til Norge med en gang, sier Olden Larsen.

Groruddølen fikk raskt spilletid i sin nye klubb, men de første månedene var preget av lite målpoeng og flere skadeperioder som holdt ham på sidelinjen.

TØFFE MÅNEDER: Lars Olden Larsen møtte på en del utfordringer de første månedene av utenlandskarrieren. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Häcken-oppholdet ble uansett forlenget med ytterligere ett år, da Fifa åpnet opp for å forlenge suspenderingskontraktene i sommer.

– Det var godt å vite at man hadde ett år til å vise seg fram på da jeg skrev en forlengelse av kontrakten med Häcken, sier han.

Dukket opp da det gjaldt som mest

Häcken knivet i toppen av Allsvenskan gjennom store deler av sesongen og først da Göteborg-klubben gikk inn i sesonginnspurten løsnet det endelig for Olden Larsen.

I toppoppgjøret mot Djurgården ble han matchvinner med kampens eneste scoring.

Seieren over tittelkonkurrenten ga Häcken tre poengs luke ned til Djurgården med fem kamper igjen.

LURTE PÅ BAKERSTE STOLPE: Lars Olden Larsen prikker inn 1-0-scoringen i toppoppgjøret mot Djurgården. Det ble også resultatet i kampen som ga Häcken et forsprang i sesonginnspurten. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

I de siste kampene leverte 24-åringen også viktige scoringer mot både Malmö og Norköpping.

– Jeg ga aldri opp og det har definert karrieren min. Jeg står i det i tøffe og gode tider. Det er nok en av de beste egenskapene mine, sier den tidligere KFUM- og Mjøndalen-spilleren.

Häcken kunne til slutt kalle seg seriemester i Allsvenskan for første gang i klubbens historie.

– Jeg hadde trodd du var gæren om noen hadde sagt at jeg skulle få draktnummer 10 i Russland og starte kamper der, og etter en drøy måned reise til BK Häcken for å vinne Allsvenskan, humrer han.

MÅL: Lars Olden Larsen scoret sitt fjerde mål for sesongen i serieavslutningen mot Norköpping. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Det har vært mange kule opplevelser og sterke minner i løpet av karrieren, men det er helt tullete å si at ikke Allsvenskan-pokalen er det største man har opplevd, legger han til.

– Jeg ser tilbake på det med et smil når det endte som det gjorde. Det har vært mange inntrykk, men det er noe jeg skal ta med meg videre i karrieren, oppsummerer han.

Svarer om Russland

Groruddølen skal i utgangspunktet tilbake til Russland når lånekontrakten med Häcken utløper neste sommer.

Olden Larsen sier at ting avhenger av hvilke regler Fifa kommer med videre, men sier at Russland-oppholdet etter all sannsynlighet er et lukket kapittel.

– Det er ikke noe jeg tenker på og Russland er ikke i planene mine. Det var en kul opplevelse og jeg er glad for at jeg tok den, så det var kjipt at det endte som det gjorde, avslutter han.