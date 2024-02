Hodebry for Thorir: – Glad det ikke er meg

Håndballjentene åpnet 2024 med lekestue. Nå venter tøffe valg for landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Norge - Østerrike 43-21 (19-10)

– Jeg er glad det ikke er meg som skal ta ut laget, sier Vilde Ingstad etter onsdagens kamp.

Håndballjentene kjørte over Østerrike i Halden Arena. Samtlige utespillere scoret i treningskampen og håndballjentene vant med 22 mål.



Treningskampen var Norges første test før sommerens OL.

– Det er utrolig mange gode spillere å velge mellom, det her må være en hard nøtt å knekke for trenerteamet, sier TV 2 håndballekspert Gro Hammerseng-Edin.

Troppen skal reduseres fra 21 til 14 spillere før sommerens OL.

– Litt av en oppgave å skulle ta ut denne berømte OL-troppen. Hvordan gjør du det?

– Vi må gjøre som vi alltid gjør. Vi må gjøre en god jobb og ta ut det laget vi tror gjør det best, sier Thorir Hergeirsson etter kampen.

Nora Mørk snakket med TV 2 etter onsdagens kamp.

– Det blir jo en balansegang for mange her. Man må sette laget først, samtidig som man vil vise seg fram. Det blir spennende å se, sier Mørk.



Overkjøring

Katrine Lunde spilte sin 351. kamp med flagget på brystet. Hun var fornøyd med kveldens kamp.

– Det var veldig mye bra. Vi skulle jobbe med 7-6, både når vi spiller og når de spiller. Vi fikk gjennomført det som var planen i kveld hvert fall, sier Lunde etter kampen.

Thorir Hergeirsson snakket med TV 2 før kampen.

HALDEN: Kveldens kamp ble spilt i Halden Arena. Foto: Fredrik Varfjell

– I kamper som dette er målet å få med flere spillere uten at det går utover kjernen, sier Hergeirsson.

– Vi er på evig jakt etter å utvikle oss og bli bedre. Vi må lære av det vi ikke fikk til i forrige mesterskap, sier landslagssjefen.

Vilde Ingstad imponerte med seks mål.

– Det ble en fin gjennomkjøring. Det handler om å finne hverandre igjen og finne landslagsrytmen, sier linjespilleren.

Lett motstand

Det ble en dominerende oppvisning av de norske jentene.

– Dette er ikke målestokken, men det blir sterk seier, sier Harald Bredeli etter kampen.

Norge styrte hele kampen. Til pause var stillingen 19-10 i Norges favør.

– Vi møtte ikke akkurat medaljenivå i kveldens kamp, med all respekt, men det var en god gjennomkjøring, sier landslagssjefen.



Håndballjentene skal spille tøffere kamper før mesterskapet.

– De skal møte bedre motstand nærmere OL. Det ble for stor nivåforskjell i oppkjøringa til forrige mesterskapet. Nå skal de møte Frankrike for eksempel to ganger før OL, sier Hammerseng-Edin.