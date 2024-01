Hockey-Norge inviterer til Pride-fest

– Vi har aldri gjort et så omfattende samarbeid noen gang med idretten, sier Dan Bjørke, leder i Oslo Pride til TV 2, og fortsetter:

– Og det at hockeyen, som er en myteomspunnet og «macho» idrett, står først i rekken og gjør dette initiativet sammen med oss, håper vi inspirerer andre idretter til å bli med.

I uke fem inviterer Elitehockeyligaen (EHL) og Bambusaligaen til «Pride-week» i norske ishaller. Alle klubbene vil spille i Pride-drakter, uten reklamesponsorer – med ett budskap:

– Elsk hvem du vil, vær den du vil og hjertelig velkommen til hockeyfamilien, sier Thomas Hallem Kristiansen, kommersiell leder i Norsk Topphockey, og legger til:



– Vi skal fargelegge ishallene!



– Vi tuller om mye, men vet hvor grensen går



Vålerenga-profilene Martin Røymark og Jørgen Karterud er svært positive til samarbeidet.

– Vi synes det er helt fantastisk at vi kan ta vårt samfunnsansvar og lage en stor hockeyfest. Det er dette idretten er bygd på. Inkludering og samhold, så dette blir skikkelig kult, sier Karterud, som er tydelig på at det er rom for alle i norsk hockey.

STØTTER OPP: Vålerenga-profilene Jørgen Karterud og Martin Røymark. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Det er det vi ønsker å vise. Mange ser på oss som et veldig maskulint miljø, at ting skal være så hardt. Men inne i garderoben vår er fellesskapet fantastisk. Her er alle velkommen. Uansett hvem du er, skal du få elske hvem du vil, poengterer duoen.



– Når vi er inne på dette med garderobekultur: Har dere selv sagt eller hørt nedsettende kommentarer om skeive opp igjennom årene i deres miljø?

– Vi kan tulle om mye og har glimt i øyet, men vi vet hvor grensen går. Det er visse ting man ikke tuller med. Vi er godt oppdratte, selv om vi kan tulle med det meste, forklarer Vålerenga-spillerne.



Kurset i rosa kompetanse

Også Vegard Faret i Lørenskog nikker anerkjennende til planene.

– Vi stiller opp på dette for å få en større forståelse av hvordan Pride fungerer. I fortiden har det kanskje ikke vært så godtatt som det burde, og det prøve vi å få vekk. Jeg har en god kompis som er skeiv, og han er fortsatt den samme, sier profilen.



POSITIV: Vegard Faret. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Dan Bjørke i Oslo Pride viser til at deltakelsen blant heterofile i organisert idrett er langt høyere enn blant skeive.

– Det er deilig å se at ishockey mener alvor med dette. Alle klubbene har tatt rosa kompetansekurset vårt. De hopper galant over festtalene og går rett på handling, fortsetter Bjørke.