Tilda Johansson hadde en imponerende sesong i fjor, med et internasjonalt gjennombrudd der hun vant IBU-cupen og tok flere EM-medaljer.

Dermed var hun klar for å gå flere verdenscuprenn i år.

Men da det svenske skiskytterforbundet skulle offentliggjøre troppen til IBU-cupen i Ridnaun, stod ikke 24-åringen på listen.

– Hva som skjer i fremtiden, gjenstår å se, men nå skal jeg fokusere på meg selv og sørge for at jeg blir den beste versjonen av meg selv, uttalte Johansson i forbindelse med uttaket.



Nå har det blitt kjent hva som er bakgrunnen.

Ikke den beste bransjen

På Instagram åpner skiskytteren opp om tøffe måneder.



– Det siste året har vært ekstremt stressende, både fysisk, men mest psykisk. Har slitt med motivasjonen, viljen og gleden ved denne idretten. Det har påvirket meg psykisk, meg som person og min følelse, skriver 24-åringen.



TV 2 har i en artikkelserie satt søkelyset på mental helse i idretten, spesielt i skiskyting. Flere selvmord har rystet miljøet.

I Sverige tok nylig friidrettstalentet Emilia Brangefält sitt eget liv.

Tilda Johansson skriver på Instagram at toppidretten er tøff.

– Jeg beundrer og ser opp til alle i den bransjen. Men, nå til dags er ikke den bransjen den beste for meg og det er hjerteskjærende, for jeg elsker skiskyting. Tror ikke det er der jeg har det bra og føler meg best akkurat nå, det har i hvert fall ikke vært slik, deler 24-åringen åpent.

Hun har vært sterkt preget av en alvorlig sykkelulykke i mai, der hun fikk en kraftig hjernerystelse.

– Helse er viktigst og vi støtter henne i den avgjørelsen. Vi håper fullt og helt at hun kan komme tilbake og føle seg bra, sier sjeftrener for de svenske skiskytterne, Johannes Lukas til SVT Sport.



Hennes mor har kommentert åpent at hun bare vil ha en lykkelig datter, og er glad for valget om å ta en pause.

– Vi her hjemme har sett og hørt hvor hardt dere har kjempet med all trening, motgang og alt rundt. Denne avgjørelsen du nå har tatt er utrolig modig av deg å ta.

Ingen å prate med

Det norske talentet Anine Schrader Kvernerud (19) fortalte i går om at hun legger opp umiddelbart, etter å ha holdt fasaden over lengre tid.

Hun mener det er for vanskelig å få den psykologiske hjelpen man trenger som utøver.



– Mange har ingen å prate med, da blir man gjerne gående med det alene, hvis man ikke kan snakke med trener eller foreldre. Og når man tar det opp, så har du gjerne gått for lenge med det, sier 19-åringen.

Idrettslege Jorid Degerstrøm har tidligere oppgitt til TV 2 at hun er bekymret, og ukentlig er i kontakt med utøvere som har mentale utfordringer.

Schrader Kvernerud mener utøvere jevnlig har behov for å snakke med en idrettspsykolog.

– Hvis det var opp til meg, skulle toppidrettsutøvere hatt tilgang til idrettspsykolog en gang i uken, sier 19-åringen.

Ikke så stabilt for de yngre

Kvernerud synes det generelle tilbudet innen psykisk helse er for dårlig, også i idretten.

– Man lærer om idrettspsykologi på skolen, men har ingen å snakke med, sier den tidligere NTG-eleven.



Asker-jenta merker at det har vært et økende fokus på mental helse i Norges Skiskytterforbund, etter flere selvmord.

– Det er kjempebra at Bø-brødrene belyser at et stabilt liv utenfor idretten gjør at de mørke sidene blir mindre viktig. Men unge utøvere har ofte ikke kjæreste, mange flytter hjemmefra og har det ikke så stabilt.

– Jeg tror det kan være en revolusjon innen idretten hvis man får bedre mental hjelp slik at flere kan drive på lengre.