Hjemme alene: – Aron ble syk

– Det var ekstremt nervepirrende. Jeg må forberede meg mentalt til slike dager.

TV 2 snakker med Gita Simonsen etter at samboeren Tarjei Bø sikret et etterlengtet sølv på onsdagens normaldistanse i VM.

Overraskes av hemmelige beundrere

– Jeg begynte å se på rennet uten lyd og måtte løpe bort fra flatskjermen før Tarjei skulle skyte, sier Simonsen.

– På siste skyting måtte jeg løpe å hente sønnen vår. Da jeg fant ut av resultatet, raknet det.

– Ble syk

I Nove Mesto var Bø rask med å nevne sine viktigste støttespillere.

– Fy søren, jeg må takke alle rundt meg, og spesielt Gita der hjemme. Hun har vært midt i en flytteprosess, og har sittet der som en alenemamma i et stort, tomt hus, sier Tarjei Bø til TV 2.



SENTRALE: Tarjei Bø takket forloveden Gita etter VM-sølvet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Simonsen sier at all ofring kjennes litt mer verdt det etter at forloveden endelig får betalt for strevet, men innrømmer at det har vært tøft på hjemmebane med flytting med små barn.

– Det har vært slitsomt. Aron ble syk på første flyttedag, så jeg måtte hente ham i barnehagen ganske tidlig på formiddagen.

HEKTISK: Det har vært tøffe dager uten samboeren i nytt hus. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Sønnen er ett år og ble født september 2022.

– Det har ikke akkurat vært ideelt, fortsetter Simonsen om sykdom og flyttekaos.



Millionvilla og festing

Da ble foreldrene til Bø, Aslug Hildegunn Thingnes Bø og Klemet Bø, viktige.

– De må nevnes, sammen med min mamma. Jeg fortjener mye skryt, men det gjør de òg. De har vært helt uvurderlige for meg. Det hadde raknet for meg hvis de ikke hadde bistått med mat, flytting og barnepass, sier Simonsen.

Selv har ikke Bø vært i sitt nye hjem siden de to var på visning før boligkjøpet.

FLYTTER: Gita Simonsen, Tarjei Bø og sønnen Aron. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Da han dro til VM, dro han fra det gamle huset vårt, så han kommer hjem til noe helt nytt, sier forloveden.

Familien har kjøpt villa på Vindern i Oslo for 25,5 millioner, skriver Dagens Næringsliv. Det er bare én drøy strafferundes avstand unna forrige bolig på Ris.

EDLE BØ: Det ble dobbelt norsk og dobbelt Bø på onsdagens 20 kilometer normaldistanse. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Vi flyttet jo fra et nyoppusset primahus til et gammelt, men veldig hyggelig hjem. Det er langt unna standard vi har hatt, men det går bra. Peisen går, og vi har tøfler i huset. Det blir annerledes, men jeg tror han kommer til å trives godt her, sier Simonsen.

For Bø har det vært mer enn nok å reise seg fra den bekmørke søndagen på jaktstarten til onsdagens sølvløp.

– Det er skrekkblandet fryd. Det har vært tre døgn med mental kamp, mental nullstilling og å fighte seg tilbake. Det var revansjen sin, sier Bø til TV 2.

GJENFORENES: Gita Simonsen ser fram til å komme ned til Nove Mesto. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fredag reiser Simonsen ned til Nove Mesto med jentegjengen og kompiser av Bø fra Stryn. Til sommeren blir det bryllup, men nå gjelder det å få med seg avslutningshelgen i VM.

– Planen er å ha det gøy, feste og se på skiskyting. Det blir barnefri, og jeg skal kose meg med bestevenninnene mine. Nå kan jeg det (etter sølvet), så jeg er ganske lettet.

