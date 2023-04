«Hjælmens» utrolige statistikk: Fikk flyttet kamp på grunn av brorens bryllup

FOR KLUBB OG BY: Roy Kenneth «Hjælmen» Nilsbakken vier livet sitt til Moss. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Da jeg var 13 år fant jeg en hjelm i grøfta, tok den på meg og skrev «MFK». Siden har den vært på skallen.

Supersupporter Roy Kenneth «Hjælmen» Nilsbakken har vært på hver eneste Moss-kamp, borte og hjemme, siden 2001.

Hjemme på Melløs rekker statistikken helt tilbake til 1989, men for fire år siden sto rekorden i fare.

PATRIOT: – Det fine med Fredrikstad er at det bare er 25 minutter hjem til Moss, mener «Hjælmen». TV 2 møter ham på Fredrikstad Stadion før helgens lokalderby. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Fikk flyttet kamp

Lillebror Marius skulle nemlig gifte seg samtidig som Moss skulle møte Byåsen borte.

40-åringen skrev et åpenhjertig Facebook-innlegg til Norges Fotballforbund (NFF) hvor han anmodet forbundet om å flytte kampen, og tydeliggjorde problemstillingen slik:

«Skulle selvfølgelig meget gjerne kommet i lillebrors bryllup. Nesten likestilt som en mossekamp. Men bare nesten».

FØLGESVENN: – Jeg har hatt denne på skallen siden jeg var 13. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Klubbene gikk så i diskusjon, og NFF gikk med på å flytte kampen to dager. Jeg fikk dratt i min brors bryllup, og fikk faktisk også en hviledag etterpå. Jeg fikk i pose og sekk – og sekk. La oss håpe rekken min aldri brytes.

I comebacket på norsk fotballs nest øverste nivå imponerte Moss med 0-0 mot Start forrige helg.

Fredrikstad på sin side dro i land en kruttsterk seier mot opprykksfavorittene Kristiansund på Nordmøre.

Søndag møtes Østfold-klubbene til lokalderby i plankebyen.

– Det blir helt jævlig. Jeg er ille nervøs, sier «Hjælmen» alvorlig.

– Vi stjeler ikke dritt

TV 2 møter ham på Fredrikstad Stadion sammen med Linda Amundsen, supporterkoordinator og altmuligkvinne i FFK.

De har kjent hverandre i over 20 år.

– Det verste med Moss? Alt, utbryter Amundsen.

90 MINUTTERS PAUSE: Linda Amundsen (t.v) og «Hjælmen» har kjent hverandre i 20 år, men søndag legges vennskapet til side. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Eller la meg være ærlig: Du er det verste med Moss, Hjælmen! Du er en pest og en plage.

Hun byr på pølse i vaffel for anledningen, men selv er hun ikke begeistret for Moss-delikatessen.

"PIV": Moss-delikatessen pølse i vaffel. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Pølse i vaffel smaker akkurat som Moss: Oppgulp! sier hun bastant.

Utspillet får «Hjælmen» på offensiven.

– Fredrikstad prøver å stjele denne retten, men den er fra Moss.

– Vi stjeler ikke dritt, kontrer Amundsen.

PØLSE-NEKT: Amundsen foretrekker vaflene sine uten proteinkilder. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

40 år med speakererfaring

Møtene mellom Fredrikstad og Moss har vært en godbit lenge.

I 2018 satte lokalderbyet ny publikumsrekord på nivå tre i norsk fotball da 10 413 løste billett.

Før søndagens batalje er det solgt godt over 7000 billetter.

Helge Skogli og Eskild Gudim, speakere i henholdsvis FFK og Moss, har til sammen over 40 års erfaring fra tilværelsen i «bua».

ILDSJELER: Speakerne Helge Skogli (FFK) og Eskild Gudim (MFK). Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det blir veldig spennende med et lokalderby igjen. Jeg må si at det er veldig gøy at Moss har rykket opp, sier Skogli.

– Vi er venner, men måtte det rødhvite laget vinne, fortsetter han med et smil.

Ved siden av speakergjerningen er Moss-patrioten Gudim trommeslager i Kråkevingen.

– Jeg kjenner det kribler godt nå. Jeg er veldig spent, sier han.

Spent var Gudim også i 1998, da han debuterte bak mikrofonen på Melløs.

– Det var mot Brann, året etter at Raymond Kvisvik hadde dratt fra Moss til Bergen. Det satte ikke Kråkevingen pris på, og en av smartingene presterte å skrive «Quisvik». Han ble tatt, men det var mye styr. En ilddåp, beskriver han.

MOSS-SPEAKER: – Jeg får to vafler og brus i betaling. Det er helt konge, sier Eskild Gudim. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Ta med deg hjelmen hjem og grin

Tilbake i pølseboden står «Hjælmen» og Amundsen med en vaffel hver i neven.

Sistnevnte poengterer at lokalderbyet har en vennlig undertone.

– Det har aldri vært et hatoppgjør. Vi i Fredrikstad ser ikke på Moss som en hatby. Det er verre med dem litt lenger oppe i fossen, forklarer hun.

Hun føler seg sikker på at «Hjælmen» og Moss drar tomhendte hjem.

– Vi er et sterkere lag på alt, og banket dere 3-0 sist vi møttes i ligasammenheng, sier hun selvsikkert, og ser sitt snitt til å rette nok et stikk mot kameraten:

– Så jeg tror du kan dra hjem med den hjelmen og grine, jeg.

Det tror Moss-patrioten ingenting på.

– Det blir 0-1. Det har jeg drømt.