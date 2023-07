Historiske Ivana (29) vil bli best i verden

– Det var en helt utrolig opplevelse.



Slik beskriver Ivana Petrovic sin første kamp i UFC. Det var i Las Vegas 1. juli at drømmen gikk i oppfyllelse.

– Det har alltid vært UFC som har vært målet. Og en dag skal jeg bli best i verden.

Inspirert av filmikon

Ivana vokste opp på Balkan, og beskriver seg selv som en helt normal jente.

– Jeg er egentlig en vanlig jente, som liker å shoppe, lage mat og slappe av.



Men hun fant tidlig gleden med kampsport, og det var spesielt én karakter hun så opp til.

– Jeg har vært glad i kampsport siden jeg var liten, og jeg pleide å se på kamper med faren min. Så var jeg veldig stor fan av Rocky-filmene. Jeg tror jeg fikk mye av motivasjonen min fra Rocky.

INSPIRASJON: Den fiktive bokseren Rocky Balboa, portrettert av Sylvester Stallone, var en av Ivana Petrovics store forbilder i barndommen. Foto: ISAAC BREKKEN

Selv om interessen kom tidlig, tok det lang tid før hun fikk utforske sin største lidenskap.

– Foreldrene mine var ikke så glade for at jeg ville drive med kampsport. Jeg spilte håndball og danset først, men da jeg ble 17 år, fikk jeg endelig starte med kampsport.

På veien mot MMA var Ivana innom både jiu-jitsu og kickboksing. Men i 2018 fikk hun en mulighet hun måtte gripe.

– Etter at jeg hadde flyttet til Norge, fikk jeg et tilbud om å prøve en MMA-kamp i England. Jeg hadde aldri gjort det før, men jeg ønsket å prøve. Etter den første kampen forelsket jeg meg i sporten. Det var da min MMA-«journey» startet.

DEBUT: Ivana Petrovic debuterte i MMA i 2018. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Ofret alt

Ivana flyttet til Norge for åtte år siden. Både for å satse på kampsport, men også for å være med sin nåværende mann og trener, Sasa Petrovic.

– Vi har vært sammen i tolv år, så vi har jobbet sammen i tolv år, forteller Sasa.

Han har også en MMA-karriere bak seg, og ønsket selv å satse mot UFC. Men at både Ivana og Sasa skulle forsøke å nå toppen samtidig, kunne ikke gå. Derfor tok Sasa et valg om å legge bort egne drømmer, for å satse hundre prosent på sin kone.

– Han ofrer alt for at jeg skal kunne leve drømmen min. Vi visste at ikke begge kunne satse, og da valgte han å hjelpe meg istedenfor å utnytte sitt eget talent. Han har en stor del av æren for at jeg er i UFC i dag, sier hun og fortsetter:

– Jeg er veldig heldig som har så mange fine folk rundt meg. For det er virkelig en drøm å leve dette livet.

TRENER: Ivana Petrovic trenes av sin mann, Sasa Petrovic. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Da Sasa så Ivana oppfylle drømmen, var han ikke i tvil om han hadde tatt det riktig valget.

– Alt var verdt det. Uten tvil.

Taklet ikke presset

Før UFC-debuten hadde Ivana vunnet alle sine MMA-kamper. Men mot brasilianske Luana Carolina ble det ikke det oppgjøret som Ivana og Sasa hadde sett for seg.

– Det var veldig mange som forventet at jeg skulle vinne. Hele Kroatia sto bak meg, hele Norge heiet på meg. Da jeg kom inn i kampen, frøs jeg helt, og jeg klarte ikke å prestere som jeg vil og vet jeg kan.

– Jeg tror rett og slett at nervene tok meg. Jeg taklet ikke presset, sier hun.

JOBBES HARDT: Ivana og Sasa Petrovic er allerede i gang med å forbedre det som gikk galt i UFC-debuten. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Dermed endte det med tap etter en jevn kamp.

– Hadde jeg gjort som jeg vet jeg kan, så hadde jeg vunnet. Det er veldig irriterende, men gir samtidig mye motivasjon for å trene enda hardere.

Når hun vil være tilbake i ringen, er enda usikkert. Men hun er ivrig på å revansjere seg allerede senere i år, og nevner både stevner i Frankrike og Abu Dhabi som muligheter. Og da er det bare en ting som gjelder for Ivana.

– Jeg skal vinne.