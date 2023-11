Historisk triumf i nøkkelkamp: – Brann er heldige

BERGEN (TV 2): Og nå ligger Brann godt an til avansement etter dramatiske sluttminutter.

Brann - Slavia Praha 1-0

En tidlig scoring fra Larissa Crummer var det som skulle til for Brann i den historiske Champions League-kampen i Bergen.

Matchvinneren legger ikke skjul på at det var krevende forhold i regnværet.

– Det var mye tyngre å løpe enn vanlig. Men vi tilpasset oss bra, sier Crummer til TV 2.

– Jeg har aldri vært med på noe lignende

– Jeg er så stolt av jentene, sier angriperen.



Men det kunne fort ha endt annerledes. Etter en førsteomgang der rødtrøyene styrte det meste, viste Slavia Praha seg fra en annen side etter hvilen.

Etter 70 minutter kunne gjestene også ha fått straffe da Aurora Mikalsen prøvde å rydde opp etter en løs retur.

– Der er Brann heldige, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.



Hele Stadion holdt pusten da Slavia hadde et farlig frispark på overtid, men forsøket gikk over mål. Dermed står Brann med full pott etter to spilte kamper.

I regnværet kunne rødtrøyene juble sammen med over 8500 tilskuere for seier i tidenes første Champions League-gruppekamp i Bergen.

FULL FEST: Publikum viste sin støtte til Brann i et ganske ufyselig novembervær. Foto: Paul S. Amundsen

– Gigantisk

TV 2-ekspert Ingrid Ryland er klar på at seieren er ekstremt viktig.

– Dette er et langt skritt mot andreplassen. Det er utrolig viktig. Man ser hvor jevnt det kan bli. Brann var gode i starten, men falt nedpå utover.



– Å vinne på en litt svak dag sier noe også. Det ble jevnere enn forventet. Det er gigantisk at Brann vinner denne etter de sluttminuttene, sier Ryland.



I den andre kampen i gruppen vant Lyon 2-0 hjemme mot St. Pölten.

Slik var kampen

Brann tok føringen fra start av. Allerede etter fem minutter fikk bursdagsbarnet Justine Kielland en god skuddmulighet blokkert. Kun minutter senere prøvde hun seg igjen med et farlig frispark, men skuddet gikk like utenfor.

18 minutter i omgangen fikk Larissa Crummer en enorm mulighet alene med keeper, men tsjekkeren vartet opp med en praktredning.

Men kun to minutter senere fikk Branns australske angriper en ny sjanse. Denne gang var effektiviteten bedre og Crummer stanget inn et perfekt innlegg fra Amalie Eikeland i mål til 1-0 fra kort hold.

Crummer står med kun tre scoringer i Toppserien denne sesongen.

Etter 30 minutter ble Aurora Mikalsen satt på en prøve, men den erfarne landslagskeeperen holdt ballen i fast grep etter skuddforsøket fra Stackpole.

36 minutter ut i omgangen var Signe Gaupset våken og snappet opp en slapp pasning fra keeper, men touchet til stortalentet var ikke godt nok.

Mistet kontrollen

Etter hvilen yppet tsjekkerne seg ved noen anledninger, uten at det endte i de helt store sjansene i starten.

– Brann har mistet litt kontrollen nå, sa TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.



Slavia hevet seg ytterligere, og etter 70 minutter gikk det et gisp gjennom Stadion-tilskuerne da Mikalsen glapp et løst skudd. Returen ble nesten livsfarlig, men Brann slapp unna. Gjestene ropte på straffe etter duellen med keeper, men ble ikke hørt.

– Hun er vel egentlig ikke på ballen der. Der er Brann heldige, sa Gulbrandsen.



I sluttminuttene var det helt åpent i vestlandsregnet. Kampen bølget frem og tilbake.

Det ble lagt til fire minutter og helt på tampen fikk gjestene frispark i svært farlig posisjon. Men skuddet gikk aldri på mål, og Brann kunne slippe jubelen løs for tre nye poeng i Champions League.