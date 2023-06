Historisk Ronaldo hindret smell mot Hareides Island

Island–Portugal 0-1

– Det hadde vært stort å score i min 200. landskamp, men det viktigste er hvordan vi ligger an i kvalifiseringen og at laget gjør det bra, sa Cristiano Ronaldo før EM-kvalikkampen mot Island på Laugardalsvollur i Reykjavik.

Det ville seg ikke foran mål for portugiseren, som slet voldsomt også fikk gult kort for filming i den historiske milepælen.

Men like før fulltid fant veteranen endelig nettmaskene. Da hadde Island fått én spiller utvist. Målet ble først avblåst for offside, men etter en lang VAR-sjekk ble avgjørelsen omgjort.

HEDRES: Cristiano ble hedret før sin 200. landskamp. Foto: Brynjar Gunnarsson

Ingen spillere på herresiden har noensinne spilt 200 landskamper. Kuwaits Badr Al-Mutawa innehadde den gamle rekorden på 196 landskamper.

– Det betyr mye. Det har alltid vært en drøm å spille for landslaget. Å spille 200 kamper er ikke for alle, sa Ronaldo, som også har rekorden for flest landslagsmål med sine 123 fulltreffere for Portugal.

EM-vinnerne fra 2016 topper gruppe J i EM-kvalifiseringen med full pott etter fire kamper. Slovakia følger to poeng bak.

På spørsmål om den mest spesielle kampen blant hans 199 så langt, klarte ikke Ronaldo velge bare én.

– Det er vanskelig å velge bare én kamp, jeg har hatt så mange vakre øyeblikk. Blant annet EM-finalen i 2016 og nasjonsligafinalen, men det har vært mange vakre øyeblikk, og det er derfor jeg foretrekker å si at neste kamp er den beste, svarte han.