Historisk Leknessund forsvarte ledertrøyen

På den tøffe fjelletappen til Gran Sasso d'Italia hadde sammenlagtfavorittene mulighet til å hamre løs på hverandre og utfordre Andreas Leknessund i rosa, men det skjedde aldri.

– Jeg kan ikke huske å ha sett en kjedeligere fjelletappe i et treukersritt, men jeg tror de fleste er sånn tålelige fornøyde med etappen, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Leknessund ventet en hardere etappe før start.

– Jeg hadde trodd at det skulle være hardere. Det var også kjedelig, for jeg så frem til virkelig å kjempe, men det var bare den siste kilometeren som var skikkelig hard. Jeg er også glad for at det ble sånn, sier Leknessund i et intervju vist på Eurosport.

Remco Evenepoel hadde en fartsøkning helt på slutten, men uten at det ble noen avstand mellom sammenlagtfavorittene.

NY DAG I ROSA: Andreas Leknessund leder Giro d'Italia sammenlagt. Foto: Jennifer Lorenzini / Reuters

Belgieren er fortsatt 28 sekunder bak ledende Leknessund.

Drivenes er imponert over Leknessund.

– DSM spiller et godt spill, og det var nok bra for Andreas at det ikke var en etappeseier i potten på slutten for sammenlagtfavorittene. Dermed ble det på langt nær så tøff etappe som det kunne blitt, men bra løst av både DSM og Leknessund, som jeg synes ser bra ut, sier TV 2s sykkelekspert.

Med tromsøværingen fortsatt i rosa overtar han den norske rekorden over flest dager i den rosa ledertrøyen i Giro d'Italia.

Knut Knudsen hadde det ikoniske tekstilet to dager i 1975 og én dag i 1981. Knudsen og Leknessund er de enste to nordmennene i trøyen.

Etter å ha mistet den rosa ledertrøyen tirsdag, uttalte Remco Evenepoel til Sporza at han øyner søndagens tempoetappe som tidspunktet å ta tilbake sammenlagtledelsen.

Lørdag venter en kupert etappe.

– Etappen i morgen er ganske tøff, men ideelt sett for Leknessund, så kan det gå et brudd inn uten noen farlige i sammendraget. Hvis det kommer et samlet felt inn i finalen og skal gjøre opp om etappeseieren, kommer det til å bli eksplosivt og hektisk, og det er ikke nødvendigvis optimalt for vår mann, sier Drivenes.



FJELLETAPPE: Fredagens etappe ble avsluttet på over 2000 meters høyde på Gran Sasso d'Italia. Andreas Leknessund satt sammen med favorittene inn til mål. Foto: Jennifer Lorenzini / Reuters

Det var Davide Bais, Simone Petilli og Karel Vacek som kom av gårde i det avgjørende bruddet og til slutt gjorde opp om seieren. Bais trakk det lengste strået og tok sin største triumf i karrieren.

Giro d'Italia sendes på Eurosport og Discovery+.