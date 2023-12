Historisk ansettelse: – Aldri fått noe gratis

– Jeg er overveldet. Det er mange følelser på en og samme tid her nå, sier Vilde Mollestad Rislaa på telefon til TV 2 etter den historiske ansettelsen i Skeid.

31-åringen fra Birkeland på Sørlandet har ledet juniorlaget siden januar, og har også hatt ulike roller i Grorud Idrettslag.



– Vilde har vært et rivjern i år, og har imponert oss alle med fagkunnskap, arbeidskapasitet og metodikk, sier daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand.

Mollestad Rislaa blir den andre kvinnelige hovedtreneren i norsk toppfotball på herresiden, etter Sotra-trener Renate Blindheim.

– Jeg har vært frustrert

– Jeg tenker tiden er inne for at hvem som helst skal trene seniorlag i fotball på toppnivå i Norge. Jeg har lyst til å være med på å bryte barrierer. Jeg har lyst til at de som går bak meg og har en drøm om å bli trener, uavhengig av kjønn, får en lettere vei. Det håper jeg at jeg kan være med på å bidra til.



Hun er åpen om at veien hit har kostet.

– Jeg har jobbet mot dette lenge. Jeg har stått i ting over tid, vært frustrert og gått noen runder med meg selv på om dette er det man virkelig vil. Og når da man da lander her, er det veldig stort, forklarer hun.



– Hva har frustrert?

– Det går på det at man.. Altså, jeg har aldri fått noe gratis, noen gang. Det å stå i ting over tid, kan frustrere. Så har det alltid vært viktig for meg å gjøre det jeg er satt til på en god måte, og alltid tenkt at om det er slik; at jeg ikke får noe gratis, da må jeg sørge for at jeg fortjener det. Det har vært innstillingen hele veien.

GÅTT GRADENE: TV 2 besøkte Vilde Mollestad Rislaa da hun trente G14-laget til Grorud for to år siden. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ser lyst på framtiden

Skeid rykket ned fra Obos-ligaen i år. I august trakk Gard Holme seg som trener og ble erstattet av Arne Erlandsen.



– Vilde imponerte oss veldig på intervju, og har vært en av våre foretrukne kandidater lenge til jobben. Hun har brukt tiden godt på å sette seg inn i hva Skeid er, hva hun vil med laget og hvordan dette skal formes videre, forteller Jo Andreas Gundersen fra Skeids styre til klubbens egen nettside.



Den nye hovedtreneren mener hun kommer til en klubb hvor mye ligger til rette for å lykkes.

– Jeg skal bygge videre på det arbeidet som allerede er lagt ned fra tidligere trenere, jobbe med å få til en enda sterkere prestasjonskultur og jobbe godt med individuelle prosesser. Summen av alt skaper resultater, og jeg ser lyst på fremtiden til Skeid. Det er mange gode prosesser på gang, og det gleder jeg meg til å være med på å forsterke, sier Mollestad Rislaa.

– Hvordan er du som trener?

– Lederstilen min er basert på tillit, samtidig som det er en tøffhet i det jeg gjør. Jeg pleier å oppsummere det som «tøff kjærlighet», sier hun.

Hun forteller at telefonen ikke har stått stille etter at nyheten sprakk.

– Det har vært gratulasjonsmeldinger, da! Jeg har ikke fått noe negativt ennå, men må vel belage meg på noe av det også, flirer hun.