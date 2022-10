Hevder Røste gikk bak ryggen på sine egne

Forfatterne av Clas Brede Bråthens biografi skriver at skipresidenten kjørte et sololøp for å redde seg selv fra mistillit.

BITTER STRID: Tidligere skipresident Erik Røste og landslagssjef i hopp, Clas Brede Bråthen, havnet i en opprivende konflikt. Her fra mer harmoniske dager, da LO gikk inn som hovedsponsor for hopplandslaget i 2016. Foto: Cornelius Poppe / NTB

I sommer gikk Erik Røste av som skipresident, etter ti år i vervet.

Avslutningen på hans presidenttid ble preget av den betente konflikten mellom Skiforbundet og hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Den erfarne sportssjefen i hopp ble beskyldt for uakseptabel atferd og kommunikasjonsform, og forsøkt fjernet, før partene plutselig kom fram til et forlik.

Boken om Clas Brede Bråthen blir gitt ut av Fanaticus forlag.

I den autoriserte biografien om Clas Brede Bråthen, skrevet av vennene Terje Svabø og Astrid Versto, hevdes det at skipresident Røste gikk bak ryggen på skistyret og generalsekretær Ingvild Bretten Berg i forkant av forliket.

«Røste leter etter en løsning. Han vet det haster. Det står om presidentvervet.», heter det i boka.

Røste under press

Videre hevdes det at Røste møtte Stine Korsen fra Hoppkomiteen på Ullevaal Stadion morgenen 20. oktober, dagen før forliket mellom Bråthen og Skiforbundet ble presentert på en pressekonferanse.

Hun skal ha framstått som en slags megler mellom partene i denne fasen.

«Stine Korsen og Erik Røste møtes på Ullevaal om morgenen, men ikke i lokalene til Skiforbundets administrasjon. Skipresidenten vil det slik. Verken skistyret eller generalsekretær Bretten Berg vet om møtet. Ei heller blir de informert om møtene med Stine Korsen utover dagen.»

Ifølge boka satt Røste og Korsen alene i to timer og diskuterte mulighetene for et kompromiss, før Bråthen ble invitert inn rundt klokka 12 på formiddagen.

Overfor TV 2 avviser Bretten Berg at hun ikke var informert.

– Jeg kan avkrefte denne påstanden. Jeg visste om møtet, sier hun.

I en e-post til TV 2 gjør Bretten Berg det klart at hun ikke kommer til å kommentere mer av innholdet i boken.

MEGLET MED RØSTE: Stine Korsen, som da var medlem av Hoppkomiteen, skal ha møtt Erik Røste på Ullevaal uten at skistyret eller generalsekretæren visste det. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Røste reagerer sterkt

I forkant av forliket var Erik Røste under sterkt press. Akershus skikrets og Buskerud skikrets hadde varslet mistillit mot den sittende presidenten, og rettet skarp kritikk mot skistyret.

FORFATTER: Terje Svabø var inne som rådgiver for Clas Brede Bråthen da det stormet. Nå har han også skrevet boka hans, sammen med kona Astrid Versto. Foto: Vidar Ruud

Denne usikkerheten måtte fjernes før en avtale kunne inngås. På onsdagskvelden ble lederen for langrennskomiteen i Akershus kontaktet av Stine Korsen, med spørsmål om å trekke mistillitsforslaget.

– Vi hadde ingen problemer med å imøtekomme den henvendelsen. Det viktigste var å sikre at Clas Brede fortsatt ble med i ledelsen av Hopp. Kompromisset la jo grunnlaget for det, sier Akershus-leder Dag Helland-Hansen i boka.

TV 2 har forelagt dette for Erik Røste, han reagerer med vantro på sitatene fra boka.

– Dette er alvorlige og uriktige påstander. Jeg vil på det sterkeste avvise påstandene i boka om at jeg kjørte et sololøp da jeg møtte Clas Brede onsdag 20. oktober for å se om vi kunne komme fram til en omforent løsning på en fastlåst sak. Det var et stort ønske fra organisasjonen at denne saken måtte avsluttes. Møtet var på Norges Skiforbund kontor for skipresidenten på Ullevaal Stadion. Møtet var ikke på et «hemmelig» sted som det antydes i boka. Generalsekretær Ingvild Bretten Berg var informert om møtene og utviklingen. Det var tre styremøter disse to dagene hvor styret både ble informert og involvert før endelig vedtak ble fattet på morgenen torsdag 21. oktober, sier Erik Røste.

Les hele tilsvaret til Røste og Bretten Berg her.

– Motsatte seg krav

Ifølge forfatterne var det vesentlig å holde en av advokatene til Skiforbundet, Nina Gundersen Sandnes, utenfor forliksforhandlingene med Bråthen på dette stadiet.

Dette var fordi hun «på kort tid kunne ha fått det hele til å gå i stå», som Bråthen-advokat Atle Sønsteli Johansen siteres på.

– BLE FØRT BAK LYSET: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg ble ikke involvert da skipresidenten forsøkte å finne et forlik, hevdes det i boka om Clas Brede Bråthen. Foto: Annika Byrde

Da en skisse til løsning mellom partene nærmet seg, skal skistyret omsider ha blitt involvert. Men styret motsatte seg kravet om Skiforbundet skulle dekke halve advokatregningen til Bråthen, hevder forfatterne.

«Spesielt to spørsmål skal ha vakt debatt: avtalens punkt om at Skiforbundet skulle «dekke halvparten av Bråthens saksomkostninger, med kr. 700 000 inkl. mva», og dernest skal flere i skistyret ha reagert på presidentens plutselige u-sving. Hvorfor vil han nå inngå et kompromiss? Røste hadde gjennom hele konflikten vært den sterkeste motstander av en løsning der Clas Brede skulle få ny kontrakt.»

«Ingvild Bretten Bergs framtid i skiforbundet var ikke et tema i de formelle møtene på Ullevaal disse to dagene. Likevel, det at generalsekretæren ikke var med betydde en klar tilsidesettelse av den øverste administrative lederen.»

Skistyret endte med å gå med på kravet om kompensasjon for Bråthens advokatutgifter. 21. oktober presenterte partene forliket på en pressekonferanse på Ullevaal Stadion. Både Røste, Bretten Berg, og Bråthen var til stede.

OVERLEVDE I SKIFORBUNDET: Men Clas Brede Bråthen gikk fra å være sportssjef til landslagssjef, noe han opplever som en klar degradering. Foto: Terje Pedersen

Bråthen: – Jeg stusset veldig

Overfor TV 2 sier Bråthen at han ikke tenkte så mye over at Røste stilte alene i forhandlingene dagen i forveien.

– Min agenda var utelukkende å få til en løsning som vi i Hopp-Norge kunne leve med. Men jeg stusset veldig da han var veldig opptatt av å fortelle meg og Stine at ingen visste at vi satt på det møtet, verken styremedlemmer eller generalsekretær. Som sagt var fokuset mitt på noe helt annet, men jeg stusset, sier han

– Hva tenker du om dette i etterkant?

– Jeg tenker at dette dokumenterer en arbeidsform som vi må sørge for å avvikle så raskt som mulig, hvis den ikke allerede er det. Og at det forklarer mye om hvorfor vi havnet i den situasjonen vi gjorde, når ledere velger den framgangsmåten.

– Hva tror du var grunnen til at Røste gjorde det på den måten?

– Det blir bare enkle resonnementer som fører fram til at jeg tror han, der og da, ikke så noen annen utvei enn dialog. Noe han bare 5-6 dager i forveien åpenbart ikke var interessert i i det hele tatt. For da var jeg i drøftelsesmøte. I mellomtida begynte flere skikretser å rasle med sablene om ekstraordinært skiting. Om Erik hadde vist interesse for få til en løsning med meg, kunne han gjort det lenge før det havnet i media, sier Bråthen.

FERDIG SOM SKIPRESIDENT: Erik Røste gikk av i sommer. Foto: Annika Byrde

Forfatterne hevder de ble motarbeidet

Overfor TV 2 sier forfatterne, Terje Svabø og Astrid Versto, at de står «fjellstøtt» i sine anklager mot Røste om hans sololøp. Verken Røste eller Bretten Berg har ønsket å la seg intervjue i forbindelse med bokskrivingen.

– Vi har mange år i journalistikken, og her vi så sikre på kildene. Det er ingen tvil om at Røste gikk bak ryggen på sitt eget skistyre for å redde eget skinn. Han satte også Bretten Berg i skammekroken ved ikke å informere henne i det hele tatt, sier Svabø og Versto.

De hevder Røste og Bretten Berg aktivt har motarbeidet boka, blant annet ved å anmode medlemmer av skistyret om ikke å snakke med dem.

– Så har vi også fått tilgang til mye dokumentasjon fra advokatene til Clas Brede. Han har fritatt dem for taushetsplikten. Vi har brukt mye av eposter som er sendt fram og tilbake. Totalt har vi snakket med 80 kilder. Det som blir satt sammen fra dette puslespillet er ting vi mener vi kan være trygge på.

– Bråthen er fortsatt ansatt i Skiforbundet, mens Røste og Bretten Berg er ute. Forlenger dere konflikten ved å gi ut en slik bok?

– Til det har vi følgende å si: det var skistyret, generalsekretæren og presidenten som startet med et offentlig karakterdrap på Clas Brede Bråthen. Han har ikke fått en eneste unnskyldning fra noen av dem som var med på karakterdrapet, og som kom med udokumenterte påstander.

– Dere er nære venner av Bråthen, og boka er gitt ut på forlaget til hans datter. Svekker det troverdigheten deres?

– Vi tok initiativ til boka, og så var det et ønske fra familien at den ble utgitt på deres forlag. Det hadde vi mange samtaler om, og vi så mange utfordringer med tanke på rolleblanding. Etter en nøye vurdering valgte vi å si ja til det. Det vi kan si er at forlaget ikke har blandet seg bort i innholdet. Forfatterne eier ordet, også i dette tilfellet. Det er helt naturlig at spørsmålene kommer, og derfor har vi både i forord og ellers gjort det helt klart at vi er bevisste på den problemstillinga. Det kan hende at boka ikke er objektiv, men den er sannferdig, sier Svabø og Versto.