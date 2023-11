Hevder Patrick Thoresen introduserte ham for omstridt russisk gass

«Gassmannen er her. Du må teste ut denne gassen», skal Patrick Thoresen ha sagt til en lagkamerat i 2012. To år senere ble gassen satt på dopinglisten etter at den russiske dopingskandalen sprakk.

Ifølge Thoresens tidligere lagkamerat i SKA St. Petersburg, Kevin Dallman, var bruk av xenon-gass og diverse piller svært utbredt. Xenon-gass har siden høsten 2014 stått på dopinglisten.

Thoresen selv sier han ikke kjenner seg igjen i Dallmans historie.



– Jeg kan ikke huske at jeg tok den gassen i det hele tatt, eller at det var tilgjengelig for oss på kamper, sier Patrick Thoresen til TV 2.

Xenon-inhalering - Bruk av xenon – og argon-gass kom på dopinglisten 1.september 2014 - Det skjedde etter at nyhetsmagasinet The Economist og den tyske TV-kanalen WDR under og etter OL i Sotsji 2014 avslørte hvordan gassene hadde blitt brukt til å forbedre prestasjonen til russiske utøvere i en årrekke - På dopinglisten er edelgassene xenon og argon ført opp under kategorien «Erytropoietin (EPO) og stoffer som påvirker erytropoiesen», da inhalering kan stimulere kroppens egen produksjon av røde blodlegemer, som igjen kan forbedre utholdenheten

Edelgassen kom på dopinglisten etter at den tyske TV-kanalen WDR etter OL i Sotsji hevdet at xenon-inhalering hadde blitt brukt av russerne siden tidlig på 2000-tallet for å gi utøverne høyere blodverdier og derfor bedre utholdenhet.

Veteranen vil gjøre det klinkende klart at han tar fullstendig avstand fra all form for doping.

– Har du noen gang tatt noe du vet er ulovlig eller sett andre rundt deg gjøre det?

– Aldri. Det har jeg aldri gjort. Jeg har tillit til legene som var der, svarer Thoresen.

«Gassmannen er her»

De oppsiktsvekkende uttalelsene om Thoresen blir fremsatt av tidligere hockeyspiller Kevin Dallman i en av ishockeysportens største podkaster, Spittin’ Chiclets.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med personene bak podkasten.

Dallman kom til SKA St. Petersburg før 2012/2013-sesongen, hvor han ble lagkamerat med Thoresen og svenske Tony Mårtensson.

SKANDINAVISK DUO: Patrick Thoresen (venstre) og Tony Mårtensson feirer sluttspillstriumfen i KHL i 2015. Foto: Alexey Filippov

Dallman hevder det var der han for første gang ble introdusert for den prestasjonsfremmende gassen, et par uker etter sesongstart.

– Da jeg først kom til St. Petersburg, så var Patrick Thoresen og Tony Mårtensson, nordmannen og svensken, der. Og de sa: «Gassmannen er her». Og jeg bare: «Hva mener du med at gassmannen er her?». Og de sa: «Du må teste ut denne gassen». Og jeg sa: «OK, hva er det for noe?». Og de sa at det var bevissthetsendrende («mind altering», journ.anm.). «Ok, jeg er med! Jeg elsker sånt», forteller Dallman, som har spilt for flere ulike klubber både i NHL og Kontinental Hockey League (KHL).

TV 2 har ikke lyktes med å få Mårtensson til å kommentere uttalelsene.

– Som å flyte rundt i en galakse

– Jeg vet at han sier navnet mitt. Kanskje forklarte jeg at det var en mulighet å gjøre. Det høres på han ut som om det var så ille. Da skjønner jeg ikke hvorfor han var der i ti år, responderer Thoresen.

Dallman beskriver deretter hvordan behandlingen foregikk.

Ifølge 42-åringen gikk man inn på et eget rom sammen med en lege, hvor spillerne la seg ned på et bord. Der tok de på seg en maske som var knyttet til en stor, svart ballong, som igjen var koblet sammen med en maskin, og inhalerte gassen.

– Det var som å flyte rundt i en galakse, forteller han, og sier at xenon-gassen hjalp på utholdenheten og gjorde at man ikke ble sliten, samt at man ble enda mer årvåken mentalt.

TIDLIGERE LAGKOMPIS: Kevin Dallman, her fra tiden i NHL og Los Angeles Kings i 2008, var lagkamerat med Thoresen i SKA St. Petersburg fra 2012 til 2014. Etter tiden i Russland, dro han til KHL-klubben Barys Astana i Kasakhstan, hvor han forteller at han overtalte klubben til å skaffe xenon-gass til spillerne. Foto: Chris Pizzello/AP Photo.

Ifølge Dallman var gassbehandling og utstrakt pillebruk noe «alle» gjorde.

Han forteller også flere historier om spillere som hadde dramatiske og negative opplevelser med xenon-behandlingen.

– De (i sånne podkaster) liker å høre på Russland-historier. Det blir litt for å svekke russerne hele tiden, og for at det skal se verre ut. At det kanskje ikke var innenfor norske rammer, er det liten tvil om. Her kan du jo ta to Paracet og være på vei til å bikke. Da man var syk og hadde høy feber, kunne man få «drip» (intravenøst drypp, journ.anm.) eller hva det heter, for å bli raskere frisk. Så skal det sies at jeg ble testet så raskt jeg landet på Gardermoen, og jeg var nok ofte eneste landslagsspiller som ble testet på samlinger, svarer Thoresen.



– Han overdriver

Dallman forteller også om en utstrakt pillebruk og bruk av Viagra-lignende medikamenter, men hevder det ikke kan ha vært ulovlig, da spillerne ble dopingtestet.

– Han overdriver så det skal høres litt kulere ut enn det egentlig er. Vi fikk vitaminpiller og mineralpiller. Det var tilgjengelig for oss da. Det er det ingen tvil om. Det benyttet jeg sjansen til å ta, for det var ikke alltid vi fikk i oss så mye næring, og man trenger vitaminer og mineraler for å prestere, forteller Thoresen.

Thoresen har tidligere benektet å ha noe kjennskap til xenon-gass.

Etter medieoppslagene om den utstrakte bruken av gassen i russisk idrett etter Sotsji-OL 2014, var VG i kontakt med flere norske idrettsutøvere i forskjellige idrettsgrener som spilte for russiske klubber.

Der benektet Thoresen at han hadde sett eller hørt om gassen.

Podkasten Spittin’ Chiclets, som har over 600.000 følgere på Twitter og over 300.000 abonnenter på YouTube, har også tidligere intervjuet spillere som har vært åpne om bruken av xenon-inhalering. Tidligere NHL-spiller Tim Stapleton, med flere år bak seg i KHL, har tidligere fortalt om utstrakt bruk av gassen.



Det har også kanadiske Zach Boychuk, som i podkasten «The Cam & Strick Podcast» tidligere i år forteller om hvordan han ble introdusert for det i KHL.

Ifølge tyske WDR brukte mer enn 70 prosent av de russiske medaljevinnerne under sommer-OL 2004 og vinter-OL 2006 gassen.