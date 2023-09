Hevder overganger granskes: – Stinker litt ekstra

FARVEL: Marco Verratti var en stor suksess i PSG. Her poserer italieneren med trofeene han vant i klubben da han tok farvel i helgen. Foto: GONZALO FUENTES

Den siste i rekken av de omstridte salgene er Julian Draxler, som fyller 30 år denne uken.

Mandag kveld ble tyskerens overgang til den qatarske klubben Al-Ahli kunngjort.

I forrige uke ble stjernespilleren Marco Verratti (30) solgt til Al-Arabi fra samme land.

Der er han gjenforent med midtstopperen Abdou Diallo (27), som sluttet seg til den qatarske klubben i midten av august.

Financial Fair Play-knipe

Storavisen L'Équipe skriver at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) gransker overgangene.

Årsaken er at PSGs eierskap er fra Qatar.

Kommer Uefa frem til at koblingen mellom kjøper og selger er for nær, vil ikke PSG kunne inkludere pengene i Financial Fair Play-regnestykket, ifølge L'Équipe.

Marca, som også omtaler saken, skriver at Draxlers overgang har fått «alarmklokkene til å ringe hos Uefa».

Den spanske avisen poengterer at PSG har hatt press på seg for å komme seg innenfor Financial Fair Play-regelverket (FFP) denne sommeren.

– Man blir veldig skeptisk når pengene kommer fra samme land som mottakeren er fra. Det stinker litt ekstra. Det er ikke tvil om det, kommenterer TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Jeg synes ikke at summene er astronomiske. Det er ikke helt ulogisk, men det er nok litt mer enn hvis europeiske klubber hadde tatt dem, fortsetter han.



Totalt skal PSG ha skrapt sammen rundt 800 millioner kroner på de tre overgangene, ifølge Transfermarkts oversikt.

Stamsø-Møller påpeker at det kan være vanskelig å dokumentere regelbruddene.

– Det er bare å ønske lykke til for dem som skal avdekke økonomiske regelbrudd når det helt sikkert finnes veldig mange bindinger og kontakter på tvers av landegrensene, ettersom enda større deler av verden er blitt med i fotballen, sier han.

New York Times-reporteren Tariq Panja er også skeptisk.

– Spoiler: Ingenting vil skje, skriver han på Twitter/X.

Newcastle-overgang skapte skepsis

Tidligere i sommer var flere klubber kritiske da Allan Saint-Maximin ble solgt fra Newcastle til saudiarabiske Al-Ahli.

Det saudiarabiske investeringsfondet PIF eier en majoritetsandel i begge klubber.

Rivalene skal ha vært bekymret for at Newcastle dermed ville få en ekstra høy sum, samt at det ville hjelpe dem med å omgå FFP-reglene.

Ifølge The Athletic støter ikke Newcastle på de samme hindringene når de forhandler med saudiarabiske Al-Ahli, fordi klubben ikke er medlem av Uefa.

Også Chelseas pengegalopp har fått mange til å heve øyenbrynene. Etter at London-klubben fikk amerikanske eiere i 2022, har de hentet spillere i dyre dommer og gitt dem uvanlig lange kontrakter.

«Skal ikke ulike regler for financial fair play, Uefas økonomiske retningslinjer, hindre denne typen hinsides pengebruk? Hvordan kan en klubb som allerede har røde tall i regnskapene sine fortsette å pøse ut penger?», skrev TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg om London-klubben i sommer.



Stamsø-Møller mener at det er på tide med en endring.

– Regelverket og reguleringen er problemet. Det har gått så langt nå, og er så enkelt å omgå FFP, at det er like greit å skrote det og finne en ny løsning. Jeg sitter ikke på den løsningen, men FFP funker i hvert fall ikke, mener han.

