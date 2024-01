Hevder OL-vinner tilbydde Besseberg prostituerte

Et møte på et hotellrom i Hochfilzen mellom Besseberg og en tidligere olympisk mester har blitt stridstema i rettssaken. TV 2s samtale med mannen ble av det korte slaget.

– Hallo?

– Hei. Er dette Mr. Redkin?

– ... (legger på)

Når TV 2 ringer opp igjen, er mobilen skrudd av.

Mannen det er snakk om er Jevgenij Redkin, som tok gull både i OL og VM i 1992.

TV 2 har ved flere anledninger de siste dagene forsøkt å få Redkin i tale, men uten særlig hell.

Den nå 53 år gamle belarussen har havnet i fokus i rettssaken mot korrupsjonstiltalte Anders Besseberg de siste dagene.

Stridens kjerne: nøyaktig hva som skjedde på et hotellrom med Besseberg, Redkin, to kvinner i 30-årene og to ukjente, eldre menn under verdenscupen i Hochfilzen, Østerrike, i desember 2015.



Lunsjen i Hochfilzen

Besseberg sier han kjenner Redkin «meget godt», men bestrider aktoratets påstand om at den nå 53 år gamle belarusseren skal ha tilbydd ham prostituerte.



Fredag ble det lest høyt fra et gammelt politiavhør med Besseberg som aktoratet mener viser «store avvik» i nordmannens forklaring.

Påtalemyndigheten mener episoden er relevant for tiltalepunktet om at Besseberg «ved flere anledninger» skal ha akseptert tilbud om prostituerte mellom 2015 og 2018 «organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting». Ifølge Økokrim skal Redkin og Viktor Majgurov, tidligere visepresident i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), ha tilrettelagt for dette.

Redkin var på den tiden en del av arrangementskomitéen for verdenscupen i Khanty-Mansijsk, og har også hatt en rolle i det regionale sportsdirektoratet i området.

GULLÅR: Redkin tok gull både i OL (20 kilometer) og VM (stafett) i 1992. Foto: Bildbyrån / BILDBYRÅN

Det hersker ikke uenighet om at Besseberg møtte Redkin og hans bekjente, og at Redkin ville at Besseberg skulle hjelpe ham med å skaffe akkrediteringer til den tidligere utøverens venner.



I sin frie forklaring hevdet Besseberg at han ikke hadde noe med kvinnene å gjøre, men fredag la aktor frem et gammelt politiavhør hvor de mener Besseberg har gitt en annen versjon.

Besseberg har forklart at han møtte Redkin til en lunsj i utkanten av Hochfilzen, og at Redkin deretter inviterte ham opp til rommet hans for å ta et glass vodka.

– Drakk et lite glass vodka og forlot rommet

– Her satt to menn og to kvinner og drakk vodka. Han presenterte de som sine venner fra Khanty-Mansisjk. Jeg vil tippe mennene var i 50 - eller 60-årsalderen. Mens kvinnene neppe var mer enn 30. Den ene var mørkhåret, og den andre lyshåret. Han presenterte dem som mine «black and white friends», forklarte Besseberg tidlig i rettssaken.

– Mennene presenterte han som viktige hjelpere i Khanty-Mansisjk. Jeg drakk et lite glass vodka med ham, og forlot rommet etter maks ti minutter. Hensikten med møtet var ikke kun å diskutere verdenscupen i Khanty-Mansisjk. Det var utvilsomt at han ønsket å få sine fire venner akkreditert ved verdenscupen i Hochfilzen. Jeg gjorde det imidlertid helt klart at jeg ikke kunne hjelpe ham med dette.

Ifølge Besseberg «kunne de to kvinnene ha vært prostituerte, uten at jeg vet det», men nekter for å ha gjort noe galt.

– Jeg har heller ikke akseptert noe slikt tilbud (om prostituerte, journ.anm.) fra Redkin, om det var et slikt tilbud han hadde forsøkt å fremsette i bytte mot akkrediteringer, noe han heller ikke fremsatte direkte overfor meg.

Aktor påpekte deretter at Bessebergs forklaring inneholdt «tildels store avvik» fra det han sa i avhør med politiet i 2018.

Gammelt avhør: – De var veldig interesserte

Det ble deretter lest høyt fra avhøret:

Avhør gitt i april 2018 Avhører: Fantes det kontakt med prostituerte via Redkin? Besseberg: Han tilbydde meg en vel en prostituert ved en anledning. Det har jeg sterk mistanke om at var en prostituert. Avhører: Hvor og når? Besseberg: Ved en verdenscup i Hochfilzen hvor han var. Avhører: Når var det? Besseberg: Det kan ha vært i fjor eller året før. Avhører: Hvilken kvinne var dette? Har du hatt kontakt med denne kvinnen? Besseberg: Nei, jeg traff ham da han bodde like ved der jeg bodde. Jeg har kjent ham i mange år siden han var utøver. Og da var det vel to damer ved det bordet. Han sa at du måtte bli med de to damene opp. De hadde en leilighet, og jeg ble med opp dit. Det var to andre herrer, som jeg overhodet ikke kjenner eller har sett før. Jeg var ikke særlig interessert i det opplegget, for å si det rett ut. Avhører: Har du tatt imot prostituerte tjenester som har blitt formidlet av Redkin? Besseberg: Nei. Avhører: Aldri? Besseberg: Nei, det kan jeg ikke huske. Men jeg var med opp i den leiligheten. Avhører: Kom det til samleie der eller en seksuell handling? Besseberg: De var veldig interesserte, men det ble ikke noe mer. Jeg er en gammel mann og tente i alle fall ikke på den typen jenter.

Spilte av avlyttet telefonsamtale

Aktoratet har ved flere anledninger i rettssaken påpekt at forklaringen Besseberg ga i politiavhør i april 2018 skiller seg fra det han nå hevder skjedde.

77-åringen har gjentatte ganger forklart at han knapt hadde sovet natten før avhøret, og at han svarte upresist for å bli ferdig med spørsmålene.

I januar 2021, nesten tre år senere, korrigerte han avhøret.

– Husker du dette bedre nå i 2024 enn da du ble avhørt om dette? spurte aktor Marianne Djupesland fredag.

– Jeg svarte veldig unøyaktig ved det avhøret. Jeg satt ikke da og funderte på hvordan dette var. Det var ting som lå tilbake i tid og ikke ting jeg gikk og husket på, for å si det på den måten, forklarte Besseberg.

Aktor avsluttet fredag med å spille av en avlyttet telefonsamtale mellom Besseberg og Redkin fra 19. desember 2017.

Der spør Redkin om Besseberg kan hjelpe ham med å skaffe fire akkrediteringer til verdenscupen i Ruhpholding etter nyttår. Redkin påpeker at han «ikke kommer alene» og at han «tar med en veldig god gruppe».

Besseberg avviser forespørselen og ber Redkin ta henvendelsen sin til den lokale arrangøren.

Besseberg ble ikke spurt om denne samtalen fredag, da retten ble hevet like etter at opptaket var spilt av.

Rettssaken fortsetter 09.15 tirsdag.