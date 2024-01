Hevder OL-flybilletter ble mystisk kansellert etter dopingstrid

DOPINGJEGER: Jim Carrabre var kjent for sin harde linje mot juks i idretten. Kanadieren satt i styret til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i en årrekke, men følte ikke at alle delte bekymringene hans om russisk doping. Foto: Runar Blekken/Monster.

Skiskytingstopp Jim Carrabre mente doping ikke ble tatt på alvor i skiskyttersporten. På vei til OL i Sotsji 2014 ble han strandet i Moskva, etter at flybilletten ble kansellert like før avgang.

– En billett blir ikke kansellert av seg selv. Noen kansellerte den. Billetten var bestilt av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Det forteller Jim Carrabre (64) i forbindelse med TV 2-dokumentaren «En varslet skandale».

Carrabre var kjent som kanskje den fremste dopingjegeren i internasjonal skiskyting. Han satt i styret til IBU i 16 år, var leder av den medisinske komitéen i forbundet, og stilte i 2014 til valg som presidentkandidat i forbundet – et valg han tapte mot Besseberg.

Kanadieren har i en rekke medieoppslag de siste årene kommet med sterk kritikk til måten Besseberg ledet forbundet på. Carrabre har gjentatte ganger anklaget Besseberg og generalsekretær Nicole Resch for ikke å ha tatt dopingen i russisk idrett på alvor.

DUO: Nicole Resch (venstre) var generalsekretær i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) fra desember 2008 til hun trakk seg i 2018. Anders Besseberg var president, en rolle han hadde i nesten 26 år. Foto: Berit Roald/NTB.

«Neste fly til Sotsji? Om to uker»

Bakteppet for flybilletthistorien er at Carrabre i flere år hadde følt seg motarbeidet av Besseberg og andre i styret.

Kanadieren ville ha mye hyppigere testing og tøffere oppfølging av russiske utøvere, noe han hevder ikke ble godt mottatt.

– I forbindelse med OL skulle jeg fly til Moskva, og derifra til Sotsji. På flyplassen i Moskva gikk jeg for å sjekke inn til mitt neste fly. Damen bak disken brukte veldig lang tid, så jeg spurte: «Hvorfor tar dette så lang tid?». Så sier hun: «Vel, du har ikke en billett til Sotsji». «Hva mener du med det?», sa jeg. Jeg hadde en business class-billett fra Moskva til Sotsji, forteller Carrabre.

Han fikk deretter beskjed om at han hadde kansellert billetten, noe han hevder han aldri hadde gjort.

– «Når er neste fly til Sotsji?», spurte jeg. Svaret var: «Om to uker». Altså etter at OL er ferdig, forteller Carrabre og nesten ler av oppgitthet.

– En billett blir ikke bare kansellert av seg selv. Noen kansellerte den. Hvem ville ikke ha meg der? spør han retorisk, og poengterer:

– Billetten var bestilt av IBU.

TV 2 har forelagt innholdet i denne saken for advokaten til Nicole Resch, som selv skal vitne senere i rettssaken.

– Angående flyreisen til Sotsji, så forklarer Resch at det ikke var hennes ansvar å booke flybilletter, skriver advokat Anne Jakob i en e-post.

Anders Bessebergs advokater ønsker ikke å kommentere denne saken. I retten har imidlertid Besseberg flere ganger gjentatt at han hadde nulltoleranse for doping, og at han ikke ser på seg selv som russervennlig.

Nicole Resch' tilsvar – Ifølge Nicole Resch ble alt av internt frivillig dopingarbeid i IBU flyttet til de profesjonelle dopinglaboratoriene. Derfor fikk Carrabre færre oppgaver. - Angående flyreisen til Sotsji, så forklarer Resch at det ikke var hennes ansvar å booke flybilletter. – Resch avviser å ha skjult eller medvirket til å ha skjult doping. Etterforskningen av Resch motbeviste alle anklager, og det ble derfor aldri åpnet straffesak mot henne. – Resch hadde ingen stemmerett i IBU-styret. Carrabre var, ifølge Resch, inkludert i alle beslutningene til styret.

Hotellkaos: – Det kan jo ikke ha vært tilfeldig

Det er fra før kjent at noe lignende skjedde med Carrabre året før.

Da skulle han til Sotsji for å møte IOCs medisinske sjef for å planlegge hvordan antidopingarbeidet skulle foregå under lekene året etter.

I granskingsrapporten til IBU, som ble presentert i januar 2021, går det frem at generalsekretær Resch skal ha forsøkt å hindre Carrabre i å få gjennomført turen og møtet. Først ved å hevde at det ikke lenger var tilgjengelige hotellrom i Sotsji for Carrabre – noe e-poster viser at hun visste ikke stemte.

Deretter viser e-poster at vertene i Sotsji fikk beskjed om at Carrabre ikke kunne gjennomføre reisen på grunn av andre «forpliktelser». Forpliktelser som var ukjent for Carrabre selv. Denne hendelsen har også VG tidligere omtalt.

– Hvorfor skjedde de tingene som skjedde? Det kan jo ikke ha vært tilfeldig, reflekterer Carrabre i ettertid.

PRESTISJEPROSJEKT: Russland stod igjen som beste nasjon etter Sotsji-OL 2014. I midten av bildet vinker IOC-president Thomas Bach (venstre) og Vladimir Putin til publikum. Foto: Darron Cummings

«Dere vil aldri finne det ut»

Carrabre beskriver seg selv som «a pain in the side» til Besseberg og Resch.

– Jeg gjorde ikke alt de ville jeg skulle gjøre. Jeg gjorde det jeg mente var best for sporten, forteller han.

I dag driver Carrabre, selv en tidligere skiskytter, en medisinsk klinikk i Minnesota, USA.

Etter et langt liv i skiskyttersporten sitter han igjen med en stor skuffelse over hvordan doping i mange år ødela for rene utøvere. Og han sitter igjen med smått absurde historier.

Som da han spurte russiske utøvere rett ut om hva det var som gjorde at de gikk så fort på ski i 2008 og 2009.

– Jeg spurte noen russiske utøvere om de brukte spesielle teknikker eller spesielle medisiner, eller om det var andre grunner til at de klarte å gå så fort på ski. Svaret var: «Dere vil aldri finne det ut». Jeg spurte: «Å, virkelig? Hva mener dere med det?». De bare smilte og forsvant, forteller han, en historie han også har fortalt om tidligere.

Jekaterina Jurijeva, Albina Akhatova og Dimitrij Jarotsjenko avla blant annet positive dopingprøver for EPO i denne tidsperioden – ikke lenge etter at Russland i VM i Østersund 2008 tok flest medaljer av samtlige nasjoner, med 11.

I DOPINGGARNET: Albina Akhatova, her med den beryktede skiskyttertoppen Aleksander Tikhonov, ble tatt for doping i 2009. Foto: Heiko Junge/Scanpix.

– Jeg var overrasket over at de faktisk sa det til meg. For meg var det en innrømmelse av at de drev på med noe. Og det at de ikke ville si hva, tolket jeg som at det var noe ulovlig de drev med. Altså at de sannsynligvis dopet seg. «Game on». Jeg skulle ta tak i dette, forteller Carrabre.

Carrabre var en sentral kilde i den berømte granskningsrapporten til IBU, som ble gitt ut i januar 2021.

Han vil også vitne i rettssaken mot Besseberg.