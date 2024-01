Hevder å sitte på «direkte bevis» for Besseberg-samtaler om prostituerte

Advokat Jonathan Taylor hevder det finnes bevis for at «avtaler ble gjort». Det får motbør fra flere kanter - og nå stiller Besseberg-advokat spørsmål ved rollen til Taylor.

Se dokumentarserien om Besseberg-saken, «En varslet skandale», på TV 2 Play fra tirsdag 9. januar

– Det er direkte bevis i form av telefonavlyttinger om at avtaler ble gjort.

Det sier advokat Jonathan Taylor, som ledet arbeidet til Det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) eksterne granskningskommisjon, i dokumentaren «En varslet skandale».

Det var arbeidet deres som munnet ut i den mye omtalte granskningsrapporten i 2021, som kom med svært alvorlige anklager mot IBUs tidligere president Anders Besseberg.

– Vi fikk tilgang til all IBU-dokumentasjon, og vi fikk også tilgang til informasjon som Verdens antidopingbyrå (WADA) hadde hentet inn, samt bevismateriale fra den østerrikske politietterforskningen. Det inkluderte opptak fra telefonsamtaler. Folk er gjerne oppriktige når de skriver e-poster, sender SMS-er og snakker på telefonen når de ikke vet at de blir avlyttet. Det kan derfor være veldig inkriminerende, sier han.

– Vi har utskrifter av hva som ble sagt, og det er samtaler mellom Besseberg og russere forbundet med Det russiske skiskytterforbundet (RBU) hvor det diskuteres tjenestene til prostituerte for Besseberg når han kom til Russland.

Også VG har tidligere omtalt at Besseberg har blitt telefonavlyttet.



TILTALT: Anders Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon i den nært forestående rettssaken. Foto: Berit Roald/NTB.

– Granskningskommisjonen var ikke uavhengig

Når rettssaken mot Anders Besseberg begynner i Buskerud tingrett tirsdag 9. januar, vil prostituerte bli et sentralt moment.

Økokrim mener at Besseberg lot seg bestikke over en tiårsperiode med klokker, jaktturer og prostituerte. Spesifikt mener de at han aksepterte tilbud om bruk av prostituerte i 2013 og i perioden 2015-2018 av ledere i russisk skiskyting.

Dette skal ha skjedd i Moskva, Tjumen og Khanty-Mansijsk.

Besseberg har hele tiden hevdet seg uskyldig i alle anklager i tiltalen.

– Russere som var involvert i å fikse slike ordninger for Besseberg hadde da viktig informasjon om ham, som de kunne ha brukt til sin fordel om de ville, mener Taylor.

Bessebergs advokater er gjort kjent med innholdet i denne saken, men ønsker ikke at sitater gitt i forbindelse med dokumentaren publiseres i forkant av rettssaken.



Men om rapporten Taylor leverte, er de klare:

– Etter vårt syn inneholder Taylor-rapporten en rekke grunnløse påstander. Rapporten lider av den avgjørende svakhet at Taylor ikke har hørt Besseberg og gjennomgående tolker faktum på den måten som taler imot Besseberg. Vi har tro på at retten vil se et helt annet bilde enn det Taylor har forsøkt å tegne, skriver de i en e-post til TV 2.



I dokumentarserien stiller advokat Christian B. Hjort spørsmål ved om den uavhengige granskningskommisjonen som Taylor ledet faktisk var så uavhengig som IBU hevdet.

– Slik vi ser det, er ikke Taylor-kommisjonen en uavhengig granskningskommisjon, slik IBU understreker. Fordi Taylor er knyttet til WADA. Han har jobbet som juridisk rådgiver i forskjellige sammenhenger for WADA, også i tilknytning til sakskomplekset, sier Hjort.

TV 2 har forelagt Taylor denne kritikken, men han har ikke noe ønske om å kommentere den.

KRITISK TIL TAYLOR: Christian B. Hjort, Anders Bessebergs advokat. Foto: Roald, Berit

Tikhonov: – Det har aldri skjedd

Som det går frem av rapporten til Taylor, skal Besseberg i april 2018 ha innrømmet til politiet å ha benyttet seg av prostituerte.

TV 2 har tidligere forsøkt å få svar på hvordan den innrømmelsen henger sammen med at han likevel benekter alle anklager.

– Han ønsker ikke å forklare seg i nærmere detalj om dette før i retten. Han bestrider at han har gjort seg skyldig i korrupsjon i tilknytning til noen av anklagepunktene, har advokat Hjort skrevet i en e-post til TV 2.

En rekke personer fra skiskyttermiljøet, deriblant IBU-president Olle Dahlin og tidligere president i Det norske skiskytterforbundet, Erlend Slokvik, har fortalt om at det gikk mange rykter om damer i Bessebergs tid som president.

Aleksander Tikhonov, som gjentatte ganger stilte til valg som IBU-president mot Besseberg, hevder han aldri har hatt noe med saken å gjøre.

– Jeg vet ikke hva slags kvinner han inviterte eller hva slags roller de hadde i mesterskapene. Det gikk til og med et rykte om at Tikhonov angivelig skulle ha sendt prostituerte til ham. Det har aldri skjedd, sier han i «En varslet skandale», og omtaler seg selv i tredjeperson.



RIVAL OG KOLLEGA: Aleksander Tikhonov var i en årreke styrekollega med Anders Besseberg i IBU. Foto: Heiko Junge/NTB.

Tidligere sponsortopp Jacob Lund, som har kjent Besseberg siden tidlig på 90-tallet, har heller ingen tro på anklagene.

– Anders har ikke behov for noe særlig med tolk. Noen snakker om at de har sett Anders med en dame her og en dame der. Jeg har aldri sett ham i nærheten av noe som kan kalles prostitusjon, sier han i dokumentarserien - og refererer til beskyldningene om at tolker, som ble stilt til disposisjon for Besseberg og andre, tilbydde andre tjenester enn å oversette.

Skjelbreid: – Tolker som så mer ut som eskortedamer

Liv Grete Skjelbreid var aktiv under Bessebergs regjeringstid.

I dokumentarserien forteller hun at hun også mistenkte at tolkene hadde helt andre funksjoner enn man skulle tro.

– En registrerte kanskje endel ting som gikk rett inn og rett ut igjen som du ikke hadde lyst til å vite. Det var tolker som kanskje så mer ut som eskortedamer og som du ikke visste om var tolk eller eskortedamer, forteller hun.



Taylor presiserer at de ikke har hatt mandat til å vurdere om Besseberg er skyldig eller uskyldig i anklagene. Det vil bli avgjort når Besseberg møter i en fem uker lang rettssak som begynner tirsdag 9. januar.

Han mener imidlertid at godene Besseberg skal ha mottatt, som eksotiske jaktturer, vanskelig kan la seg bortforklare.

– Man kan si at dette er aktiviteter som verten tilbyr gjestene på slike arrangementer. Og jeg antar at, i isolasjon, at man kan se på hver av disse turene som nettopp det. Ikke mer en gjestfrihet fra vert til en gjest. Problemet oppstår når man setter det i kontekst av et handlingsmønster der Besseberg favoriserer russiske interesser og unnlater å forfølge tilsynelatende feil av russerne på en måte man ikke kan forklare. Det indikerer sterkt at han ble påvirket av det han mottok, mener han.