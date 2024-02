Hetset: – Kom deg hjem!

NOVE MESTO (TV 2): Vanessa Voigt tok et oppgjør etter hets, men får ikke all verdens av støtte fra Ole Einar Bjørndalen.

– Det er helt utrolig. Vi hadde en tøff første uke, men nå har vi slått tilbake.

Vanessa Voigt snakker med TV 2 etter at tre av topp fem på normaldistansen tirsdag var tyske.

Janina Hettich-Walz' sølv sikret landets første medalje i Nove Mesto. Selv ble Voigt nummer fem etter en uke hvor hun var nødt til å ta et oppgjør mot hets.

– Det har ikke vært så lett. Jeg er ikke en slik type person til vanlig, sier hun til TV 2.

– Skikkelig stygge meldinger

Det var i en podkast hos kringkasteren ARD at 26-åringen fortalte om netthetsen.

– Du finner ofte meldinger som er virkelig sjokkerende og støtende. Alt jeg trenger akkurat nå er en klem, sa Voigt.

15.-plassen på søndagens jaktstart var tyskerens beste plassering den første uken i VM.

– Jeg var skikkelig skuffet med løpene mine, og trodde jeg skulle få noen oppmuntrende meldinger på telefonen, men det jeg leste var en haug med stygge meldinger som «kom deg hjem!» og så videre, sier Voigt til TV 2.

HAR SLITT: Vanessa Voigt. Foto: THOMAS BACHUN

– Det var skikkelig stygge meldinger, som bare gjorde meg enda tristere. Jeg bestemte meg for å være åpen om det og vise til alle hva jeg går gjennom.

TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff har selv opplevd hets da hun var aktiv.

– Det har vi alle, tror jeg. Men jeg tror det er enda verre i Tyskland. Der er det enda flere fans og tøffere meldinger. Det tror jeg vi alle må leve med som toppidrettsutøvere, sier hun.

– Amatørmessig

Etter å ha hørt på intervjuet med Voigt gleder Ole Einar Bjørndalen seg over den tyske snuoperasjonen, men kommer samtidig med en klar anbefaling:

– Hvis man er sårbar på sånne ting, er det bare å kutte ut sånne kommunikasjonskanaler når det er viktige renn, sier TV 2-eksperten og fortsetter:

VM Skiskyting Nove Mesto 2024, portrettbilder av Ole Einar Bjørndalen Foto: Michael Allen / TV 2

– Det å tilbringe mye tid på telefon og sosiale medier, det er ikke det smarteste når du skal stå her å prestere. Så skal du bli påvirket av negativ hets? For meg virker det veldig amatørmessig, sier Bjørndalen.

Eckhoff husker tilbake på grepet hun fant på i VM.

– Jeg kjøpte meg en Nokia og droppet smartmobil, sier TV 2-eksperten.

– Genialt, man må bare kutte det ut. Du er her en gang i året, så får hetsen være. Som regel er det folk som skriver i «fylla», svarer Bjørndalen.

KJENNER SEG IGJEN: TV 2-ekspert Tiril Eckhoff. Foto: Beate Oma Dahle

Voigt mener oppgjøret med hetsen var viktig i kampen for å slå tilbake i Nove Mesto.

– Jeg tror det var bra for meg. Vi kan si at VM kan starte nå, smiler tyskeren.

Onsdag er det herrene som skal ut i normaldistanse fra 17.20. Neste for kvinnene er blandet parstafett torsdag. Hele programmet for VM leser du her.