Hetses: – Patetisk

Manchester United slet seg videre til FA-cupkvartfinale med 1–0 over Nottingham Forest onsdag.

Nå har manager Erik ten Hag fått nok, og tar et oppgjør for å forsvare sin kaptein Bruno Fernandes. Nederlenderen mener motstanderlag aktivt går inn for å sette inn taklinger på portugiseren.

FRESER: Manchester United-manager Erik ten Hag. Foto: Jason Cairnduff

– Du så at Forest hadde pekt ham ut, sier Ten Hag på en pressekonferanse.

Kapteinen ble sett hinkende ut av stadion etter kampen.

– Det var mange taklinger på ham. Du ser at når han får ballen, så er de veldig tett på ham.

RØFF BEHANDLING: Bruno Fernandes fikk følgende gest levert av Nottingham Forests Felipe. Foto: OLI SCARFF

– Jeg sier ikke hva (skaden) er, men det var en alvorlig skade. Jeg ser at han blir kritisert på sosiale medier. Det er patetisk. Han har en alvorlig skade, fortsatte å spille på søndag og kjempet seg videre for å være en del av denne kampen, sier ten Hag.

54-åringen roser laget for å slått tilbake etter tapet mot Fulham på overtid i Premier League.

– Det er best å score på slutten. På lørdag opplevde vi et tap på den måten. Dette laget viste i dag at de er gode. Det må de vise hver kamp. Jeg er veldig stolt over at vi klarte det, sier han.

I FA-cupkvartfinalen venter Liverpool for Manchester United på Old Trafford. Jürgen Klopps gutter gikk videre med 3–0 over Southampton.



På søndag venter storoppgjøret mot erkerival Manchester City og høytflyvende Erling Braut Haaland i Premier League. Der er de rødkledde plassert som nummer seks.