Hetses: – Greenwood, dø!

KONTROVERSER: Selv om Mason Greenwood aldri ble dømt for noe, fortsetter kontroversene å følge ham mens han fortsetter karrieren. Foto: Alberto Gardin/IPA Sport / ipa-a

I januar 2022 ble fotballverden sjokkert da Manchester United-spiller Mason Greenwood ble arrestert etter anklager om vold, voldtektsforsøk og drapstrusler mot en kvinne.

Et drøyt år senere ble tiltalen trukket etter nøkkelvitner trakk seg og det kom nye opplysninger i saken. Da sto Greenwood fritt til å fortsette fotballkarrieren.

Saken fikk enorm oppmerksomhet fra media, og flere diskuterte hvorvidt Greenwood burde være en del av en fotballklubb når han sto overfor grove anklager om vold og overgrep,

I RETTEN: Mason Greenwood møtte flere grove anklager om vold og overgrep mot kjæresten. Foto: LINDSEY PARNABY

I august 2023 ble det klart at Greenwood og Manchester United var enige om at han skal spille vekke fra Old Trafford, og ble derfor sendt på lån til spansk fotball og klubben Getafe.

Selv om han har vist at han fremdeles har fotballferdighetene i behold med tre mål og fire assists for den spanske klubben er det flere som er misfornøyd med at han i det hele tatt får lov til å spille.

Det fikk briten igjen oppleve under søndagens kamp mot Osasuna.

«Greenwood, dø!»



I dommerrapporten fra kampen noterte dommer José María Sánchez Martínez at Mason Greenwood ble utsatt for «verbal vold» kontinuerlig gjennom kampen.

– Greenwood, muérete, sang supportere fra tribunen.



Oversatt til norsk: «Greenwood, dø!».



I følge den spanske avisen Marca skrev dommeren i rapporten at kampen på et tidspunkt ble stoppet slik at dommeren kunne prate med lagets trenere om sangen fra tribunen.

Supportere skal også ha blitt bedt om å frastå fra trakassering og rasisme over stadionets høytalerannlegg. Osasuna vant kampen 3-2, etter Osasuna avgjorde med et utrolig mål.

Det er ikke første gang Osasuna-fansen tar et tydelig standpunkt mot britens karriere i La Liga. I September 2023 sang supporterne det samme da briten debuterte for Getafe mot Osasuna.

Selv om Getafe da fordømte supporternes sang ble ikke fansen skremt av dette.

Supporterne oppfordret nemlig til protest mot Greenwood allerede før kampen.

– En voldtektsmann skal spille på vår stadion

En uke før oppgjøret fant sted kom en av Osasunas ultras-grupperinger med en tydelig uttalelse om Greenwoods besøk til hjemmebanen deres.

På Instagram-kontoen deres med over 13 000 følgere tok de et tydelig standpunkt.

– La Liga lar en spiller tiltalt for voldtekt, kroppsskade og kontrollerende oppførsel spille i ligaen. Nok en gang kommer økonomiske interesser foran kampen for et samfunn uten undertrykkelse, skrev Indar Gorri.



– En voldtektsmann skal spille på vår stadion søndag.



Selv om dommerne sa i fra flere ganger i løpet av kampen at de ikke ønsker å se slike hendelser, har uttalelsen blitt hyllet på X.

En X-bruker tilknyttet Manchester United-fans fikk oppmerksomhet da uttalelsen ble feilaktig sitert, da fra klubben Osasuna selv. I ettertid ble det presisert at uttalelsen kom fra en supportergruppe, og ikke klubben.