Hetses etter Ruud-kamp

Casper Ruud hadde en særdeles god uke da han endelig slo verdenseneren Novak Djokovic og tok seg til finalen i storturneringen i Monte Carlo.

Kjendiser fra alle verdens hjørner ville se og bli sett da nordmannen skulle møte greske Stefanos Tsitsipas i søndagens finale.

VIKTIG FINALE: Casper Ruud møtte Stefanos Tsitsipas i Monte Carlo-finalen etter å ha slått verdenseneren. Foto: VALERY HACHE

Blant de store navnene som så Ruud spille kamper i Monte Carlo, var flere Formel 1-sjåfører, som Charles Leclerc og George Russell. Flere F1-sjåfører er bosatt i Monaco, og det er slett ikke uvanlig å møte på stjerner fra motorsport-sirkuset i den glamorøse småstaten.

Likevel har opptredenen til én av sjåførene fått fans til å ta til kommentarfelt for å rase.

STJERNESPEKKET: Formel 1-sjåfør George Russell (t.v) på plass for å se Casper Ruud spille semifinale. Her avbildet med sykkelstjerne Chris Froome. Foto: Denis Balibouse

Britiske Lando Norris (24), som kjører for McLaren, ble nemlig også filmet på tribunen. Men han var ikke alene.

Ved siden av Norris satt den portugisiske skuespilleren og modellen Margarida Corceiro (21).

Klippet av sjåføren og skuespilleren sammen, har fått spesielt kvinnelige Formel 1-fans til å tenne på alle plugger.

Se klippet fra finalen under.

– Får meg til å kaste opp

Allerede mens finalen var i gang, spredde bildene av duoen seg som ild i tørt gress på X, Instagram og TikTok.

– Magui (Corceiros) ved siden av ham får meg til å kaste opp, skriver en bruker under en Instagram-reel fra kampen.



Ikke lenge etter ble 21-åringens eget kommentarfelt oversvømt av negative meldinger fra Norris-fans.

– Vær så snill, la Lando være.



– Hold deg vekke fra Lando. Du fortjener ham ikke.



– De kommer aldri til å ta deg seriøst.



– Vær så snill, ikke Lando, han kan ikke få hjertet sitt knust.



STRØMMER TIL KOMMENTARFELTET: Fans viser sin misnøye til modellens vennskap. Foto: Skjermbilde, Instagram Les mer Les mer STRØMMER TIL KOMMENTARFELTET: Les mer

Corceiro har over 1,8 millioner følgere på plattformen, hvor man finner stygge kommentarer under flere bilder som ikke viser verken sjåføren eller tenniskampen.

Fansens holdning til duoens opptreden kan ha noe å gjøre med modellens tidligere forhold til en annen idrettsutøver.

Rykter om utroskap

I fire år var Corceiro i et forhold med den portugisiske fotballspilleren João Félix, frem til juni 2023. Da bekreftet modellen bruddet på sin egen Instagram, etter flere rykter om utroskap fra hennes side.

KJÆRESTER I FLERE ÅR: I fire år var Felix og Corceiro kjærester. Foto: Skjermbilde, Instagram @magui_corceiro

– João og jeg har delt prestasjoner i flere år, i en fase hvor vi har forandret oss, vokst og lært. Vi har ikke vært sammen som kjærester på en stund, jeg er heldig som er en del av livet hans, skrev hun da på en Instagram-historie.



Det er trolig ryktene om modellens utroskap som gjør at Formel 1-fans ikke vil se duoen sammen.

Felix dro til Chelsea fra Atletico Madrid i januar 2023, et opphold som ikke ble slik noen av partene ønsket. 24-åringen dro derfor på lån tilbake til Atletico før han dro tilbake permanent.

Denne sesongen har han vært på lån hos storklubben Barcelona, hvor han har sanket 16 målpoeng over flere turneringer.

I 2022 måtte nåværende Tottenham-spiller Pedro Porro ut og avkrefte rykter om en affære med Felix' kjæreste. Da spilte Porro i Sporting Lisboa, og hadde blitt sett med Corceiro på en nattklubb.

– Jeg har en veldig spesiell relasjon med henne, men ingen er utro med noen, sa Porro da i en uttalelse.



– På lik linje som en venn eller bekjent

Mathilde Hogsnes er stipendiat ved Høyskolen Kristiania og forsker på influensere, sosiale medier og påvirkning. Hun trekker linjer mellom fansens oppførsel og teorien om parasosiale relasjoner.



– Denne teorien handler om hvordan vi i ulik grad knytter sterke psykologiske relasjoner til mennesker vi ikke kjenner personlig. I dag oppstår ofte slike relasjoner gjennom TV eller sosiale medier, sier Hogsnes.

STOR STJERNE: Lando Norris har blitt en stjerne etter en lovende motorsport-karriere og opptreden i Netflix-serien «Drive to survive». Foto: CLIVE MASON

– Relasjonen går kun en vei, men kan likevel oppleves ganske sterk på lik linje som en venn eller en bekjent.



Hogsnes mener det er interessant at nåtidens teknologi har intensivert muligheten til å skaffe oss parasosiale relasjoner, og oppleve at vi har en relasjon til mennesker vi egentlig ikke kjenner.

– Informasjonen om dem er tilgjengelig for oss 24 timer i døgnet og enkelte offentlige personer deler mer personlig innhold enn i andre kanaler. På mange måter er sosiale medier bygd for å skape og opprettholde slike relasjoner, sier Hogsnes.

– Dette kan bidra til at relasjonen oppleves enda mer intens enn gjennom andre kanaler som TV.

FORSKER PÅ SOSIALE MEDIER OG PÅVIRKNING: Stipendiat Mathilde Hogsnes forsker på influensere, sosiale medier og påvirkning. Foto: Torstein Wold / TV 2

Forskeren peker likevel på at det er en nokså kompleks og sammensatt grunn til at noen opplever at de kjenner idrettsutøvere eller mediepersonligheter godt nok til å uttale seg om deres privatliv.

– Men, fra et teknologiperspektiv har forskning pekt på at sosiale medieplattformene bidrar til at enkeltmennesker agerer i «nuet» i større grad enn tidligere. Sosiale medieplattformene er på mange måter bygd for engasjement, sier Hogsnes.



– Algoritmene bidrar også til at en person blir eksponert for samme type meninger og innhold fra flere ulike kilder som kan bidra til en forsterkning av en holdning eller oppfatning.

Verken Norris eller Corceiro har adressert relasjonen deres eller hatkommentarene 21-åringen har fått.