Herrem i sorg: – Mye grining

SJOKKNYHET: Mens hun var med landslaget fikk Camilla Herrem høre at hunden hadde dødd.

– Hvordan er det å være her nå?

– For meg er det bedre å ha noe annet å tenke på. Jeg følte at jeg våknet i morges med hjertesorg, sier Herrem til TV 2.

Fredag mistet hun og familien hunden deres.

– Sånn er livet dessverre noen ganger. Det eneste jeg er glad for, er at vi har hatt elleve gode år sammen med Lykke, og at det skjedde helt naturlig hjemme i stuen, sier Herrem.

– Man elsker de så høyt, så det er forferdelig. Det var mye grining i går. Jeg gråt, gikk på trening, og så gråt jeg litt mer, fortsetter hun.

Norges første kamper er blitt spilt i Stavanger, ikke langt unna der Sola-spiller Herrem bor.

– Jeg var hjemme på ti minutter, forteller hun.

– Heldigvis hadde ikke Theo (sønnen) stått opp ennå. Jeg var utrolig glad for at jeg var her hjemme. Så gikk jeg også sagt mitt siste farvel. Hver gang jeg har dratt på kamp, har jeg kysset henne på pannen og sagt «jeg elsker deg», og så gått. Man er jo superglad i disse dyrene. Det er tøft, medgir Herrem.