Natasha Anasi-Erlingsson (32) kjenner på et stort savn.

Natasha Anasi-Erlingsson er i perlehumør. 2023 har vært vanskelig på flere måter, men latteren sitter løst i leiligheten rett ved Brann Stadion.

Årets store opptur kom da hun ble matchvinner i bergensernes Champions League-debut. 32-åringen sikret 2-1-seier mot St. Pölten på bortebane.

– Det går ikke an å beskrive den følelsen. Endelig var jeg tilbake, sier Anasi-Erlingsson til TV 2.



STRÅLER: Brann-midtstopperen er endelig tilbake på banen. Foto: Markus Engås / TV 2

Familien bor på Island

Hun er opprinnelig fra Texas, USA, men etter å ha spilt fotball og funnet kjærligheten på Island, har forsvarskjempen også islandsk statsborgerskap.

– Nå er det Island som er hjemme for meg. Jeg flyttet dit i 2016.



Og der ligger også noe av det som er vondt. Anasi-Erlingsson flyttet til Norge for å leve fotballdrømmen, mens ektemann, datter og stesønn ble igjen på Island.

– Det er vanskelig for å si det mildt. Vi har hatt mange kvelder på FaceTime, og det har blitt en del tårer.



FAMILIEN: Natasha sammen med ektemann, datter og stesønn. Foto: Privat

En stygg skade har også gjort livet surt for den amerikanskfødte islendingen. Like etter at hun kom til Brann røk akillessenen. Først ni måneder senere var hun tilbake på banen.

– Jeg tror jeg har grått mer i denne rehabiliteringen enn jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg liker ikke å vise folk at jeg gråter.



– En mors skyldfølelse



Men smerten over ikke å ha familien tett på hele tiden er vanskeligere. Hun kjenner på dårlig samvittighet, spesielt for datteren Harper på seks år.

– Starten var veldig tøff. Det er vel en mors skyldfølelse. Jeg hadde knapt vært borte fra min datter. Etter at jeg dro og skulle være borte lenge, ville hun ikke snakke noe særlig på telefonen.

GJENSYNSGLEDE: Natasha treffer familien rundt én gang i måneden. Her fra en av datterens turer til Bergen. Foto: Privat

– Jeg tenkte, herregud, hva har jeg gjort. Kommer dette til å gå bra? Vil hun være med meg når jeg kommer tilbake? Men så snart det går litt tid, og med tanke på hvordan barn tilpasser seg, har det gått fint.



Og etter en litt trøblete start for familien, er mamma nå den store helten. De har en avtale om at det ikke skal gå mer enn seks uker mellom hver gang de ser hverandre, og for datteren er det ingen tvil om hvem som er favorittspilleren.

– Hun er veldig stolt av moren sin. På de andre lagene jeg har spilt, har hun hatt en annen favoritt. Men på grunn av avstanden denne gangen er mamma den beste på laget. Det føles godt.



SUPERFAN: Harper er mammas største supporter. Foto: Privat

– Hun har tatt det fint og hun ser på det som mammas jobb. Mamma spiller fotball i utlandet. Det er kult at hun er stolt og forteller vennene sine at mamma har som jobb å spille fotball. Hun får også reise hit, og turene til Bergen har vært veldig spennende for henne.



– Vi er blant de beste i Europa



Anasi-Erlingsson har også fått et eget heiarop fra Brann-supporterne. «Stopper hos Natasha» klinger bra for en midtstopper, og hun viser stolt frem en video der Harper fremfører heiaropet i Brann-uniform.

– Hun synger på den hele tiden hjemme. Jeg er glad for at fansen anerkjenner forsvarsspillet mitt. Ingen kommer forbi meg. Jeg prøver i hvert fall, sier hun og bryter ut i latter.



Nå drømmer Brann-spilleren på mer suksess i Champions League. Neste motstander er Slavia Praha på hjemmebane.

– Herregud, vi er blant de beste lagene i Europa for øyeblikket. Når man virkelig tenker på det slår det meg at vi har gjort noe skikkelig stort. Det er vilt å tenke på. Tenk å score på hjemmebane. Det ville tatt det til et annet nivå.



DRØMMER: Anasi-Erlingsson vil gjerne bli matchvinner for Brann igjen. Foto: Markus Engås / TV 2

Familien kommer ikke til Bergen denne gangen, men planen er å ha de nærmeste på tribunen senere. I mellomtiden må mannen, som er basketballtrener, styre butikken der hjemme.

– Man ser ikke så ofte at det er mor som er borte og lar barna være igjen med faren, for å spille profesjonell fotball. Men jeg tror vi kommer til å få mer av det. Kvinnefotball har virkelig tatt av, så flere mødre vil spille i andre land og flere fedre vil være hjemmeværende. Jeg synes det er ganske kult.



– Jeg tror fortsatt Harper synes faren er kulest akkurat nå, men det må jeg bare bite i meg for øyeblikket, sier Anasi-Erlingsson.