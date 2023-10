Herjet i nøkkelkamp: – Ekstremt viktig

Stabæk vant kampen de måtte vinne. Nå er det duket for nedrykksthriller i Eliteserien.

Stabæk-HamKam 5-2

– Hvordan føles det?

– Uvant, sier tomålsscorer Mushaga Bakenga med et smil.

– Jeg sa det her forleden i garderoben; jeg er så lei av å våkne hver mandag og kjenne på dritt. Jeg har lengtet etter å kjenne på en seier. Det her var deilig, fortsetter han.

Bærumsklubben fikk en meget god start.

Scoringer av Nikolas Walstad og Bakenga sørget for 2-0-ledelse etter halvtimen spilt.

John Olav Norheim blåste nytt liv i kampen like før pause.

I neste minutt fikk Vegard Kongsro rødt kort, noe som gjorde resten av kampen betydelig vanskeligere for gjestene fra Hamar.

Stabæk avgjorde kampen tidlig i andre omgang. Bakenga scoret sitt andre, Nicolai Næss vartet opp med en drømmescoring og Curtis Edwards sørget for 5-1.

Seieren er den første etter at Bob Bradley gjorde comeback som Stabæk-trener.



– Dette var kampen Stabæk måtte vinne, og med denne seieren ser ting langt lysere ut for Bob Bradley og co. At de i tillegg fikk i gang Bakenga, var ekstremt viktig. Ingen andre i Stabæk-stallen blir viktigere enn ham denne høsten, slår TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fast.

Stabæk er fortsatt på direkte nedrykksplass, men er bare ett poeng bak Haugesund på kvalikplass.

OPPTUR: Det ble poengtap mot Brann og Aalesund, men i hans tredje kamp slo Bob Bradley og Stabæk tilbake. Foto: Javad Parsa

Mellom Stabæk på 15.-plass og Vålerenga på ellevteplass skiller det bare fire poeng. Det gjenstår sju serierunder.

– Spenning i topp og bunn får vi garantert de neste månedene. Stabæks supportere kan se langt etter noe hvilepuls med det første, men med seier mot Lillestrøm på søndag er de neppe på direkte nedrykk med seks kamper igjen å spille, spår Mathisen.

Morten Bjørlo scoret et trøstemål av det vakre slaget med omtrent ti minutter igjen.

HamKam ligger på tolvteplass, med tre poeng ned til Haugesund på kvalikplass og fire ned til Stabæk på direkte nedrykk.

