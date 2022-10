Her ville Bråthen aldri stått om han hørte ordene hennes

«Det er de stive smils pressekonferanse. De som er til stede, ser at det ikke akkurat er noen hjertelig stemning på podiet. Noe av årsaken kan være det som skjedde i lokalene den siste timen før pressekonferansen.»

Slik beskrives klimaet på pressekonferansen 21. oktober i fjor, av forfatter- og ekteparet Terje Svabø og Astrid Versto. De to er venner av Clas Brede Bråthen, og har fortalt hans historie i boka «Hoppsjel».

GIR UT BOK: Clas Brede Bråthen.

I seansen på Ullevaal Stadion ble det presentert et forlik mellom Skiforbundet og Bråthen, etter måneder med steile fronter, harde beskyldninger og offentlig skittentøyvask.

– For et makkverk!

Et hovedpunkt i avtalen var at Bråthen fikk endret stillingsbeskrivelse fra sportssjef til landslagssjef. Fra å være øverst i hopphierarkiet, til å skulle rapportere til en over seg.

– Slik jeg opplevde det de ville oppnå, var det at jeg ikke skulle ha noe med det sentrale leddet i Norges Skiforbund å gjøre. Og så ville det ikke vært mulig å få til en avtale uten at det måtte se ut som at jeg var blitt degradert, sier Bråthen til TV 2.

Han valgte likevel å signere ettersom det gjorde at han fikk fortsette i miljøet, Skiforbundet gikk med på å ta halve advokatregningen på 700 000 kroner og Hopp-Norge trengte ro foran sesongstart.

Oppe på podiet sto blant andre Bråthen og personene som hadde gått i bresjen for å få ham fjernet som sportssjef for hopplandslaget - skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

U-SVING FRA RØSTE: Fra å ville fjerne Bråthen, presenterte den nå avgåtte skipresidenten Erik Røste et kompromiss noen dager senere. – Det føltes feil å signere. Den eneste som tjente på det var skipresidenten, sier Bråthen. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa

Begge parter ga uttrykk for tilfredshet med at en vanskelig sak hadde fått en løsning. Men de færreste kjente til dramatikken i kulissene - og hvor skjørt forliket faktisk var - helt fram til den siste timen før pressekonferansen.

– Jeg var klar til å rive i stykker kontrakten. For et makkverk av en pressemelding, siteres Bråthen på i boka.

Pressemeldingen han sikter til ble forfattet av kommunikasjonssjef Espen Graff i Skiforbundet samme dag, og lød som følger:

«Denne løsningen er i all hovedsak den samme som Skiforbundet har tilbudt Bråthen ved flere tidligere anledninger. Med denne løsningen vil Bråthen ikke ha ansvarsområder inn mot de miljøene og faggruppene der det har vært konflikter og utfordringer knyttet til blant annet samarbeidsform.»

Bråthen kunne knapt tro det han leste, står det i boka.

– Hva var det du reagerte så sterkt på?

– Pressemeldingen handlet bare om å få fram at Skiforbundet hadde all mulig rett til å kjøre saken slik de hadde gjort. Det var slik det framsto for meg. Språkbruken var så tendensiøs at jeg ikke trodde mine egne øyne da jeg leste det. «Tror de vi er dumme?», liksom. Den var langt over streken, sier Bråthen.

Espen Graff ønsker ikke å kommentere bokas innhold overfor TV 2.

BLE UPOPULÆR I HOPPLEIREN: Kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, skulle blant annet fungert som presseansvarlig for hopperne i OL. Men det ønsket ikke hopperne. Foto: Håkon Mosvold Larsen

To minutter unna kollaps

I samme pressemelding serverte generalsekretær Ingvild Bretten Berg også følgende sitat, som også gjorde Bråten opprørt:

«Denne saken har vært en stor belastning for alle involverte og vårt fokus fremover er å jobbe målrettet for å gjenskape tilliten eksternt og internt, ikke minst mellom alle medarbeidere i grenene, kretsene og fellesfunksjonene i Skiforbundet. Respekt for grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, vårt felles arbeidsmiljø og skiforbundet som organisasjon er avgjørende. Vi har en stor jobb foran oss.»

– Jeg husker jeg tenkte at dersom Ingvild Bretten Berg hadde hatt respekt for grunnleggende regler i arbeidslivet, så hadde aldri denne konflikten oppstått, sier Bråthen.

Da han og LO-advokatene hans leste pressemeldingen, gikk de umiddelbart i gang med å forfatte sin egen pressemelding. Ifølge Bråthen gikk det så langt at den ble sendt LOs kommunikasjonsavdeling for videre distribusjon.

– Vi fikk stanset den to minutter før den ble sendt ut til NTB. Hvis ikke ville løpet vært kjørt, og det ville ikke blitt noen avtale, sier Bråthen til TV 2.

«Begge parter innser at det ikke vil gjøre seg så bra med to sprikende pressemeldinger på en pressekonferanse ment å markere slutten på en lang strid.», heter det i boka.

VILLE FJERNE BRÅTHEN: Tidligere generalsekretær i Skiforbundet, Ingvild Bretten Berg. Foto: Annika Byrde

Men dramatikken endte ikke der:

Etter pressekonferansen ble han gjort oppmerksom på at Bretten Berg hadde snakket på et digitalt allmøte i Skiforbundet, like i forkant.

Der hadde hun - ifølge boka - lagt mye av skylda for den langvarige konflikten på hoppleiren.

– Hadde jeg hørt hva generalsekretæren sa, hadde det ikke blitt noen pressekonferanse. Da kunne vi ikke stått i samme rom, sier Bråthen.

– De har revet oss ned

Det er snart gått et år siden pressekonferansen og forliket. Siden den gang har Røste gått av som skipresident, og Bretten Berg er ferdig som generalsekretær.

Bråthen svarer slik på spørsmål om han angrer på at han signerte forliket:

– Det føltes feil å signere. Den eneste i rommet som tjente på det var skipresidenten. Organisatorisk var det ikke en god avtale for oss i hopp, for vi har aldri hatt bruk for en landslagssjef, og heller aldri hatt økonomi til å ha det i systemet. Jeg endte med å få en rolle jeg aldri har savnet som sportssjef, for å blidgjøre det forrige regimet i Skiforbundet.

Likevel mener han at valget, med fasit i hånd, var det riktige slik situasjonen var der og da.

LYKTES I OL: Marius Lindvik tok Norges første OL-gull i storbakken på 58 år. Bråthen mener det var verdt å svelge noen kameler for. Foto: Torstein Bøe

– Vi var opptatt av ro for utøvere, ledere og trenere. Og når vi ser på resultatene fra sist vinter, der vi sitter igjen med det første skiflygningsgullet på norsk jord og et OL-gull vi ikke har fått på 58 år, så kan jeg ikke si at jeg angrer, heller, sier Bråthen.

– Hvordan opplever du at du står igjen, mens Røste og Bretten Berg er ute? Føler du deg som vinneren av en maktkamp?

– Jeg opplever at jeg står igjen og eier alle utfordringene knyttet til å bygge opp norsk hoppsport, som de har revet ned. Og jeg håper inderlig at det nye regimet er villige til å bidra til gjenreisingen, så vi står som en samlet enhet til VM i Trondheim i 2025. Men det er ikke noen vinnere i denne saken, bare tapere. Og jeg føler hoppsporten er den store taperen akkurat nå, men håper at vi står igjen med en bedre situasjon i årene fremover enn vi eller ville hatt.

– På hvilken måte?

– Tap av det finansielle fundamentet, sponsorer vi mistet som følge av at Røste og Bretten Berg håndterte saken slik de gjorde. Vi fikk heller ikke jobbet med markedssiden i hele perioden denne saken pågikk. Det var liksom ingen vits i å reise rundt og selge en «branntomt», når selv de som eide den (Røste og Bretten Berg) ga uttrykk for at det var en dårlig tomt med aske, røyk og møkk. Det er følelsen jeg har nå. Heldigvis har vi flotte utøvere, kjempegode folk rundt utøverne og masse bra ildsjeler. Min opplevelse er at jeg står igjen og er blant dem som vil gjøre alt for å få gjenreist dette, slik at vi kan videreføre våre stolte tradisjoner. De som tente på og tømte bensin på bålet, de er ikke med lenger. Heldigvis opplever vi en helt annen ledelse fra den ledelsen som styrer nå, svarer Bråthen.

EKTEPAR, FORFATTERE OG BRÅTHEN-VENNER: Astrid Versto og Terje Svabø. Bildet er fra 2007. Foto: Lise Åserud

Ingen objektiv bok

Boka om Bråthen er skrevet av ekteparet Terje Svabø og Astrid Versto. De legger ikke skjul på at de har skrevet en bok som ikke kan karakteriseres som objektiv - med tanke på deres relasjon til Clas Brede Bråthen.

– Vi er gode venner. Det legger vi ikke skjul på. Og det vil boka bære preg av, sa Svabø til TV 2 i mars.

Boka er også gitt ut på Fanaticus Forlag, der Clas Brede Bråthens egen datter Silje er styreleder.

Røste og Bretten Berg har avslått forespørsler om å snakke med forfatterne underveis i skriveprosessen.

I en e-post til TV 2 skriver Bretten Berg følgende:

– I personalsaker har Norges Skiforbund som arbeidsgiver taushetsplikt, en plikt som også varer utover forliket i saken, som ble inngått for nær et år siden. Som generalsekretær og arbeidsgiver har jeg stor respekt for taushetsplikten, og har derfor ikke bidratt i boken.