Her speider utenlandske agenter på norske 12-åringer

SPEIDET PÅ: Utenlandske agenter var tilstede under nasjonal eliteturnering for 12-åringer i Åsane. Foto: Markus Engås / TV 2

– Vi ser det også når vi samler de beste 14-15-åringene i landet. Tribunen er stappfull med agenter og speidere, sa leder for spillerutvikling i Norges Fotballforbund (NFF), Håkon Grøttland, på fjorårets cupfinaleseminar.



Men jakten starter mye tidligere enn som så, kan TV 2 dokumentere.

Høsten og regnet lå i luften da Åsane Fotball i september arrangerte elitesamling for landets beste fotballbarn som er født i året 2011.

LANDETS BESTE: Lillestrøm var en av klubbene som var på den nasjonale elitesamlingen. Foto: Markus Engås / TV 2.

Der var både spillere fra toppklubber som Brann, Vålerenga og Lillestrøm, og hospitanter fra breddeklubber.



På tribunen satt foreldre som hadde funnet frem regnjakke og pledd for å holde varmen mens de heiet frem sine unge talenter.

HEIER: Engasjerte foreldre på Åsane Arena. Foto: Markus Engås / TV 2

Enkelte av spillerne hadde knapt fylt 12 år.

Likefult yndede objekter for internasjonale agenter og speidere.

– Det var litt overraskende, og forteller så absolutt noe om en utvikling, sier Branns akademileder, Aksel Bergo.

Han var selv til stede og la merke til en internasjonal speider.

KARTLEGGING: Speidere og agenter har full oversikt over de beste spillerne fra de er små. Foto: Markus Engås / TV 2.

Overrasket er derimot ikke utviklingsleder i Åsane Fotball.

Hiep Tran ble nemlig kontaktet i forkant.

– De melder sin ankomst og ber om informasjon om når kampene går. Det er en grei dialog og en tydelig avklaring på at de kun er der for å observere, sier Tran til TV 2.



– Hvor utbredt er det at utenlandske agenter og speidere ser på norske barn?

– Dette er rimelig vanlig. De spør før de kommer, både agenter og speidere. Kanskje det kan være flere agenter som kikker på én spiller.



Speidere vil «skaffe seg en oversikt», ifølge Tran.

OVERSIKT: Et nasjonalt tiltak for G12 tiltrekker seg en rekke interessenter. Foto: Markus Engås / TV 2.

– Sist tilfelle der en agent tok kontakt med oss, var det i sammenheng med en kamp i nasjonal serie. Da var spilleren mye eldre enn 12 år, og vi hadde en god prosess der vi snakket med både spiller og foreldre om fordeler, fallgruver og rådet de på veien, sier Tran.

– Livredd for hva som kan skje

TV 2 har hatt flere saker om agentpresset på unge spillere.



Vi har snakket med agenter, trenere, spillere, foreldre og klubbansatte. De forteller alle om en virkelighet der reglene som er laget for å beskytte mindreårige spillere, blir ignorert.

Felles for alle TV 2 har snakket med om dette, er at de ikke vil stå frem av redsel for hvilke personlige og økonomiske konsekvenser det kan få.

– Det har blitt så aggressivt. Urealistiske drømmer selges inn til unge gutter. Men det som oftest skjer, er at de ikke får det til. Jeg er livredd for hva som kan skje med den mentale helsen til spillerne fordi presset blir for stort, sier en agent til TV 2.

Det kan ødelegge en karriere hvis man møter feil person, mener agenten, og tror ikke det blir bedre av det nye agentregelverket fra FIFA.

– Det vil ikke endre noe. Regler har det vært tidligere også, men de håndheves ikke, hevder vedkommende.

Så hvem har skylden for at barna utnyttes i jakten på signaturer og penger?

Dette er reglene: § 3-19. Det er bare tillatt å ta Kontakt (og/eller senere inngå en Representasjonsavtale) med en mindreårig eller dennes foresatte i tilknytning til eventuelle Fotballagenttjenester hvis det skjer tidligst seks måneder før spilleren fyller 15 år. Slik Kontakt kan først skje etter at det er innhentet skriftlig samtykke fra den mindreåriges foresatte. § 3-20. En Fotballagent som ønsker å representere en mindreårig eller representere en klubb i en Avtaleinngåelse som involverer en mindreårig, skal først bestå det angitte kompetanseutviklingskurset om mindreårige. § 3-21. For en Representasjonsavtale mellom en Fotballagent og en mindreårig gjelder følgende: a. Representasjonsavtalen må oppfylle minstekravene fastsatt i FIFAs fotballagentreglement § 3-11 b. Fotballagenten må oppfylle vilkårene i §§ 3-19 og 3-20 c. Representasjonsavtalen må være undertegnet av den mindreårige og dennes foresatte. NB! Dette FIFA-regelementet ble nettopp innført, men reglene for kontakt mot mindreårige var de samme før dette ble innført. Kilde: Reglement for fotballagenter

Ingen agenter er sanksjonert for brudd på reglene for å kontakte mindreårige spillere de siste fem årene, ifølge NFF.



TV 2 har tidligere skrevet om Levi som ble jaktet på agenter da han var 12 år.

NFF har ikke fulgt opp saken.

– Først vil vi påpeke at det er flott at dette blir satt søkelys på. Det er en grunn til at regelverket ble skjerpet inn. Det ligger likevel ikke noen automatikk i at NFF vil se nærmere på denne konkrete saken, skriver kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik i en e-post til TV 2.

De har ikke blitt kontaktet av verken spillerens klubb eller forelder.

– Vi har derfor heller ingen opplysning om hvilken agent det er snakk om. Dersom saken meldes inn til NFF, vil den i første omgang bli vurdert av NFFs påtalenemd, skriver Haavik.

Går etter sårbare spillere

I en liten bygd i Norge har en pappa og hans sønn på 14 år opplevd hvordan det er å stå i krysspresset.

Vi har av hensyn til familien valgt å anonymisere dem og kaller gutten «Ole».

Fem agenter har allerede vært på, flere av dem tok direkte kontakt med «Ole» da han var 13 år.



– Den ene agenten sa han kunne kjøpe fotballsko. Men jeg har allerede kjøpt det til gutten min, jeg vil ikke ha gaver, forteller pappaen til «Ole».

En av agentene var utenlandsk og sendte henvendelsen på sosiale medier.

BLE KONTAKTET: «Ole» og faren har hatt flere agenter på telefonen. Foto: Markus Engås / TV 2.

– Han spurte om vi skulle bli kjent, men jeg svarte ikke på meldingen, forteller 14-åringen.

– Han er for liten og jeg tror ikke dette er lov, sier faren.

To av agentene reiste til «Oles» hjembygd, og overbeviste familien om å ta et møte.

– Man får først og fremst en god følelse fordi man skjønner at man har noe i seg, så det fint, sier 14-åringen om agentkontakten.



TV 2 kjenner identiteten til agentene som var på møtet. Den ene av dem har tidligere fått en flerårig dom av idrettens domsorganer.

I FIFAs regelverk står det tydelig at en agent som søker om lisens aldri kan ha en suspensjon på to år eller mer for manglende overholdelse av regler knyttet til etikk og profesjonell oppførsel.

TV 2 har stilt spørsmål til NFF om hvordan vedkommende kan være fotballagent.

– Hvordan regelverket skal tolkes og eventuelt opprettelse av sak er alt innenfor FIFAs ansvarsområder, svarer Haavik i fotballforbundet.

TV 2 har sendt spørsmålet videre til FIFA, uten å få svar.

Den 14-årige gutten og hans far er uvitende om agentens tidligere domfellelse.

– Han presenterte seg og var veldig hyggelig, forteller «Ole».

ETTERTRAKTET: «Ole» er ønsket av flere agenter og toppklubber, til tross for at han bare er 14 år. Foto: Aage Aune / TV 2 /Illustrasjonsfoto.

Gutten har ikke undertegnet noen avtale med agenten, og sier at han ikke har bestemt seg enda.

– Jeg tror jeg tenker litt mer på det neste år, enn i år.

TV 2 har snakket med klubben gutten spiller i, som oppgir at spilleren blir ansett som det man i bransjen kaller «easy target» for agenter.

Med det menes at spilleren er i en spesielt sårbar situasjon, enten økonomisk eller familiært.

– Jeg har tenkt litt på fremtiden, målet er å komme så langt som jeg kan komme, sier 14-åringen, som allerede har hospitert på flere topplag og er ønsket av flere klubber.

Landslagstrener Ståle Solbakken synes alvoret i fotballen kommer alt for tidlig.

– Når du blir 17, 18, 19, 20 så har du spilt en hel karriere allerede, med masse press, rådgivning og trykk på deg som person for å lykkes. Før du på en måte har blitt voksen. Du har på en måte vært i en karriere før karrieren skal begynne. Og da er du sliten, sier Solbakken.

VIL HOLDE TILBAKE ALVORET: Landslagstrener Ståle Solbakken. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Man ser en helt annen tilnærming til unge spillere internasjonalt. Er Norge for politisk korrekte?

– Jeg synes den norske modellen er veldig bra, og den har skapt veldig mange gode fotballspillere. Så den står ikke i veien for noen.

Landslagstreneren frykter at unge spillere blir utslitte når de utsettes for krysspress.

– Jeg er opptatt av at barn og ungdom skal få lov til å være dét lengre enn de er i dag. Og det har foreldre, klubber og agenter ansvaret for, sier Solbakken.

– Det er barn vi forholder oss til

Også for klubber kan det være positivt å ha agenter og speidere som kan hente inn talentfulle spillere til sine egne akademier.

Systemet blir av flere nevnt som en direkte årsak til at agenter går på stadig yngre spillere.

UNGE TALENTER: Norske fotballbarn er interessante for både agenter og klubber. Foto: Markus Engås / TV 2.

Trykket fra ambisiøse foreldre har dessuten blitt merkbart større.

– Fotball er penger og makt. Med så mye penger i omløp, er det alltid noen som vil være med å ta del i den kaken. Det handler om å finne det som kan bli et godt salgsobjekt, sier Hiep Tran i Åsane Fotball.



Han har nylig vært i Barcelona for å lære av deres juniorakademi «La Masia».

Den spanske storklubben har 19 ansatte speidere, som rekrutterer spillere fra de er åtte år gamle.

Ved å tilby foreldrene jobb, omgår klubben regelverket, forklarer Tran.

– Å rekruttere barn er ikke like vanlig i Norge, der barneidrettsbestemmelsene står sterkt, mener Tran.

– Er Norge naive og for opptatt av å være politisk korrekte, fremfor å henge med internasjonalt?



– Nei, vi har en annen kontekst, med færre innbyggere spredt utover stort areal. Vi kan ikke drive kynisk rekrutteringspolitikk.

Aksel Bergo i Brann sier han heller vil være naiv enn kynisk.

– Vi har vår modell. Jeg tror ikke det er der vi taper. Det er barn vi forholder oss til, sier Bergo.

LA MASIA: Akademiet til fotballklubben FC Barcelona, der de rekrutterer spillere fra åtteårs alder. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Likevel er det ikke bare internasjonale speidere som kartlegger, og det er tydelige gnisninger i fotball-Norge når det gjelder kampen om fotballtalentene.

NFF har åpnet for at toppklubber kan tilby ekstratilbud for barn på 10 og 11 år.



Flere kretser forteller at de mister hele lag på årskull fordi så mange spillere går over til toppklubber.



Klubbene presser på i kampen om de beste talentene og bruker lokkemidler som gratis fotballgymnas, leilighet og lukrative proffkontrakter når spillerne blir 15 år, har kilder oppgitt til TV 2.



Foreldre har følt seg presset til å bruke en spesifikk agent fordi klubben har tette relasjoner med agenten, og forsøker å sluse spillerne til disse.

– Fotballbusinessen er nå en jungel. Hvis du kommer fra en familie som ikke kjenner noen av mekanismene, så er det ikke så dumt å ha noen som kan hjelpe deg. Og så må de være sitt ansvar bevisst i forhold til hvilken type hjelp, hva de skal og hva de kan, sier landslagstrener Ståle Solbakken.



PS. Etter forslag fra NFF Trøndelag på årets fotballting jobber fotballforbundet nå med å tydeliggjøre retningslinjer for spillerutvikling i overgangen mellom barn og ungdom, og mellom breddeklubb og toppklubb. Dette skal legges frem på Forbundstinget 2024.