Her snudde alt for Maanum: – Heftig å se

Frida Maanum hadde ikke startet en kamp for Arsenal på over et halvt år. Storkampen mot selveste Lyon ble vendepunktet for 24-åringen.

Hennes første drøye år i Arsenal ble nok tøffere enn Frida Maanum hadde sett for seg.

For selv om hun fikk mye tillit høsten etter overgangen fra Linköping, uteble målpoengene fra hennes rolle på Arsenals midtbane.

På hennes første 43 kamper for klubben var returen seks målpoeng: fire mål og to assist.

Sakte men sikkert fikk hun mindre og mindre spilletid.

I løpet av en syv måneders periode startet hun ikke en eneste kamp. Men i oktober i fjor kom det store vendepunktet.

– Vært helt fantastisk

I den første gruppespillkampen i Champions League ventet Lyon på bortebane for Arsenal. Og Maanum, som ikke hadde startet en kamp på syv måneder, fikk muligheten fra start.



FEIRING: Maanum feirer etter å ha scoret mot Liverpool i serien. Foto: ED SYKES

– Det var ganske høye skuldre. Mye forventninger, mye press, men samtidig, når du har vært så lenge på benken, å få den muligheten var såpass stort at jeg prøvde å bare nyte det, sier Maanum.

Og nyte det gjorde hun.

Først satte hun ballen i målet selv. Så serverte hun Beth Meads 5–1 scoring i Arsenals storseier.

Og hun sluttet ikke der. På de seks kampene etter returen til startoppstillingen hadde hun seks målpoeng. Like mange som hun hadde på de 43 første.

– Etter at hun fikk sjansen i bortekampen mot Lyon, så har hun aldri sluppet det. Hun var klar da hun fikk sjansen og jeg synes hun har vært helt fantastisk i år, sier Arsenal-trener Jonas Eidevall.



Ny rolle

Forklaringene på Maanums revolusjon er flere.

– Jeg tror mye har med den perioden jeg var gjennom å gjøre, hvor det gikk litt dårligere, som gjorde at jeg jobbet mye mentalt for å komme meg tilbake, forteller hun.

Men en ny rolle i Arsenal-laget har også hatt noe å si. Hun ble plassert høyere i banen i 10-er rollen, og fikk utnyttet flere av sine spissegenskaper.

STRÅLER: I sin nye rolle har Maanum tidvis herjet for Arsenal. Foto: ANDREW BOYERS

– Det er en rolle jeg trives bedre i. Jeg er nærmere mål, jeg er enda skarpere i avslutningsfasen, har flere assist, scorer mål, og klarer å bidra til laget positivt offensivt.

– Så jeg tror det er den skarpheten på side tredjedel i mellomrom og skape mange sjanser derfra som er forskjellen på meg denne sesongen fra i fjor.

Eidevall peker også på skarpheten på den siste tredjedelen.

– Hun har kombinert den tryggheten hun har i sitt pasningsspill og harde arbeid defensivt for laget laget som hun alltid har hatt, med å få inn en offensiv spiss som virkelig har vært forskjellen for oss i kamper på absolutt høyeste europeiske nivå, sier han.

LANDSLAGET: Maanum vil bli en viktig brikke for Hege Riises landslag i sommerens VM. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Hennes form i Champions League understreker Eidevalls poeng. Med sine fem scoringer var det bare Ewa Pajor som hadde flere i turneringen denne sesongen.

Og i Women's Super League ble det ni mål og fire målgivende pasninger.

– Kan ikke holde deg utenfor

For Eidevall var det nettopp i Champions League han innså at det var tid for Maanum å spille regelmessig for Arsenal igjen.

I kvalifiseringskampen mot Ajax fikk Maanum ti minutter på tampen av kampen.

– Hun var så fryktelig bra i de ti minuttene. Hun satte ikke en fot feil, og du kunne se det i øynene hennes, sier Eidevall.



APPLAUS: Arsenal-trener Jonas Eidevall har hatt grunn til å applaudere Maanum denne sesongen. Foto: Adam Davy

Ajax-kampen var den siste før en landslagssamling, men før det hadde hun en prat med Eidevall for å forhøre seg om sin posisjon for klubblaget.

– Jeg sa: «jeg kan ikke holde deg utenfor lenger. Er du så bra som du var mot Ajax, så skal du få sjansen.»

– Og akkurat det man kunne håpe på fra de ti minuttene, synes jeg at man har fått se senere. Det har vært heftig å se, forteller den svenske treneren.

Inn mot VM vil Norge krysse fingrene for at Maanum tar med seg sin sterke sesong i Arsenal inn i mesterskapet. For Eidevall er ikke i tvil om hennes kvaliteter.

– For meg er Frida en verdensstjerne i dag.