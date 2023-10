Her ryk han kneet utan å vite det: – Var heilt i sjokk

FALL: Her går det gale for Mats Bjørndal, mens han forsøker å perfeksjonere trikset sitt. Foto: Privat Les mer

– Kva i alle dagar skjedde her? Dette skal ikkje skje, dette er eg for god på ski til at skal skje. Det er heilt tullete, seier Mats Bjørndal til TV 2 i dag, nesten åtte månadar etter operasjonen.

Han ser tilbake på dagen i januar der alt gjekk gale, og lurer framleis på korleis det var mogleg.

Trikset hadde han allereie gjort to gangar den dagen, og landa utan problem.

På det tredje forsøket skulle han perfeksjonere det. Då mista han fokuset i lufta, og måtte slå kontra for å ikkje lande på hovudet. I staden var det kneet og rumpa som tok støyten.

– Nesten i fornektelse

Til å byrje med trudde han berre det var stoltheita som hadde fått seg ein smell. Han haldt fram med å køyre på ski og gjere triks.

Nokre timar seinare hadde kneet stivna til, så friski-køyraren drog til ein lege dagen etter for å få undersøkt den moglege skaden.

Beskjeden han fekk då var klar:

– «Det er ein mogleg meniskskade, alt anna er good. Kneet ditt er stabilt, det er sterkt, så du kan berre dra vidare og køyre på», gjenfortel Bjørndal.

ALT BRA: Beskjeden Bjørndal fekk frå fysioterapeutar var at kneet ikkje var alvorleg skadd. Foto: Odd Sindre Tonning / TV 2

Beskjeden var akkurat den han ville ha. Turen gjekk då til Laax i Sveits, for å ta del i verdscuprennet der.

– Eg gjorde mange doble saltoar, og køyrde ski tilnærma normalt. Eg hadde ein liten rar kjensle, men det var ingenting som gjorde at eg tenkte at dette var alvorleg, fortel han.

KNEET: Det var det høgre kneet som ikkje kjendes heilt normalt ut. Foto: Odd Sindre Tonning / TV 2

– Vi har også ein eigen fysio til den konkurransen som sjekka kne også. Han sa det same som den første etter å ha gjennomført fleire testar.

Etter at to uavhengige fagfolk då har gitt tommel opp til 26-åringens kne førebur han seg til å køyre verdscup den helga. Men då kvalifiseringa skulle gjennomførast var smertene større.

KNE: Slik ser kneet ut. Den oransje strengen i sentrum, som bind dei to beina saman, er korsbandet. Menisken er dei støytdempande «putene» på det nederste beinet. Bjørndal hadde skada begge. Foto: Odd Sindre Tonning / TV 2

– Då tok eg ingen sjansar, og stilte ikkje til start for å vere klar til den neste konkurransen, seier Bjørndal.

Han drog så heim til Noreg, og fekk sjekka kneet av ein fysioterapeut i Oslo. Igjen er beskjeden at korsbandet skal vere på plass, men at menisken kan vere skada.

Dermed tok han MR av kneet, for å forstå omfanget av skaden.

– Etter ein dag eller to kjem det ein telefon, der eg får høyre: «Dette er dessverre ikkje så gode nyheiter. Her var det totalruptur i korsband, det var meniskrotskade, det var kronisk bruskskade, det var delvis ytre leddband og nokre baker-cyst-greier».

– Eg sat der og var heilt i sjokk. Eg kunne hoppe, springe, eg følte meg heilt skadefri. Kvardagen var heilt normal, så eg var nesten i fornektelse dei første vekene. Dette var ikkje min realitet. Eg trudde eg hadde fått feil MR, dette var nokon andre sine bilete, fortel Bjørndal.

– Det er ekstremt

Men det var ikkje gjort nokon feil med bilda, og Bjørndal måtte belage seg på opp mot eit år med rehabiliteringsarbeid før han vil vere tilbake på toppnivået.

Etter i overkant av sju månadar seier han at han framleis føler seg meir skada no enn i forkant av operasjonen, der kjensla var at alt var ved det normale.

Fysioterapeut Erik Iversen har følgt Bjørndal sidan skaden, og vore med på opptreninga han har vore gjennom.

Det var også Iversen som ringde til Bjørndal for å fortelje om skadeomfanget.

Mats Bjørndal med skinne på kneet. Foto: Privat Les mer Slik såg kneet ut like etter operasjonen. Foto: Privat Les mer Eit stort snitt måtte til for å få gjennomført kneoperasjonen. Foto: Privat

– Det var ein tung telefonsamtale. Eg blei liggande på golvet og hata livet litt då eg fekk telefonen, seier 26-åringen.

– Iallfall når det var ein såpass viktig sesong. Det var VM om eit par veker som eg kanskje hadde klart å kvalifisere meg til. Det skulle vere min skikkeleg store gjennombrotssesong.

Iversen fortel at det er individuelle skilnadar på kor mykje ein blir påverka av slike skader etter at dei har skjedd.



– Det kjem an på korleis ein er skrudd saman frå naturens side, seier han.

– Men det å halde på slik som Mats gjorde, med doble saltoar og slikt, det høyrest ekstremt ut?

– Det er ekstremt også. Det er også klart at han er ein tøffing som nok bit tenna ekstra saman. Det er mogleg, seier han.

Men vegen tilbake frå ein slik skade er lang.

– Det er sju og ein halv månad med altfor mykje knebøy så langt, seier Bjørndal.

KNEBØY: Det har blitt mange runder med vektstanga på Olympiatoppen gjennom dei snart åtte månadane med rehabilitering. Foto: Odd Sindre Tonning / TV 2

Snudd på hovudet

I staden for å reise rundt i verda for å køyre på ski, har han vore nøydd til å ta til takke med rehabiliteringsarbeid på Olympiatoppen. Seks gangar i veka har han trena rehab.

– Det blir litt sånn: «Kven er eg?». Eg er vanlegvis Mats: Skikøyraren. Så det har vore annleis, seier han om omstillinga han har vore nøydd til å gjere mentalt etter skaden.

– Dei fleste kompisane mine er skikøyrarar, og vi er alltid ein gjeng som reiser rundt på ski. Medan eg sit her med eit hovent kne og krykker, så gjer kompisane mine det dritbra og tek pallplassar i verdscupen. Eg skulle kanskje køyrt der også, det er seigt. Det har vore ein prosess.

SKILNAD: Bjørndal viser skilnaden på bevegeligheta til knea. Han klarar framleis ikkje å bøye det skadde høgrekneet like mykje som det venstre. Foto: Odd Sindre Tonning / TV 2

Akkurat det mentale og hans eigen innstilling til situasjonen han har stått i have vore eit viktig fokusområde for friskikøyraren dei siste månadane.

– Kva får eg ut av å berre sitje og hate livet? Det hjelp ingenting, så du må berre gjere jobben som skal til for å vite at det er dette livet eg vil leve.



– Kler meg ikkje

Dei siste vekene har han fått seg ein opptur. For tre veker sidan fekk han for første gang lov til å ta på seg skia igjen, og køyre forsiktige svingar på Snø.



Han fekk ikkje lov til å lette frå bakken, berre svinge.

– Det var heilt rått. Det var ei kjensle eg har sakna for å seie det sånn.

Det tok likevel ikkje lang tid før han hadde lyst til å gjere enno meir medan skia var festa til beina.

– Det tek ikkje lang tid før du tenker: «Åh, eg har så lyst til å raile.» Du ser kids skli på metallet, medan eg må køyre mellom railsa. Det kler meg ikkje, det er brutalt.

No får han lov til å gjere nokre triks igjen, han kan køyre på railsa og belaste kneet noko meir enn han kunne for berre nokre veker sidan.

RAILS: Bjørndal får endeleg lov til å hoppe opp på rekkverka på Snø. Foto: Odd Sindre Tonning / TV 2

– No må ein finne balansegangen for kor skamlaus ein tørr å vere, kor mykje du tørr å gunne på, kontra kor mykje klarar du å halde igjen. Det er det å vere mentalt skadefri, i tillegg til fysisk som er ein viktig del av det å køyre på ski, seier han.

Han viser til den første gangen tilbake på Snø. Då skulle han køyre baklengs, for så å snurre seg til å køyre framlengs. Han merka raskt at han sleit med å stole på kneet sitt i like stor grad som før.

– Eg kjende at i det eg skrensa rundt, så la eg ubevisst all vekta over på venstrefoten, fordi den veit eg at er sterk nok til å tole det. Alt må lærast på nytt, men det er litt digg, for du får skigleda på nytt når du har sakna det så mykje så lenge.

GLEDE: Smilet er for alvor tilbake i ansiktet til Bjørndal, etter lange månadar utan skikøyring og trampolinehopping. Foto: Odd Sindre Tonning / TV 2

– Mental barriere

Førebels er Bjørndal i rute i samsvar med den tidsplanen som har vore lagt. Det er venta at det vil ta mellom ni og tolv månadar før han er heilt tilbake.

No blir belastninga auka gradvis, han får gjere fleire og fleire triks, både på ski og trampoline.

Frå november-desember ventar han å kunne gjere alle triksa sine igjen, inkludert dei store. Så er håpet å vere tilbake i konkurransesituasjon på nyåret.

– Ein må finne balansegangen på kor skamlaus ein skal vere med eit kne som gjerne berre er åtte månadar på veg, når du kanskje treng ti-tolv månadar.

Målet er å kome tilbake sterkare enn han var, og i 2026 kunne setje seg på flyet til Nord-Italia og kjempe om edelt metall i OL.

Men før det er det minst eitt stort hinder han må kunne ta seg forbi: å gjere det same trikset som er grunnen til at han no er sett på sidelinja.

– Det skal bli ein mental barriere å få gjort på nytt. Men eg er innstilt på at det skal gå fint, og eg er gira på å kome meg over den, men det blir nok ein liten mental krig å stå på toppen. Dette trikset har kosta meg eitt år med opptrening, seier han.