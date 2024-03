Her kan du sniktitte på ekspertenes egne fantasy-lag

Her registrerer du ditt lag – og blir med i kampen om fete premier!

Med kun dager igjen til søndagens seriestart i Skien, drar det seg for alvor til også i Fantasy Eliteserien.

THONS LAG: Dette er de som har tillit pr. i dag.

Tredjerunden i sesongen skaper ekstra hodebry for ekspertene i 2024.

Allerede i runde tre spiller nemlig Brann, Molde, HamKam og Odd en ekstra kamp, noe alle ekspertene TV 2 har pratet med tar hensyn til når de setter opp sine lag. Men noen andre må nødvendigvis også ut, som for eksempel Bodø/Glimt-gutter.

I tillegg oppstår det selvsagt fortsatt skader på spillere inn i sesongstarten, som eksempelvis Odds Torgeir Børven.

– Jeg anbefaler at man har totalt fem-seks spillere fra Brann og Molde i fantasy-laget sitt fra runde én, sier Dagfinn Thon.

Han er offisiell ekspert for Fantasy Eliteserien, og har blant annet satt opp prisene i spillet sammen med Amin Askar.

På Thons lag ser vi at Brann er representert med tre mann i skrivende stund. Vingback Soltvedt starter sammen med Bård Finne. Også Emil Kornvig er inne fra rødtrøyene.

ASKARS LAG: Dette er de utvalgte fredag ettermiddag.

I tillegg er Sandberg, Haugen, Linnes, Gabrielsen, Nypan, Tripic, Gulbrandsen og Kirkevold på laget. Børven er vraket etter å ha pådratt seg en skade. Albert Grønbæk er heller ikke inne.

– Jeg har Kirkevold inne nå. Jeg elsker det ikke, men han er billig, og gir meg midler til andre gode spillere ellers i laget. Og han har dobbel i runde tre, sier Thon.

Han anbefaler at man setter opp laget sitt i runde én med en plan om å spille spissrush i runde tre.

– Da får du doblet poengsum på alle dine tre angripere den runden du aktiverer chipen, skriver Thon i sin speiderspalte.

SIMENS LAG: ... ser slik ut.

Han ville ikke funnet på å gå uten Molde og Brann på topp.

– Jeg anbefaler å ha Gulbrandsen og Finne inne fra start. Man kan ta seg råd til én dyr spiller til. Jens Petter Hauge, Albert Grønbæk, Zlatko Tripic og Thomas Lehne Olsen er i mine øyne ganske jevngode valg, så her får du lytte til din magefølelse, avslutter eksperten.

Makker Amin Askar har i liket med Thon gått for de seks samme spillerne fra Brann og Molde. Men resten av laget skiller seg med at Askar har Skogvold, Hauge og Rasch på midten. På topp er de tre igjen like med Gulbrandsen, Finne og Kirkevold.

Eliterådets eksperttrio Franco Roche, Sondre Midtgarden og Simen Aasum har tatt for seg samtlige klubber i sitt podkastmaraton i oppkjøringen.

– Jeg står uten spillere fra Bodø/Glimt akkurat nå, sier Aasum, før han legger til:

– ... men jeg kommer til å kjenne på det og sikkert gi plass til Grønbæk eller Hauge.

Bakerst har han også funnet plass til Branns Crone, mens Thomas Lehne-Olsen har tillit på topp. Resten av laget er rimelig «template», det vil si bestående av de samme spillerne mange andre managere har valgt.

Makker Franco er usikker på mye.

– Jeg er egentlig kun sikker på Haugen, Nypan, Finne, Soltvedt og Gulbrandsen. Jeg har stått på Glimt og Odd tidligere, men så begynner man å få kalde føtter, sier Roche i gjengens egen podkast.

– Og så spiller hvor mye hensyn man tar til dobbelen inn.

SONDRES LAG: ... men her kan ting endre seg raskt.

Midtgarden har sett treningskamper, og er farget av det.

– Jeg er usikker på Rosenborg. Nypan er godt eid, men jeg er usikker på dem, sier Midtgarden.

Fredag ettermiddag er unggutten likevel inne. Det samme er Sandberg, Crone, Soltvedt, Haugen, Skogvold, Hauge, Tawelde, Finne, Kirkevold og Gulbrandsen.

