NNL-OPPDRAG: Her snakker Thorir Hergeirsson på et NNL-foredrag på Island. Foto: Skjermdump NNL, Instagram.

Håndballpresident Kåre Geir Lio ba Thorir Hergeirsson om å holde et eksklusivt foredrag for NNL-kunder. – Landslagstreneren trekkes inn i det uetiske dragsuget, sier ekspert.

Island, 2019: 4. februar i 2019 postet stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling (NNL) flere bilder på sin Instagram-profil. Et av dem var av Thorir Hergeirsson.

Håndballjentenes landslagstrener var på Island med NNLs eksklusive lederprogram kalt «Opptur».

Programmet er utviklet av håndballpresident Kåre Geir Lio. Dagens pris er 119.000 norske kroner per deltaker.

I 2019 var Norges suksessrike landslagstrener ett av de store trekkplastrene.

Hergerisson ble leid inn for å fortelle om å bygge lag i et 1,5 timers langt foredrag.

Responsen på Instagram lot ikke vente på seg.

«Ååååå! Så heldige som får høre på Thorir Hergeirsson», skrev Marit Hemmingsen, medlems- og kommunikasjonsdirektør i Coop Nord.

– Jeg snakket om perspektiv på lederskap og min erfaring med å jobbe med landslaget i mange år. Det gjør jeg innimellom, at jeg er ute i næringslivet og treffer vanlige folk, og ikke kun innen toppidrett. Og deler våre erfaringer og tanker i det, forteller Hergeirsson til TV 2.

– Hvem spurte deg om å holde NNL-foredraget?

– Det var Kåre Geir (Lio journ. anm.) som spurte om jeg kunne holde et innlegg, hvis jeg husker rett. Og det har jeg ingen betenkeligheter med, sier landslagstreneren.

– Sånn er det, man får forespørsel, både fra folk du kjenner og ikke kjenner, legger han til.

– Ble du leid inn som betalt foredragsholder av NNL?

– Ja, jeg har et enkeltmannsforetak som jeg bruker på slike oppdrag.



TV 2 har stilt spørsmål til NNL om hvor mye Hergeirsson ble betalt, men stiftelsen ønsker ikke å oppgi beløpet.

NNL har også fått spørsmål om de har brukt andre håndballprofiler til foredrag. Det har de ikke besvart.

– Skapes inntrykk av at han er skyldig

Espen Gamlund, professor i etikk og filosofi ved Universitetet i Bergen, jobber hovedsakelig med anvendt etikk og moral. Han mener håndballpresident Lio har satt Hergeirsson i en uheldig situasjon.



– Det er en forskjell mellom landslagstreneren og håndballpresidenten her som er etisk relevant, fordi kun sistnevnte er ansatt i og lønnes av NNL. Men landslagstreneren trekkes på en måte med i det uetiske dragsuget fordi det skaper et inntrykk av at også han kan være skyldig i en uheldig rolleblanding her, sier Gamlund til TV 2.

KLEM: Thorir Hergeirsson får en bamseklem av Kåre Geir Lio i EM i 2018. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

Professoren legger til:

– Det gjør neppe saken bedre at det nettopp er håndballpresidenten som hyrer ham inn til NNL.

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier til TV 2 at habilitet ikke var en problemstilling for ham da han spurte Hergeirsson om foredraget.

– I forbindelse med en ledersamling i regi av NNL kontaktet jeg Thorir, siden han er en av Norges beste på bygging, drift og ledelse av lag. I tillegg er han en dyktig foredragsholder, og jeg spurte om han ville ta oppdraget. Det var den vurderingen jeg gjorde. Habilitet var ikke en problemstilling for meg i denne sammenhengen, sier Lio.

Og fortsetter:

– Samtidig aksepterer jeg at andre kan se ting annerledes enn det jeg gjorde da. Jeg er helt sikker på at de organer som skal håndtere slike spørsmål i Norges Håndballforbund, gjør dette på grundig vis, og at vi får konklusjoner vi kan ta med oss i videre arbeid.

Spørsmålene knyttet til habilitet vil bli behandlet i forbundsstyrets møte neste helg.

– Det er helt naturlig. Som jeg har sagt før – i min rolle må jeg tåle å bli vurdert og evaluert, sier Lio.

Står på scenen sammen



I dag, fredag 1. september, gjør Hergeirsson et nytt oppdrag i NNL-regi. Denne gangen sammen med Mads Stian Hansen for å fortelle om toppidrett og nærlingslivsledelse på Gnist-konferansen.

Før seansen er landslagssjefen brukt i profileringen av programmet.

SAMMEN PÅ SCENEN: Thorir Hergeirsson og Mads Stian Hansen. Foto: Skjermdump

«Hele sju ganger er Thorir Hergeirsson kåret til verdens beste trener. Nå kommer han til Gnistuken for å dele erfaringer om hvordan toppidretten bygger talenter, både gjennom å utvikle individet og laget. Programleder i NNL, Mads Stian Hansen, som i åtte år har vært hovedleder for damelandslaget i håndball, vil knytte sammenhenger mellom toppidretten og næringslivsledelse.», reklamerer konferansen.



Mads Stian Hansen, er som TV 2 har omtalt, også ansatt i NNL. Han satt i håndballstyret sammen med president Lio frem til 2022 .



– Det er ikke Kåre Geir som har kontaktet meg om Gnist, og noe jeg har sagt ja til for lenge siden. Foredraget kombinerer jeg med en weekendtur til Tromsø med min kone, som jeg ikke får så mye tid med. På mitt enkeltmannsforetak, forteller Hergeirsson til TV 2.

Hergeirsson og Hansen har tidligere vært på flere turer sammen privat.

Hergeirsson oppgir at han har hatt foredrag for flere av Hansens kunder i NNL-regi.

– Jeg har holdt foredrag for et par av kundene i kontaktnettet deres. I hvert fall en gang. Kanskje to ganger. Det var Mads Stian som koblet meg mot dem jeg har gjort oppdraget for.

– Var dette betalte oppdrag?

– Ja, det er samme forhold som hvis jeg holder foredrag for Equinor eller andre.

Landslagstreneren anslår at han generelt holder mellom seks og tolv private foredrag i året, der han får ekstra betalt.

– Jeg holder foredragene i perioder hvor jeg har tid. Det gjør jeg på min fritid på en måte. Jeg har i min avtale med håndballforbundet mulighet til å gjøre slike oppdrag, først og fremst for egen utvikling.

TV 2 er kjent med at kontrollkomitéen i håndballforbundet nylig er blitt orientert om Hergeirsson sine NNL-oppdrag.



Thorir: – Kjenner ikke alle detaljer

Professor Gamlund mener avsløringene omkring NNL og håndballforbundet er etisk problematisk.

– I denne saken kan det virke som både håndballforbundet og håndballpresidenten er skyldig i en i problematisk rolleblanding. Ettersom håndballpresidenten har hevet millionlønn fra både NNL og håndballforbundet, er det egnet til å svekke hans habilitet fordi han da åpenbart må ha hatt interesser begge steder.

UHELDIG: Professor i etikk, Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

Gamlund reagerer spesielt på at håndballforbundet hyret inn akkurat dette selskapet til rekruttering.

– Selv om håndballpresidenten ikke tjente penger på den avtalen forbundet hadde med NNL, er det ikke mulig for utenforstående å vurdere dette. Fra utsiden står vi igjen med inntrykket at det her har foregått en uheldig rolleblanding som er egnet til å svekke tilliten til både forbundet og presidenten, sier Gamlund.

Kontrollkomitéen i håndballforbundet hadde møte tirsdag.

– Selv om det skulle vise seg at det ikke har foregått noe juridisk galt her, kan det likevel anføres at denne rolleblandingen er etisk problematisk, og at den bidrar til å svekke tilliten til håndballen generelt i Norge.

Thorir Hergeirsson forventer at ledelsen i håndballforbundet tar habilitetssaken seriøst.

SETTER SIN LIT: Thorir Hergeirsson forventer at habilitetssaken håndteres på en god måte. Foto: JURE MAKOVEC

– Dette er nå i hendene til ledelsen i håndballforbundet, og jeg setter min lit til at de håndterer det på en god måte, deler det som er viktig, og ser hva kan lære og eventuelt endre praksis. Det har jeg tro på at blir gjort, og har forventninger om, sier landslagstreneren.

Han mener at alle involverte må lære av saken.

– Dette er noe man kan lære av, alle og enhver, så det gjelder å finne ut av det. Og gjøre de endringer som eventuelt er påkrevd og nødvendig. Ellers har jeg opplevd av det jeg ser, at det har vært et rimelig ryddig arbeid på det. Men jeg har ikke alle detaljer i saken.