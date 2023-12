Flere sperret opp øynene dagen før major-turneringen US Masters gikk av stabelen i april. Da ble det klart at Viktor Hovland skulle spille første runde med Tiger Woods og Xander Schauffele.

Nordstrand-gutten Hovland har markert seg som en av verdens beste golfspillere siden han ble proff i 2019.

Likevel er det ikke bare-bare å åpne turneringen med et av idrettens største ikon. Woods' deltagelse tiltrakk seg enorme folkemengder, som alle samlet seg for å se legenden i aksjon.

Dette så ikke ut til å skremme Hovland. Etter runden ledet nordmannen turneringen.

MASTER CLASS: Viktor Hovland imponerte stort da han spilte med Tiger Woods. Foto: MIKE SEGAR

– Det må faktisk være et av høydepunktene i min karriere. Jeg har vunnet FedEx Cup og andre turneringer, men å spille med Tiger for første gang og gå syv under par og lede, det var dritkult, sier Hovland i Eurosport Norges podkast «Fore!».

– Har ikke noe respekt for han



Hovland har markert seg som en av de mest profilerte spillerne på PGA-touren. Når han går ut med verdensstjerner som Woods blir nordmannen ikke lenger skremt av å møte erfarne spillere.

Under runden merket Hovland at stjernen holdt seg veldig for seg selv og forteller at det ikke ble mye småsnakk. Det passet Oslo-gutten bra.

– Jeg er jo her for å banke dritten ut av deg. Vi skal jo prøve å konkurrere mot hverandre. Jeg hadde ikke noe respekt for han sånn sett.

KONKURRENTER OG BEKJENTE: Tiger Woods og Viktor Hovland tar hverandre i hånden etter første runden på Augusta. Foto: Charlie Riedel

– Hvis han har lyst til å prate så får han komme frem til meg eller vise at han har lyst til å prate. Hvis ikke så kommer ikke jeg til å gå bort å stille noe særlig spørsmål, sier Hovland.

Likevel forsøkte Hovland å holde en lett og god tone med legenden gjennom runden. Han forteller i podkasten at han forsøkte å ikke gi inntrykket av at han var «starstruck».

Selv om det var en stor begivenhet for norske golffans å se Hovland spille med Woods er det langt fra første gang de møtes.

GODT KJENT: Tiger Woods og Viktor Hovland var langt i fra ukjente da de spilte sammen. Her fra da Hovland vant Woods' turnering i 2022. Foto: Mike Ehrmann

Hovland har to ganger tidligere vunnet turneringen Hero World Challenge på Bahamas. Denne arrangeres av Woods.

Woods er en av idrettens største legender, og var rangert som verdens beste golfspiller i flere år. Han har vunnet Masters-turneringen fem ganger tidligere, men i 2023 endte han opp med å trekke seg på grunn av en skade.