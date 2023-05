Her er ekspertens tips til de beste outsiderne i Fantasy

Etter en ellevill start med doble runder og utsatte kamper, handler Eliteserien Fantasy nå mer om å finne de riktige valgene fra runde til runde innenfor strengere rammer.

Det å skille seg ut med valg få andre managere tør å ta - eller har kjennskap til - kan være en vei oppover tabellen i venneligaene og i sammendraget.

TV 2s fantasy-ekspert Dagfinn Thon har satt opp spillerne han har størst tro på fremover. Felles for dem er at de er eid av få managere i spilet.

Her er Thons topp fem tips til spillere med under fem prosent i eierandel:

1. Ramon Pascal Lundqvist – 7,0 mil. – midtbane - Sarpsborg 08



Mannen med det flotte navnet kommer klokkeklart på førsteplass på min liste over de topp fire beste spillerne under fire prosent i eierandel.



EKSPERTFAVORITT: Ramon Pascal Lundqvist. Foto: Beate Oma Dahle

De som så pressekonferansen da Lundqvist ble presentert som ny spiller, kunne se hvor glad Stefan Billborn var over denne signeringen, og ikke minst hvor trygg han virket på at han ville slå til og bli viktig for laget.

Til nå har jeg ikke hatt han inn i mitt fantasy-lag, blant annet fordi «08» har hatt et tøft program, og at det har vært Glimt- og Brann-spillere jeg har prioritert over.

Planen min har hele veien vært å ta han inn til runde 8 hjemme mot Aalesund. Endelig er tiden inne! At kun 3,9 prosent eier ham, er en fin bonus. Jeg er overbevist om at han er verdi til 7,0 millioner, selv om han står uten scoring til nå.

Både basert på det jeg har sett av han i kampene og det jeg har sett av laget Sarpsborg over tid. Han har best underliggende tall av midtbanespillerne i Sarpsborg. 26-åringen har vært brukt mest helt på topp, men jeg tror han er like farlig dersom han spiller i rollen bak spissen. Han er skuddvillig, men også god til å kombinere med medspillerne sine (bare se på 2-0-scoringen mot Brann 13. mai!).

Han har mange gode og skapende spillerne rundt seg (Maigaard, Torp, Bonsu Baah, Soltvedt) som gjør at Sarpsborg stort sett vil skape et bra antall sjanser hver kamp.

At kun 3,9 prosent eier ham, gjør oppsiden enda større!



Mål: Torp 2-0 (39)

2. Niklas Vesterlund – 5,0 mil. – forsvar – Tromsø

OUTSIDER: Niklas Vesterlund. Foto: Annika Byrde

Tromsø har som Sarpsborg fått en bra start på sesongen. Men det skal sies at Tromsø, i hvert fall etter min mening, har fått veldig godt betalt poengmessig til nå.

Danske Niklas Vesterlund spiller vingback for Tromsø. Han står med ett mål og én målgivende pasning til nå denne sesongen. Vesterlund er som regel høyt oppe i banen når TIL angriper, og er ofte med opp på offensive dødballer.

Tromsø har et ganske fint program fremover. Tre av de neste fire kampene er mot Haugesund, Aalesund og Stabæk. «Gutan» har vært dyktige og heldige som har holdt nullen i tre av syv kamper. Med såpass fine kamper fremover så er det lov å håpe på flere smultringer.

Vesterlund avgjorde kampen mot HamKam da han, noe overaskende, fikk tillit fra ellevemetersmerket. Det skal nevnes at Erlien som normalt tar straffer var byttet ut på dette tidspunktet. Vesterlund er etter min mening en av de beste forsvarerne eie nå. Eid av 3,2 %.

Straffe: Vesterlund 1-2 (90)

3. Ruben Gabrielsen – 5,0 mil. – forsvar – LSK

BÆREBJELKE: Ruben Gabrielsen. Foto: Terje Pedersen

Ruben Gabrielsen er en herlig frittalende type, men er han et litt kjedelig fantasy-valg? Kjedelig eller ei, jeg tror det er trygt og godt. LSK møter HamKam, Stabæk, Aalesund og Tromsø i fire av de neste fem kampene. Tre av dem er hjemme på eget gress. LSK har faktisk kun holdt buret rent én gang denne sesongen.

Gabrielsen er det tryggeste valget fra trebackslinja til «Fulga». Lars Ranger, som har levert veldig bra, blir neppe er klar til kamp på mandag. Vetle Dragsnes er en større offensiv trussel, men koster også 1 million mer. Gabrielsen var nærme scoring mot Sarpsborg sist, og hadde to brukbare sjanser mot Godset i runde 2. Han er ikke ufarlig på offensive dødballer. Eid av 3,1 prosent.

4. Christopher Bonsu Baah - 7,2 mil. – midtbane - Sarpsborg 08

Det vil kanskje overaske en del at han er med på denne lista. Kjempetalentet har null målpoeng til nå i sesongen, og en del frykter at han i år vil være en artig spiller å se på, men som mangler sluttprodukt sett med fantasy-øyne. Alle ser at han er enormt god én mot én, men spørsmålet er om det vil føre til målpoeng. Jeg tror det.

I forrige kamp mot LSK på Åråsen var han virkelig farlig. Ofte så er han ganske bredt ute til høyre, mens høyreback Eirik Wichne (5,0 mil, 0,6 prosent eierandel) kommer på innsiden. Sarpsborg varierer mellom hvem av back og kant som holder bredde og hvem som kommer inn i banen. Det har gjort meg litt skeptisk tidligere i sesongen da avslutningene hans ikke har vært så farlige da de har kommet fra litt for skrå vinkel, eller fra lengre distanse.

Men i forrige kamp kom han til fire avslutninger der tre av dem var innenfor 16-meteren, og heller ikke fra alt for bred posisjon. Jeg syns han rett og slett er en utrolig god spiller, og jeg gleder meg til å følge han videre. For det potensialet er skyhøyt. Og det vil komme målpoeng - det er jeg rimelig trygg på. Eid av 2,7 %.

Jeg vil understreke at jeg holder Lundqvist over Bonsu Baah, men det går an å være sylfrekk og ha begge! Mikkel Maigaard er også aktuell, men jeg liker oppsiden med Sarpsborgs høyrekant som jeg mener har potensiale til å bli en av de beste spillerne i ligaen allerede i sin første sesong. Lykkes han med målpoeng og bonuspoeng fremover kan vi kanskje kalle han for bonus Baah i stedet for Bonsu Baah.



Christopher Baah leker med LSK:

5. Sverre Nypan – 5,5 mil. – midtbane – Rosenborg

RBK er ikke et lag jeg i utgangspunktet anbefaler å ha spillere fra på Fantasy. Men her har vi altså en 16-åring som koster 5,5 millioner, som kun er eid av 3,4 posisjon, og som spiller ute av posisjon. I oppkjøringen til sesongen sa Rekdal at Nypan hadde vært en av de beste på trening.

Litt skadeproblemer har gjort at han ikke har spilt så mye tidligere i sesongen. Scoring og tre bonuspoeng borte mot ligaens beste lag lar seg høre. Kampen han leverte mot Glimt for noen runder siden var utrolig imponerende.

Jeg føler meg ganske sikker på at stortalentet vil fortsette å spille fra start - i hvert fall så lenge Rekdal er hovedtrener. Vi får også lagoppstillingen til RBK før byttefristen de tre neste rundene. Når han spiller i det fremste leddet, og er en billig midtbanespiller i spillet, da er det absolutt en å vurdere. RBK har et fint program fremover selv om Brann borte denne runden så klart er tøft.

Men er Ruben Kristiansen og/eller Japhet Sery Larsen ute for Brann, gir det RBK og Nypan en bedre sjanse. Nypan kan være en man må vurdere opp mot Felix Horn Myhre (5,9mil.), Sivert Heltne Nilsen (5,3 mil.) og Emil Breivik (6,3) av de i billigklassen på midtbanen. Nypan er en fin «diff» da han har langt lavere