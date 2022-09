Her er Braut foran de fleste stjerner - men bak Welbeck

PANGSTART I MANCHESTER CITY: Erling Braut Haaland har scoret ti mål på sine første seks ligakamper for Manchester City, og tre mål i Champions League. Her setter han 3-0 mot Sevilla. Foto: Nick Potts

Hurtighet, styrke, målteft, avslutningsegenskaper, timing og en egen evne til å posisjonere seg der ballen havner.

Lista over egenskaper som gjør Erling Braut Haaland til en av verdens beste spisser er like lang som den er imponerende.

Men det er også andre ting ved nordmannen som fascinerer: til å være en spisstype som konstant jakter bakrom og som ligger på skuldra av forsvarsspillerne skjer det tilsynelatende svært sjelden at Manchester City-spissen blir avvinket for offside.

FYSISK UNIKUM: Men det er bare noe av det som gjør Braut Haaland så spesiell. Foto: CRAIG BROUGH

I det absolutte tetsjiktet

Fotballforsker og professor ved Norges Idrettshøgskole, Geir Jordet, har undret seg over nettopp det.

Og et dypdykk i statistikk fra Opta bekreftet langt på vei mistanken om at Haaland også på det området er blant de aller beste i klassen.

FOTBALLFORSKER: Geir Jordet. Foto: NIH

– Haaland går i offside 0,4 ganger per kamp i snitt hvis man ser på alle seniorkamper han har spilt. Det er lavt, og med tanke på at han mer enn noen andre spisser i verden lever på offsidelinja synes jeg det er spesielt, sier Jordet.

Sammenlignet med andre offensive stjernenavn kommer Haaland godt ut:

* Robert Lewandowski: 0,7 offside per kamp

* Cristiano Ronaldo: 1,0 offside per kamp

* Harry Kane: 0,6 offside per kamp

* Mohamed Salah: 0,5 offside per kamp

* Gabriel Jesus: 0,6 offside per kamp

* Kylian Mbappe: 0,8 offside per kamp

* Sadio Mane: 0,7 offside per kamp

*Karim Benzema: 0,8 offside per kamp

*Jamie Vardy: 0,9 offside per kamp

* Dusan Vlahovic: 0,7 offside per kamp

* Ciro Immobile: 1,0 offside per kamp

– Betyr dette at Haaland ligger lavest på antall offside?

– Nei, han er ikke aller lavest. Jeg fant én som er lavere, Danny Welbeck på 0,2. Og så noen andre på samme nivå som Haaland, på 0,4 offside per kamp: Raheem Sterling, Lionel Messi og Marcus Rashford. Men alle andre ligger da over dette, sier Geir Jordet.

TIMER OGSÅ GODT: Marcus Rashford er blant de beste på å løpe i bakrom, og går sjelden i offside. Foto: Martin Rickett

– En ferdighet

Haaland selv har forklart noe av grunnen til at han så sjelden løper i offside.

– Jeg har faktisk vært bevisst på dette det meste av karrieren min. Jeg og pappa har diskutert det masse, og da VAR ble introdusert var det bare en fordel for meg. For sannheten er at jeg nesten aldri går i offside, sa han til Manchester Citys hjemmeside i sommer.

Denne sesongen ligger Haaland foreløpig under sitt eget karrieresnitt, for i Manchester City er antall offside per kamp for øyeblikket 0,3.

For Mohamed Salah, som har hatt en tung sesongstart, er offsidetallet for 22/23-sesongen akkurat nå 1,2.

– Jeg ser på det som en ferdighet, som følge av det å være god til å registrere det som skjer rundt seg, og forsvarsspillernes posisjon i forhold til seg selv. Det handler om persepsjon og scanning, sier fotballforskeren.

Jordet ser ikke bort fra at praksisen med tunge flagg og VAR gjør at det vinkes mindre for offside nå enn tidligere.

– Det kan være unge spillere profitterer på dette, for en større andel av Haalands karriere enn for eksempel Ronaldos karriere er blitt spilt med tunge flagg. Slike ting kan telle i Haalands favør, sier han.