Her bryter stjernen sammen: – Det var mange følelser

På stillingen 24-23, med 28 sekunder igjen på klokka, satset Norge alt på ett kort – Henny Reistad.

Planen, lagt av lagvenninnen Nora Mørk, var at verdens beste bakspiller skulle ta det avgjørende skuddet. Slik ble det aldri.

– Dessverre så er det jo noen situasjoner som går veldig om igjen, både i forsvar og angrep, som man gjerne vil gjøre annerledes. Man får ikke gjort så mye med det, men det er vanskelig å få det ut av hodet når man ergrer seg sånn over det, sier Reistad til TV 2 dagen derpå.

Etter nederlaget mot Frankrike tok følelsene så overhånd for 24-åringen, som etter en runde i pressesonen gikk rett bort til mamma Cathrine Dehli. Da kom tårene.

– Det er mange følelser og når jeg møter mamma og foreldrene mine, så slipper jeg litt ut for det. Det var rett og slett bare det. Det er veldig hyggelig å ha de på tribunen, så det var godt å få snakket litt med dem, sier hun, og legger til:

– Jeg er veldig lettrørt. Av alle ekstremfølelser, om det er glede, frustrasjon, tristhet eller lettelse, så går alt nesten ut i tårer. Det er litt frustrerende noen ganger. Man skulle gjerne ønske at det ikke gjorde det, men det er litt sånn det er.



TUNG KVELD: Frankrike sørget for at Henny Reistad og de andre norske håndballjentene gikk på sitt første tap i årets VM. Foto: Beate Oma Dahle

Planen sviktet

For det ble aldri helt den kvelden Reistad og Norge hadde sett for seg.

I kampens siste, norske angrep gikk det meste galt.

– Det er et spillopplegg i sju mot seks, som de har både i Esbjerg og i Györ. Vi har ikke fått tid til å trene mye på det, men de kjenner det godt. Det er jo Nora som skal gjøre valgene. Vi har to linjealternativer i samspill og vi har en skytter i Henny, som skal kunne komme i god skuddposisjon, noe hun egentlig gjør i går, men det var kanskje ikke hennes dag, sier Thorir Hergeirsson til TV 2.

FORKLARER OPPLEGGET: – Det var kanskje ikke hennes dag, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson om Henny Reistads avslutning mot Frankrike. Foto: Beate Oma Dahle

Selv peker de norske jentene på sviktende kommunikasjon.

– Vi har fått snakket om det og jeg tror egentlig bare at i hode mitt så hadde jeg en tanke, Henny hadde en tanke og Stine hadde en annen tanke. Egentlig gjennomgående i kampen i går, så var vi litt for opptatt av at vi skulle løse ting, istedenfor å slå hodene sammen. Det kommer jo fra et godt sted, men det ble litt mye krøll, sier Nora Mørk til TV 2 og fortsetter:

– Jeg synes egentlig det siste angrepet egentlig bare er et bilde på hele matchen, hvor vi har en god plan, eller jeg føler det, og så er det noen som har følt noe annet som jeg ikke har fått med meg. Det var egentlig et bilde på hele matchen.

BLE KRØLL: Nora Mørk og Henny Reistad fikk det ikke helt til å stemme mot Frankrike. Foto: Beate Oma Dahle

For der Mørk forventet at skuddet skulle komme fra Reistad da kampuret viste tolv sekunder til gode, hadde bakspilleren en annen tanke i hode.

– Jeg vil jo gjerne få en sånn type mulighet om igjen, fordi den skal jeg bare skyte på, eller utnytte litt bedre enn det jeg gjorde. Så tror jeg bare at jeg er litt redd for at det er for mange sekunder igjen når jeg får den. Det er det jeg tenker mest på, sier Reistad.



Har snakket ut

Etter gårsdagens nederlag ble Norges nøkkelspillere stående lenge i spillertunnelen. Der fikk de luftet ut.

Nå handler det om kvartfinale.

– Henny er en lettrørt person, så det er jeg veldig vant til. Det går veldig bra med henne. Vi har fått snakket godt sammen og jeg har også sagt at jeg hadde satt alle pengene mine på henne uansett. Det er klart at hun skal få være skuffet, men det er hun ikke i dag. I dag er det Nederland, er den klare beskjeden fra Mørk.

Også Reistad selv er ved godt mot, og er nå i ferd med å riste av seg skuffelsen.

SER FREMOVER: Reistad ser frem til en mulighet for revansje mot Nederland i kvartfinalen. Foto: Øyvind Hermstad

– Det å kunne forberede seg på ny kamp i morgen er egentlig bare veldig deilig. Det er jo det der med å ta med seg at selv om man spiller en kamp som ikke fungerer helt, så betyr ikke det at man har blitt en dårligere håndballspiller av den grunn. Det blir bare å se på hvilke muligheter man har og så ta med seg læring fra kampen i går for å unngå at man havner i samme situasjon.

– Men du satser kanskje på tårer etter kampen mot Nederland uansett?

– Ja, av den gode sorten. Det håper jeg definitivt på, avslutter 24-åringen med et smil.