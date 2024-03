Hentet ekstreme Elisabet: – Hun tok spillerne med storm

I et treningsstudio på Fredrikstad Stadion går Elisabet Vang (25) rundt og instruerer.

Hun sjekker teknikken, viser hvordan øvelsene skal gjøres og resultatene noteres ned.

Spillerne har hvert sitt skreddersydde program.

Denne dagen står det «heavy legs» på programmet, halvannen time etter en intensiv fotballøkt.

Henrik Kjelsrud Johansen kaller henne til seg.

30-åringen har en kjenning i en muskel, og Vang ser til at han gjør øvelsen helt rett.

DER? Elisabet Vang følger nøye med og ser til at spissen Henrik Kjelsrud Johansen gjør øvelsen med riktig teknikk. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

Han er en av spillerne som har fått seg en liten støkk av det som pågår i Fredrikstad om dagen.

– Det er ting jeg verken trodde jeg ville, eller kom til å orke å stå i.

– Men det har funket fint, og jeg står her i bedre form enn noen gang, sier Johansen (30), som har en spillerfortid i Brann, Vålerenga og Odd.

Utviklet metode

Gjenreisingen av plankebyens fotballstolthet startet sist vinter.

Mikkjal Thomassen fra Færøyene ble utnevnt til byggmester.

Grunnmuren ble basert på en idé han utarbeidet i den lille byen Klaksvík, som har rundt 5000 innbyggere.

SUKSESS: I første sesong ble det opprykk til Eliteserien for Mikkjal Thomassen og Fredrikstad. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Tanken var å ruste laget opp til å kunne slå europeisk motstand. Da måtte de bli bedre enn dem på noen områder.

Et sentralt parameter er det som skjer uten ball.

– For eksempel organisering, trøkk og intensitet. Og så følte vi at vi måtte matche og overmatche europeisk motstand på det fysiske, forklarer Thomassen.



Formelen ble en suksess for Fredrikstad i OBOS-ligaen.

Opprykket ble sikret såpass tidlig at klubben hadde begynt å booke artister til festen allerede før det var formelt i boks.

Men verket er ikke ferdig ennå.

Kroppsbyggeren Elisabet Vang er blant dem som er hentet inn denne vinteren for å sette på kronen.

NYANSATT: Fredrikstad har utvidet støtteapparatet denne sesongen. Elisabet Vang er en av to nye fysiske trenere, og har i tillegg ansvar for ernæring. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

For noen år siden oppdaget Thomassen henne, og Vang fikk kontrakt med Klaksvík.

Hun jobbet da på et treningsstudio. At hun tidligere hadde spilt for det færøyske landslaget, var en nyttig erfaring.

– Jeg husker at jeg sa til styreformannen; «jeg har noe som kanskje kan virke litt rart, men jeg tror det kan gjøre laget vårt litt bedre». De sa med det samme at vi kjører på.

– Det viste seg fra dag én at hun tok spillerne med storm. De var kjempeimponerte og responderte godt. Og så brukte vi to år på å designe en måte å trene på som er kompatibel med fotballen, forteller Thomassen.

POPULÆRT: Selv om det er tøft, melder spillerne TV 2 snakker med at de liker det nye regimet i Fredrikstad. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

Fikk sjokk

Metoden ble tatt med til Fredrikstad.

For Henrik Kjelsrud Johansen ble det en brå overgang da han returnerte fra en langvarig kneskade i sommer.

– Det var litt sjokk og en skrekkblandet fryd, beskriver han med et smil.



PUSTEPAUSE: Mellom settene på en tung styrkeøkt kreves det god tid til restitusjon. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

En uvant opplevelse har for eksempel vært når bussen plutselig stopper over midnatt, på vei hjem fra bortekamper.

– Da har vi en aktivering.



– Når klokken er tolv-halv ett, og du er mest giret på å finne sengen, stopper vi. Strekker på beina og jogger litt rundt for å holde kroppen i gang. Det er et eksempel på en ny opplevelse, sier 30-åringen.

Arbeidet som ble startet på i fjor, ble tilspisset i år.

Apparatet rundt spillerne er større. Hver eneste detalj fra øktene føres ned;

På en medbrakt iPad noteres det ned hvor høyt spillerne hopper, hvor mange repetisjoner de tar og hvor mye vekt de har på.

FLITTIG: Irske Tomas Lane er også ansatt som fysisk trener i Fredrikstad denne sesongen. Han ble hentet fra Bodø/Glimt. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

Det meldes at de har «fullstendig kontroll» på hva spillerne gjør.

– Det er mest for å forsikre oss om at vi har forbedring, forklarer Elisabet Vang.

Hun tok spillerne i Klaksvík med storm, og på to måneder har hun gjort det samme i Fredrikstad.

– Det er en ekstrem dame, sier Simen Rafn (32).



TUNGT: Fredrikstad-spillerne har doblet antall beinøkter, «leg days» om du vil, i år – fra én til to. I tillegg trener de overkropp og kjerne to ganger. Det kommer utenom fotballøktene. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

Han utdyper:

– Hun er ekstremt dedikert og legger ekstremt mye i det. Det er lett å legge ned den ekstra innsatsen når du har en som virkelig brenner for å gjøre deg bedre.

– Utover det som er sunt

BODYBUILDER: Nå jobber Elisabet Vang for å få større muskler i 1-2 år. Så har hun ambisjoner om å konkurrere i bikini fitness igjen, ved siden av fotballjobben. Foto: Privat / Instagram

Vang har etos i sin nye jobb.

Selv om hun er et hode lavere enn mange av spillerne, klarer de ikke helt å slå fast at de skulle ha løftet mer enn henne i styrkeøvelsene.

Siden 2016 har hun konkurrert i bikini fitness. Nå er hun i en såkalt «improvement season», hvor formålet er å bli større.

Planen er at denne skal vare i et år eller to, og at hun så skal konkurrere igjen.

Da er hun inne i et ekstremt regime.

Alt blir kontrollmålt til hver minste detalj; både saltet i maten og vannet hun drikker.

Vang tror at bakgrunnen hjelper henne i fotballjobben.

– Det er noe med at jeg veier maten min og trener som jeg trener. Jeg håper at det kan ha en effekt på atmosfæren og spillerne også.

Enkelte ting blir ikke overført til Fredrikstad-spillerne.

– De siste ukene før en konkurranse, går man utover det som er sunt. Da vil det ikke være optimalt å spille fotball fordi kroppen er så pushet, forklarer Vang.



NY SPILLER: Sigurd Kvile er blitt hentet fra Bodø/Glimt. Han sier at det trenes intensivt også i nord, men forteller at det er litt mer fokus på styrkebiten i Fredrikstad. Foto: Arve Corneliussen / TV 2 Les mer NY SPILLER: Sigurd Kvile er blitt hentet fra Bodø/Glimt. Han sier at det trenes intensivt også i nord, men forteller at det er litt mer fokus på styrkebiten i Fredrikstad. Foto: Arve Corneliussen / TV 2 Les mer NY SPILLER: Sigurd Kvile er blitt hentet fra Bodø/Glimt. Han sier at det trenes intensivt også i nord, men forteller at det er litt mer fokus på styrkebiten i Fredrikstad. Foto: Arve Corneliussen / TV 2 Les mer

– Ikke som i Rosenborg

Vang mener at fotballen har kommet en lang vei i styrketreningen, men mener at det er noen lavthengende frukter som kan plukkes når det kommer til ernæring.

I Fredrikstad er det hun som setter opp menyene.

Det er typisk én proteinkilde, som torsk eller kylling. Det kan også være kjøttdeig, men da passer hun på at det er en type med lite fett.

Ved siden av får de en karbohydrat-kilde som potet, pasta eller ris, og de spiser mye grønnsaker og frukt.

– Og så er det typisk en lett saus, sånn at det blir litt interessant og ikke så tørt.

DETALJSTYRING: Når Elisabet Vang skal konkurrere i bikini fitness, veier hun alt hun får i seg – for eksempel saltet i maten og vannet hun drikker. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Henrik Kjelsrud Johansen smiler når TV 2 spør om de har fått et sett med lover og regler.

– Jeg så Rosenborg med det Pepsi Max-kjøret. Sånn har det ikke vært her, men vi blir jo oppfordret til å spise sunt og variert. De fleste fotballspillere i dag vet hva man skal og ikke skal gjøre, mener han.



Vang bekrefter:

– Jeg går faktisk mye opp i at det ikke er noen restriksjoner. Alt er lov.



– Men jeg forteller dem hva vi skal spise, og når de spiser det, går andre ting automatisk bort, hvis man kan si det sånn.

INSTRUKSJONER: I tillegg til å være fysisk trener, setter Elisabet Vang opp menyene til spillerne. Her er er hun borte hos Simen Rafn etter et styrkesett. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Fremgang

Sesongen vil vise hvor støtt byggverket i Fredrikstad står.

Om ikke annet har oppussingsprosjektet gitt resultater for lagets veteraner.

– Det er noe gøy med, selv i min alder, å føle at man tar steg hele tiden, rapporterer Kjelsrud Johansen (30).

– Nå er det en del år siden jeg kom inn i toppfotballen, men den forskjellen og reisen som har vært har vært her er jo helt utrolig. Nå har man virkelig fått en åtte til fire-jobb, og kan kanskje forsvare det som står i kontrakten, istemmer Simen Rafn (32) med et smil.



Og Kjelsrud Johansen er ikke i tvil:

– Det er ekstremt. Det er ikke for alle.